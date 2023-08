A campanha de Trump diz que arrecadou US$ 7,1 milhões desde a foto de Atlanta

CNN

A campanha de Donald Trump afirma ter arrecadado US$ 7,1 milhões desde que o ex-presidente foi preso em Atlanta na quinta-feira em conexão com um caso de adulteração eleitoral na Geórgia.

Os totais de arrecadação de fundos de Trump estão perto de US$ 20 milhões nas últimas três semanas, desde que ele se rendeu na prisão do condado de Fulton, na Geórgia, depois de ter sido indiciado em Washington em um caso federal em 6 de janeiro, disse um funcionário da campanha de Trump.

Na sexta-feira, um dia após a sua prisão na Geórgia, Trump arrecadou 4,18 milhões de dólares, o seu maior dia de toda a campanha.

Houve números de arrecadação de fundos Relatado pela primeira vez pelo Politico.

Após a prisão de Trump, sua campanha começou imediatamente a vender mercadorias com uma foto do ex-presidente. Segundo a fonte, a venda contribuiu para um maior valor de angariação de fundos.

Os problemas jurídicos de Trump aumentaram nas últimas semanas, com os procuradores a apresentarem duas acusações relacionadas com os seus esforços para alterar os resultados das eleições de 2020.

No início deste mês, o procurador especial Jack Smith apresentou quatro acusações federais contra o ex-presidente. A acusação alega que Trump estava “determinado a permanecer no poder” e, juntamente com os seus associados, tramaram uma conspiração para reverter as decisões que levaram ao ataque ao Capitólio dos EUA em 6 de janeiro de 2021.

Trump se declarou culpado de acusações que incluem conspiração para fraudar os Estados Unidos e conspiração para obstruir procedimentos oficiais.

Na semana passada, a promotora distrital do condado de Fulton, Fannie Willis, apresentou 41 acusações contra Trump e 18 co-réus, incluindo seu ex-advogado pessoal e prefeito de Nova York, Rudy Giuliani, e o ex-chefe de gabinete da Casa Branca, Mark Meadows. As acusações incluem violações da lei antifraude do estado e dizem que os réus agiram como uma “empresa” para alterar os resultados eleitorais do estado.

Embora Trump ainda não tenha sido processado no caso da Geórgia, ele foi preso na prisão do condado de Fulton na quinta-feira e parecia estar no horário nobre para ser libertado sob fiança. Os conselheiros de Trump disseram que ficaram entusiasmados com as notícias veiculadas na mídia na quinta-feira, e o ex-presidente imediatamente começou a arrecadar fundos para sua prisão.

Trump regressou à plataforma X, anteriormente conhecida como Twitter, pela primeira vez desde janeiro de 2021 para partilhar uma nota de angariação de fundos.

“Entro na cova dos leões com uma mensagem simples em nome de todo o nosso movimento: nunca entregarei a nossa missão de salvar a América”, escreveu Trump na quinta-feira. Ele pediu a seus apoiadores que fizessem contribuições de campanha para “derrubar” o presidente Joe Biden “durante este capítulo sombrio da história de nossa nação”.

Esta história foi atualizada com informações adicionais.