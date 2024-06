2024 Daytime Emmy Awards: lista completa de vencedores

51º ano Prêmios Emmy diurnos Ele homenageou o que há de melhor na televisão diurna, incluindo talk shows, novelas, programas de viagens e culinária e muito mais. E foi uma noite histórica também.

Dick Van Dyke fez história aos 98 anos quando se tornou o ator mais velho a ganhar um Emmy Diurno. Ele conseguiu um papel especial na categoria Daytime Drama Series por seu papel como Mystery Man/Timothy Robiacaux. Dias de nossas vidas.

“Eu sou realmente um veterano? Não sei se sou um veterano”, disse Van Dyke disse ao ET exclusivamente Antes das festividades noturnas. “Serei corajoso. Acho que sou o último da minha geração. Tenho 98 anos. Tenho quase todas as minhas bolinhas de gude. Não me lembro o que comi no café da manhã.”

A noite chegou Hospital GeralFoi o que recebeu o maior número de prêmios, com quatro Emmys Diurnos de Melhor Direção, Melhor Roteiro, Melhor Ator Coadjuvante e Melhor Série Dramática.

A cerimônia – realizada em 7 de junho no Westin Bonaventure Hotel em Los Angeles – foi organizada pela própria empresa do ET. Kevin Frazier e Nichelle Turner, marcas Terceiro ano consecutivo Os co-anfitriões presidiram a cerimônia repleta de estrelas.

Vencedor do Emmy diurno de 2023O entretenimento fez um pouco de história depois de trazê-lo para casa esta noite Primeiro de sempre Emmy de Melhor Personalidade Diurna ET venceu na categoria Melhor Notícias de Entretenimento Pelo quinto ano consecutivo e nono no geral.

O Daytime Emmy Creative Arts & Lifestyle Awards aconteceu no sábado à noite, dois.

Nichelle Turner e Kevin Frazier do Entertainment Tonight e o repórter Denny Directo apresentam o Daytime Emmy Awards. – Ketty

Veja abaixo a lista completa dos vencedores:

Uma série dramática diurna

Golfo

Ousado e lindo

Dias de nossas vidas

Hospital Geral — **Vencedor

próxima porta

Os jovens e os inquietos

Série de palestras diurnas

O show de Jennifer Hudson

The Kelly Clarkson Show – **VENCEDOR

Salão Tamron

Virando a mesa com Robin Roberts

mostrar

Série de notícias de entretenimento

Aproxime-se de Hollywood

ENTRETENIMENTO DESTA NOITE — **VENCEDOR

Adicional

Série de culinária

Seja meu convidado com Ina Gordon – **Vencedor

Uma festa em família

Selena + Chef: Casa para as férias

A comida caseira de Valerie

O que estou comendo? Com Zooey Deschanel

Desempenho principal em uma série dramática diurna: atriz

Tamara Brown como Ava Vitali Dias de nossas vidas

Finola Hughes como Anna Devane – Hospital Geral

Katherine Kelly Long como Brooke Logan – Ousado e lindo

Annika Noel como Hope Logan Ousado e lindo

Michelle Stafford como Phyllis Summers – Os jovens e os inquietos — ** Sucesso

Cynthia Watrous como Nina Reeves – Hospital Geral

Desempenho principal em uma série dramática diurna: ator

Eric Braden como Victor Newman – Os jovens e os inquietos

Scott Clifton como Liam Spencer – Ousado e lindo

Thorsten Kaye como Ridge Forrester Ousado e lindo — ** Sucesso

Eric Martsolf como Brady Black Dias de nossas vidas

John McCook como Eric Forrester – Ousado e lindo

Ator Coadjuvante em Série Dramática Diurna: Atriz

Jennifer Gares como Donna Logan – Ousado e lindo

Lynsey Godfrey como Sarah Horton – Dias de nossas vidas

Courtney Hope como Sally Spectra Os jovens e os inquietos — ** Sucesso

Alison Lanier como Summer Newman Abbott – Os jovens e os inquietos

Emily O’Brien como Gwen Riszek – Dias de nossas vidas

Ator Coadjuvante em Série Dramática Diurna: Ator

Robert Gossett como Marshall Ashford – Hospital Geral — ** Sucesso

Brighton James como Devon Winters Os jovens e os inquietos

Wally Kurth como Justin Kiriakis – Dias de nossas vidas

Martinez como Nardo Ramos – Golfo

Mike Manning como Caleb McKinnon – Golfo

Uma estrela convidada em uma série dramática diurna

Lyndon Ashby como Cameron Kirsten – Os jovens e os inquietos

Dr. Ashley Jones como Bridget Forrester – Ousado e lindo

Ally Mills como Heather Webber Hospital Geral

Guy Pearce como Mike Young próxima porta

Dick Van Dyke como Homem Misterioso/Timothy Robiacaux – Dias de nossas vidas — ** Sucesso

Apresentador de talk show diurno

Joy Behar, Whoopi Goldberg, Alyssa Farah Griffin, Sarah Hines, Sunny Hostin, Ana Navarro – mostrar

Kelly Clarkson – O programa de Kelly Clarkson

Mark Consuelos, Kelly Ripa Ao vivo com Kelly e Mark — ** Sucesso

Akbar Kabajabiamila, Amanda Klutz, Natalie Morales, Jerry O’Connell, Sheryl Underwood – Discurso

Salão Damron Salão Tamron

Personalidade Diurna – Diariamente

Frank Caprio Pego na Providência

Kevin Frazier, Nichelle Turner, Matt Cohen, Cassie DiLara, Denny Directo, Will Marfucci, Rachel Smith – Entretenimento esta noite — ** Sucesso

Deborah Norville, Steven Fabian, Lisa Guerrero, Ann Mercogliano, Jim Moret, Les Trent – Versão interna

