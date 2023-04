LSU enfrentará Virginia Tech na primeira semifinal

Então foram quatro.

No. 1 South Carolina, No. 1 Virginia Tech, No. 2 Iowa e No.

O atual campeão, Gamecox, quer permanecer invicto em sua terceira viagem consecutiva para a Final Four. A defesa da Carolina do Sul, liderada por Aaliyah Boston, é sólida, mas será testada por Kaitlyn Clark, de Iowa, que registrou o primeiro triplo-duplo de 40 pontos na história do Torneio da NCAA durante a vitória do Hawkeyes Elite Eight sobre Louisville.

Todos os olhos estão voltados para o confronto South Carolina-Iowa, mas primeiro, o No. 1 Virginia Tech sexta-feira às 19:00 ET (ESPN) no No. 3 lutará contra LSU.

Siga para atualizações ao vivo ao longo do dia:

Líderes de torcida da LSU recuperam a bola que estava presa atrás da tabela

Líderes de torcida ao resgate!

Após o retorno do HokiesCayla King para No. 1-classificado Virginia Tech e No. A bola do jogo ficou presa atrás da tabela nos segundos iniciais do confronto Final Four entre o terceiro cabeça-de-chave LSU. Duas líderes de torcida da LSU realizam uma manobra para liberar a bola para um replay no American Airlines Center.

“Quais são as chances de isso acontecer nos primeiros 33 segundos nas semifinais nacionais”, disse a analista da ESPN Rebecca Lobo na transmissão.

Não. Virginia Tech, classificada em 1º lugar, já que os Hokies buscam seus primeiros campeonatos nacionais, enquanto o No. LSU de 3º lugar.

Ambas as equipes têm uma combinação potente de posto de guarda. O atacante do segundo ano da LSU, Angel Reese (23,2 ppg, 15,7 rpg) é uma máquina de duplo-duplo, liderando o país com 32 nesta temporada, mas a central sênior da Virginia Tech, Elizabeth Gidley, tem uma média de duplo-duplo com 18,2 pontos e 10,7 rebotes por jogo. .

Fora do perímetro, a guarda da Virginia Tech, Georgia Amour, teve uma temporada de fuga; O júnior teve média de 16,3 ppg, 5,0 apg e 3,0 rpg para os Hokies. A LSU tem sua própria estrela em Alexis Morris. O sênior teve média de 14,9 ppg, 4,1 apg e 1,9 spg para os Tigres.

DALLAS – No Final Four, você sabe que o vestido de Kim Mulkey vai estourar.

Com certeza vai aparecer.

Para o confronto final do basquete feminino da LSU contra Virginia Tech na noite de sexta-feira (18h, ESPN) dentro do American Airlines Center, Mulkey optou por usar uma jaqueta rosa vibrante acentuada com grandes flores de tecido rosa que vão dos ombros aos pulsos. Armas.

Ela veste uma blusa branca e calça com salto branco sob a jaqueta. Mulki combina com sua neta quando ela entra na arena de mãos dadas com Mulki usando um vestido branco com babados rosa nos ombros.

– Corey Diaz, anunciante do Lafayette Daily

Kenny Brooks, em seu sétimo ano na Virginia Tech, faz parte de uma empresa de elite. Dele Os Hokies, cabeça-de-chave do programa com sede em Blacksburg, Virgínia, venceram o estado de Ohio por 84 a 74 na segunda-feira para garantir sua passagem para a Final Four. Eles jogam com o terceiro colocado LSU na primeira semifinal nacional na sexta-feira às 19h ET.

O significado do momento não passou despercebido por Brooks, o único treinador negro de um time Power Five. (Quando Houston se mudar para o Big 12 em julho, Ronald Hooge se tornará o segundo.)

“Obviamente, é um assunto sobre o qual não tenho vergonha”, disse Brooks. “Quando eu estava tentando fazer meu nome, sabia que não havia muitas pessoas que o fizeram ou defenderam pessoas como eu.”

-Lindsay Schnell

Clarke realmente acertou aquele chute, enfiou ou finalizou aquela bandeja na transição?

Sim, ela fez, e ela faz – geralmente. E é tão espetacular quanto você pode imaginar. Talvez mais.

Clark se tornou uma das maiores estrelas do esporte e um carretel de destaque ambulante, porque como ela viu isso ?! Passes e campo de tiro ilimitado. Mas por mais talentoso e impressionante que Clark seja, a treinadora de Iowa, Lisa Bluder, merece algum crédito. Porque ela deixa Clark ser quem ela é.

-Lindsay Schnell

A semifinal nacional entre Iowa e Carolina do Sul está sendo anunciada como “Aliyah x Kaitlyn”, e com razão. A atacante da Carolina do Sul, Aaliyah Boston, e a armadora de Iowa, Caitlin Clark, foram as melhores jogadoras do basquete universitário nas últimas duas temporadas, produzindo superlativos e ganhando elogios nacionais.

Vê-los jogar um contra o outro está na lista de desejos de todos os fãs, tornando o jogo de sexta à noite o mais esperado da Final Four – masculina ou feminina.

– Nancy Armadura

Os fãs de basquete feminino têm clamado por um confronto entre Aaliyah Boston e Kaitlyn Clark nos últimos dois anos, e as músicas durante o March Madness agora se juntaram ao refrão. Bem, as massas estão finalmente conseguindo o que querem.

“Todo mundo fala sobre esse confronto há muito tempo. É emocionante ver isso acontecer na Final Four”, disse Boston na quinta-feira.

– Nancy Armadura

Kaitlyn Clark de Iowa ganha Wade Trophy, AP Women’s Basketball POY Awards

Estrela do basquete feminino de Iowa Na quinta-feira, ela ganhou o Wade Trophy, o maior prêmio do basquete universitário feminino, o mesmo prêmio que Aaliyah Boston ganhou na última temporada.

Clark é a primeira jogadora do Hawkeye a ganhar o prêmio da Women’s Basketball Coaches Association. No início do dia, ela foi nomeada a Jogadora de Basquete Feminino do Ano da Associated Press. Ele recebeu 20 dos 28 votos possíveis em uma contagem realizada antes do início do torneio da NCAA.

Ela está pulando em prêmios. Na quarta-feira, Clarke foi eleito o Jogador do Ano Naismith. O Campeonato Nacional será o próximo?

-Victória Hernández See More

Quando começa o Final Four do Torneio Feminino da NCAA?

O primeiro dos dois jogos da Final Four será disputado na sexta-feira às 19h e quando Não. 3 LSU NO. 1 recebe Virginia Tech no American Airlines Center em Dallas, local do jogo do campeonato.

O jogo LSU-Virginia Tech continuará Não. 1 Carolina do Sul v. Não. 2 Iowa às 21:00 ET.

Ambos os jogos serão transmitidos pela ESPN, com Ryan Ruocco (jogo a jogo), Rebecca Lobo (analista), Holly Rowe (repórter) e Andraya Carter (repórter) na teleconferência.

Ambos os jogos podem ser transmitidos ao vivo pelo site da ESPN e pelo aplicativo da ESPN.

– Não. 3 LSU: F Angel Reese, segundo ano (23,2 ppg, 15,7 rpg, 2,2 apg)

– Quando. 1 Virginia Tech: G Georgia Amour, Jr. (16,3 ppg, 5,0 apg, 3,0 rpg).

– Não. 2 Iowa: G Caitlin Clark, Jr. (27,3 ppg, 7,3 rpg, 8,6 apg)

– Não. 1 Carolina do Sul: F Alia Boston, sênior (13,2 ppg, 9,8 rpg, 1,9 apg)