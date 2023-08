Fontes – Raiders concordam com Josh Jacobs para reformular o contrato de 1 ano

Paulo GutiérrezRedator da equipe ESPN3 minutos de leitura

Henderson, Nev. – Josh Jacobs, All-Pro do Las Vegas Raiders, que ainda não assinou sua franquia de US$ 10,091 milhões e não participou de nenhum programa de offseason ou campo de treinamento, voltou às redes sociais no sábado. Equipe.

“Eu vim,” Publicado por Jacobs.

Uma fonte da equipe confirmou que Jacobs retornará ao time, embora não esteja com os Raiders em Dallas para o amistoso final de sábado à noite contra o Dallas Cowboys.

De acordo com Adam Schefter, membro da ESPN NFL, Jacobs estava em Las Vegas e concordou com um acordo de retrabalho de um ano que poderia valer até US$ 12 milhões com um bônus de escalação de um jogo.

O proprietário dos Raiders, Mark Davis, ficou feliz por ter Jacobs de volta e reiterou seus sentimentos por Jacobs.

“Eu o amo, eu amo Josh”, disse Davis ao ESPN.com. “Ele é fenomenal. Ele era o coração do nosso time, na minha opinião. Ele vinha jogar todos os dias. Um cara durão, durão, durão. Estou muito orgulhoso dele. Ele é um piloto. Se 22 Josh Jacobs estiver no elenco, com isso mentalidade, é incrível.”

O gerente geral dos Raiders, Dave Ziegler, se encontrou com Jacobs e seu agente esta semana em um restaurante na Strip para fazer o trabalho de base para fechar o negócio, disseram fontes a Schefter. Os dois lados discutiram a estrutura do acordo alcançado no sábado.

Fontes disseram que Jacobs deve retornar ao time no domingo.

Jacobs, escolhido na primeira rodada do time em 2019, teve sua opção de quinto ano não escolhida na temporada passada, quando Ziegler e o técnico Josh McDaniels assumiram. Jacobs respondeu com um ano de carreira.

Ao correr para 1.653 jardas, Jacobs se tornou o primeiro jogador dos Raiders a liderar a NFL em corridas desde Marcus Allen em 1985. Jacobs liderou a liga em toques (393) e em scrimmage (2.053) e empatou o recorde de sua carreira na corrida mais longa da NFL nesta temporada, sua caminhada de 86 jardas no Seattle Seahawks em 27 de novembro, com 12 corridas. Toques. Suas 400 jardas de recepção em 53 recepções foram o recorde de sua carreira.

Com Jacobs fora, Jameer White, do segundo ano, cuidou da carga como titular e correu para 83 jardas e um TD em 23 corridas em dois jogos de exibição. White teve 70 jardas corridas em 17 corridas como novato na temporada passada.

“Josh pode atropelá-lo ou ultrapassá-lo”, disse Jermaine Elmunor, atacante ofensivo dos Raiders. “Jameer vai te apressar e ele não se importa. Nove em cada dez vezes você sabe que se ele abrir um buraco e for para a defesa, isso é muito legal para caras assim.

“Como eu disse, Josh – não há ninguém como ele – mas temos sorte de ter um cara como Zeus. [White].”

Jacobs não foi multado porque não tinha contrato e não assinou a etiqueta até o prazo final de 17 de julho.

McDaniels disse que era direito de Jacobs ficar longe, respeitou isso e disse que o time o receberia de volta. McDaniels, cujos ataques tradicionalmente usam uma abordagem controlada por comitê, adaptou-se à produtividade de Jacobs na temporada passada e não sentiu nenhuma mudança na filosofia.

“Você escolhe o que é melhor para a equipe fazer”, disse McDaniels no início do campo de treinamento. “É claro que foi [Jacobs] Ano passado. Não espero que este ano seja diferente.”

Saquon Barkley, do New York Giants, também inicialmente se recusou a assinar sua marca de franquia, mas no final de julho concordou com um contrato de um ano com os Giants que fixou sua marca.

Allen do Hall da Fama, mentor de Jacobs, lamentou que o mercado monetário estivesse desvalorizando o mercado monetário.

“Vou dizer: é quase como uma conspiração”, disse Allen em uma reunião de ex-alunos dos Raiders no início deste mês.

“Em vez de olhar para cada um individualmente, eles decidiram que sua produtividade seria de curto prazo. Eles decidiram, como grupo, que não iriam pagá-los. Então, posso entender o que está acontecendo.” [running backs are] Pensando e o que sentem. Então, espero que as coisas se resolvam porque para mim, [Jacobs is] Como o coração e a alma da equipe.”