Boeing Starliner: dois astronautas esperam para voltar para casa em meio a problemas com espaçonaves

A espaçonave Starliner da Boeing deve marcar sua maior conquista neste mês: transportar dois astronautas da NASA em uma viagem de ida e volta à Estação Espacial Internacional, provando ser a cápsula há muito adiada e de alto orçamento.

Starliner está a meio caminho desse objetivo.

Mas os dois astronautas veteranos que pilotam o voo de teste estão agora numa posição temporária – prolongando a sua estadia na estação espacial pela segunda vez, enquanto os engenheiros no solo lutam para aprender mais sobre os problemas que assolaram a primeira etapa da sua viagem.

Os astronautas Suni Williams e Butch Wilmore chegaram à estação espacial em 6 de junho no Starliner. A NASA previu inicialmente que sua estadia duraria uma semana.

Mas os problemas que o veículo enfrentou no caminho, incluindo vazamentos de hélio e propulsores que pararam de funcionar repentinamente, levantaram questões sobre como será a segunda metade da missão.

Williams e Wilmore não retornarão antes de 26 de junho, anunciou a NASA na terça-feira, estendendo sua missão por pelo menos 20 dias, enquanto os engenheiros correm para entender melhor os problemas da espaçonave enquanto está presa com segurança à estação espacial.

As autoridades disseram que não há razão para acreditar que o Starliner não será capaz de trazer astronautas para casa, embora “queremos trabalhar com o resto dos dados”, disse Steve Stich, gerente do programa do grupo comercial da NASA, na terça-feira. Coletiva de imprensa.

Enquanto isso, o vice-presidente da Boeing e gerente de projeto do programa Starliner, Mark Nappi, disse que a Boeing tentou enquadrar a missão como uma oportunidade de aprendizado e sucesso, embora a equipe Starliner estivesse presa ao lado “não planejado” da missão. Coloque na terça.

Isso não é incomum para astronautas prolongar a sua estadia inesperadamente Na estação espacial – dias, semanas ou até meses. (A NASA também disse que o Starliner poderia passar até 45 dias no laboratório em órbita, se necessário, de acordo com Stich.)

Mas a situação cria um momento de incerteza e constrangimento que se junta a uma longa lista de erros semelhantes cometidos pelo programa Boeing Starliner, que já está anos atrasado. Isso também se soma ao coro de notícias desfavoráveis ​​que acompanham a Boeing como empresa há algum tempo.

Os engenheiros da Boeing e da NASA disseram que decidiram deixar o Starliner – e Williams e Willmore – para permanecer na estação por mais tempo do que o esperado, principalmente para realizar análises adicionais. Vazamentos de hélio e problemas de propulsão ocorreram em uma parte do veículo que não se destinava a retornar do espaço para casa, então as equipes da missão atrasaram o retorno do ônibus espacial como parte de um último esforço.

O perigo ocorre sempre que a espaçonave volta da órbita para casa. Este pode ser o trecho mais perigoso de qualquer viagem ao espaço.

NASA O voo da tripulação da Boeing da NASA testou a espaçonave Starliner atracada em 13 de junho no porto avançado do Módulo Harmony, a Estação Espacial Internacional que orbita a mais de 262 milhas da costa mediterrânea do Egito.

A viagem exigiria que o Starliner atingisse a densa atmosfera da Terra enquanto viajava a 22 vezes a velocidade do som. Este processo aquece o exterior da espaçonave a aproximadamente 3.000 graus Fahrenheit.

Então, um conjunto de paraquedas – redesenhados pela Boeing e testados em janeiro – deverá desacelerar a cápsula com segurança antes que ela chegue à terra firme. (O Starliner foi a primeira cápsula fabricada nos EUA com pára-quedas Aterrissando no chão Em vez de mergulhar no oceano. (A Boeing espera que esta abordagem facilite a recuperação e reforma do Starliner após o voo.)

A jornada da Starliner para esta histórica missão de teste da tripulação começou em 2014, quando a NASA convocou a Boeing e a SpaceX para desenvolver uma espaçonave capaz de transportar astronautas para a Estação Espacial Internacional.

Na época, a Boeing era vista como uma empresa aeroespacial sólida que faria o trabalho primeiro, enquanto a SpaceX era uma nova empresa imprevisível.

No entanto, na última década, a maré mudou.

A espaçonave Crew Dragon da SpaceX completou sua primeira missão tripulada com segurança em 2020 – uma saída sem intercorrências – e o veículo continua a transportar astronautas e clientes pagantes.

