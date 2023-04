EUA propõem reduzir as classificações de quilometragem EV para atender às regras de economia de combustível

WASHINGTON, 10 Abr (Reuters) – O Departamento de Energia dos Estados Unidos (DOE) propôs nesta segunda-feira reduzir a taxa de quilometragem de veículos elétricos (EVs) que atendem aos requisitos de economia de combustível do governo, o que poderia forçar as montadoras a vender carros de baixa emissão ou atualizar veículos convencionais uns. Amostras.

O DOE quer revisar significativamente a forma como calcula Economia de combustível equivalente a gasolina Avaliação de híbridos elétricos e elétricos plug-in para uso no programa Corporate Average Fuel Economy (CAFE) da National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA).

O sistema atual não é atualizado há mais de duas décadas.

“Incentivar a adoção de VEs pode reduzir o consumo de gasolina, mas fornecer mais crédito para sua adoção pode levar ao aumento do uso líquido de petróleo porque permite menor economia de combustível em veículos convencionais, que são a maioria dos veículos vendidos”, disse o DOE em seu relatório proposto . Regulamento.

As classificações de milhas por galão equivalente (MPGe) são determinadas usando valores para eletricidade nacional, produção de petróleo e eficiência de distribuição e padrões de direção.

Grupos ambientais usam classificações de economia de combustível para EVs muito mais altas do que aquelas listadas na lista de consumidores do governo para determinar a conformidade do CAFE economia de combustível.gov Local na rede Internet.

A Alliance for Automotive Innovation, que representa as principais montadoras, alertou no ano passado que a redução dos valores poderia ter implicações de longo alcance e desencorajar a adoção de EV.

O painel disse na segunda-feira que não estava claro como o cálculo DOE proposto seria incorporado aos futuros padrões do CAFE.

O Volkswagen ( VOWG_p.DE ) ID.4 EV com seu atual 380,6 MPGe sob CAFE obteria 107,4 MPGe sob o plano DOE, enquanto o Ford ( FN ) F-150 EV obteria 67,1 MPGe de 237,1 e o Chrysler Pacind-Pacind- 59,5 MPGe de 88,2. diminui para

O Conselho de Defesa dos Recursos Naturais e o Sierra Club solicitaram a mudança em 2021, argumentando que “valores de economia de combustível calculados mais altos para EVs resultariam em um número relativamente pequeno de EVs garantindo matematicamente a conformidade sem melhorias significativas na média de combustível do mundo real economia das frotas globais das montadoras.” “

Grupos ambientais da Tesla ( TSLA.O ) apoiaram a petição.

A Agência de Proteção Ambiental propôs na quarta-feira novas regras para fazer cortes drásticos nas emissões de veículos, o que pode levar as montadoras a fazer grandes aumentos nas vendas de veículos elétricos, disseram fontes à Reuters na semana passada.

Espera-se que as reduções de emissões do ano modelo de 2027 a 2032 vejam pelo menos metade da nova frota de veículos dos EUA ser elétrica ou híbrida plug-in até 2030, de acordo com uma meta traçada pelo presidente Joe Biden em 2021.

Espera-se que a NHTSA proponha em breve novos e rigorosos requisitos CAFE paralelos. Em 2022, a NHTSA elevou drasticamente os padrões CAFE para veículos, revertendo a reação do ex-presidente Donald Trump.

As montadoras compram créditos ou pagam multas se não atenderem aos requisitos do CAFE. A Stellantis (STLAM.MI), conhecida como Fiat Chrysler, pagou US$ 152,3 milhões em multas CAFE totais em 2016 e 2017 e enfrenta penalidades civis adicionais. Em 2022, a NHTSA dobrou as penalidades do CAFE.