Joel Kowsky/NASA Um foguete SpaceX Falcon 9 transportando a espaçonave Crew Dragon da empresa lançou os astronautas da NASA Robert Behnken e Douglas Hurley para a Estação Espacial Internacional em 30 de maio de 2020, marcando o voo inaugural tripulado da espaçonave. READ Os Steelers continuam fora do personagem na negociação de Kenny Pickett

Os dois astronautas que pilotaram o voo inaugural da Crew Dragon – Bob Behnken e Doug Hurley – permaneceram a bordo da estação espacial por mais tempo do que o esperado, mais de 60 dias, a menor duração esperada em tais voos de teste.

Mas a estada de Hurley e Behnken foi prolongada para que os astronautas pudessem ajudar nas operações do dia-a-dia na estação espacial, que na época não tinha pessoal suficiente. Esta extensão não está diretamente relacionada a problemas de software ou hardware específicos do Crew Dragon da SpaceX.

Os problemas das espaçonaves, por outro lado, paralisaram o programa Starliner da Boeing em praticamente todas as etapas. O veículo custou à empresa mais de mil milhões de dólares em atrasos, contratempos e custos adicionais ao longo dos anos, de acordo com registos financeiros públicos.

A primeira missão de teste do Starliner, realizada sem tripulação no final de 2019, foi marcada por acidentes. O veículo se comportou mal em órbita, um sinal de problemas de software, incluindo um erro de codificação que parou o relógio interno em 11 horas.

Um segundo Teste de voo não tripulado em 2022 Foram identificados problemas adicionais de software e problemas com alguns dos propulsores do veículo.

Stich, gerente de programa da NASA, apontou em 6 de junho Coletiva de imprensa Os engenheiros podem não ter resolvido totalmente esses problemas até 2022.

“Pensamos que tínhamos resolvido esse problema”, disse Stich, “mas acho que estamos perdendo algo fundamental que está acontecendo dentro do propulsor”.

Michael Lembeck, professor associado de engenharia aeroespacial na Universidade de Illinois em Urbana-Champaign, que foi consultor da divisão de voos espaciais da Boeing de 2009 a 2014, disse à CNN que seria difícil determinar se testes de solo adicionais teriam detectado os problemas de propulsão. em mão

Mas Lembeck enfatizou que julgar o sucesso desta missão de teste não é tão simples quanto compará-la diretamente com o voo de teste da tripulação inaugural do Crew Dragon da SpaceX.

Por exemplo, a cápsula de carga Dragon da SpaceX – a precursora do Crew Dragon – completou mais de uma década de missões de carga não tripuladas para a estação espacial antes da decolagem dos voos do Crew Dragon.

“A SpaceX tem uma vantagem inicial com o programa de carga”, disse Lembeck. “Acho que eles têm uma vantagem que a Boeing não tem. A Boeing precisa construir um veículo para tripulação do zero.

Se a missão de teste do Starliner sofrer contratempos adicionais, isso poderá colocar a Boeing em uma situação em que terá que contar com seu concorrente para levar Williams e Wilmore para casa.

“O estranho backup é que um Crew Dragon tem que ir resgatar os astronautas”, disse Lembeck. O ônibus espacial “pode ser enviado com dois tripulantes e devolvido com quatro – esse é o caminho para casa”.

Os executivos da Boeing tentaram repetidamente deixar claro que o programa Starliner opera independentemente de outras divisões da empresa – incluindo a divisão de companhias aéreas comerciais, que está no centro de escândalos há anos.

“Humanos voam neste veículo. Sempre levamos isso muito a sério”, disse Nubby certa vez Descrição da mensagem Antes do Starliner decolar em abril.

Nappi declarou que a tripulação do Starliner estava operando com “eficiência máxima” na época e estava “ansiosa para executar uma missão verdadeiramente segura”.

Questionado sobre essa afirmação na terça-feira, o administrador da NASA, Stich, disse que a Boeing e os funcionários da NASA sempre esperaram encontrar problemas adicionais durante o voo de teste.

A certa altura, Williams mencionou que a expectativa Conferência de imprensa antes do voo“Estamos sempre encontrando coisas e continuaremos encontrando coisas.

“Quando voamos em uma nave espacial, nem tudo é perfeito. … Nos sentimos muito seguros e confortáveis ​​com a forma como esta espaçonave voa e temos procedimentos de backup em vigor caso sejam necessários”, disse Williams.

No entanto, Sticht reconheceu na terça-feira que a Boeing e a NASA poderiam ter evitado alguns dos problemas enfrentados pelo Starliner: “Talvez pudéssemos ter feito diferentes testes no terreno para caracterizar alguns dos (problemas de propulsão) antes do tempo”, disse ele.