Robert Hernández, Star Jones – Tribunal de Divórcio

Juíza Judy Sheindlin, Whitney Kumar, Kevin Rasko, Sarah Rose – Judy Justiça

Uma equipe de roteiristas para uma série dramática diurna

Golfo

Ousado e lindo

Dias de nossas vidas

Hospital Geral — **Vencedor

Os jovens e os inquietos

Equipe de direção de uma série dramática diurna

Golfo

Ousado e lindo

Dias de nossas vidas

Hospital Geral — **Vencedor

Os jovens e os inquietos

Segunda noite – Prêmio Emmy de artes criativas e estilo de vida diurno

Projeto Jurídico/Tribunal

Banco aquecido

Judy Justiça

Justiça para o Povo com Juiz Milian

Tribunal Popular

Nós somos as pessoas com a juíza Lauren Lake

Projeto de viagem, aventura e natureza

Animais intimamente relacionados com Bertie Gregory

Pássaro incomum com Christian Cooper

A viagem de carro de Guy pela América

Wild Kingdom of Omaha é uma mútua de conservação florestal

soma de rua

Instrução/como planejar

Fixador para Fabuloso

Fixador Superior: O Hotel

Hackear minha casa

Jardins Marta

Reabilitação da Cidade Arejada

Plano de estilo de vida

Os carros dos sonhos de Downey

Jorge ao resgate

Flores desabrochando

Doméstico

Viva até os 100: Segredos das Zonas Azuis

Projeto de Artes e Cultura Popular

Bebês de bilhões de dólares: a verdadeira história das crianças com repolho

REI DAS COLEÇÕES: O TOQUE DE OURO

Fora do roteiro com The Hollywood Reporter

Oprah e a jornada “The Color Purple”

Estúdio de variedades: elenco no elenco

Trabalhar no teatro

Programa de Educação e Informação

Rainhas Africanas: Bicicletas

Harlem Globetrotters joga para frente

Irlanda feita com amor

Igualando Lincoln

O que realmente aconteceu: América selvagem

Especial diurno

Busca Cultural: Ucrânia

Desfile Mágico do Dia de Natal dos Parques Disney

97º Desfile do Dia de Ação de Graças da Macy’s

Receita para Mudança: Celebrando os Homens Negros

Inesperado

Projeto de formato curto

Catalisador

Pais

Ateliê de Hollywood: Rob Pickens

Como a Una Pizza Napoletana se tornou a pizza número 1 do mundo

O Templo do Cinema: 100 Anos de Teatro Egípcio

Anfitrião culinário

Lydia Bastianich- 25 anos com Lydia: uma celebração culinária

Valéria Bertinelli A comida caseira de Valerie

Eduardo Garcia- Cozinha Big Sky com Eduardo Garcia

Emeril Lagasse Emeril Cozinheiros

Sofia Roe- Espaço no balcão

Patti Valastro Lendas do Garfo

Personalidade diurna – não diurna

Samanta Brown Lugares de amor por Samantha Brown

Derrick Campana Um guia para os pés

Christian Cooper Pássaro incomum com Christian Cooper

Zoë François, Andrew Zimmern – Festa de Natal com Andrew e Zoe

Jato Tila Jet Cook está pronto

Uma equipe de roteiristas para um programa diurno de não ficção

Rainhas Africanas: Bicicletas

Forest Kingdom Mutual de Omaha protege florestas

Reconecta as raízes

Superanimais

Equipe Rubicão

Equipe de direção de um programa diurno de não ficção com câmera única

Rainhas Africanas: Bicicletas

Bebês de bilhões de dólares: a verdadeira história das crianças com repolho

Viva até os 100: Segredos das Zonas Azuis

O Forest Kingdom de Omaha é uma mútua de conservação florestal

A alma procura comida

Verdadeiro Sul

Conselho de administração do programa de ficção diurna com múltiplas câmeras

Desfile Mágico do Dia de Natal dos Parques Disney

O show de Drew Barrymore

O programa de Kelly Clarkson

Virando a mesa com Robin Roberts

mostrar

Excelente direção musical e composição

Rainhas Africanas: Bicicletas

Viva até os 100: Segredos das Zonas Azuis

Wild Kingdom of Omaha é uma mútua de conservação florestal

Mistérios da Fé

O Templo do Cinema: 100 Anos de Teatro Egípcio

Música original

“Brilho” – Hospital Geral

“A verdade inesperada” – Inesperado

“Estamos em casa” – Reconecta as raízes

Direção de iluminação

Hospital Geral

O show de Jennifer Hudson

O programa de Kelly Clarkson

mostrar

Direção Técnica, Trabalho de Câmera, Vídeo

Ousado e lindo

Dias de nossas vidas

Desfile Mágico do Dia de Natal dos Parques Disney

O programa de Kelly Clarkson

Cinematografia

Rainhas Africanas: Bicicletas

Animais intimamente relacionados com Bertie Gregory

Viva até os 100: Segredos das Zonas Azuis

Vivendo para os mortos

Oráculos de Deus: A História do Antigo Testamento

Edição de câmera única

Rainhas Africanas: Bicicletas

Dirija por Swizz Beatz

Viva até os 100: Segredos das Zonas Azuis

Oprah e a jornada da cor roxa

A alma procura comida

Edição multicâmera

Itens de família

O programa de Kelly Clarkson

Equipe Rubicão

Verdadeiro Sul

Um guia para os pés

Excelente mixagem e edição de som ao vivo

O show de Jennifer Hudson

O programa de Kelly Clarkson

Discurso

Salão Tamron

Mixagem e edição de som

Rainhas Africanas: Bicicletas

Os carros dos sonhos de Downey

Dirija por Swizz Beatz

Viva até os 100: Segredos das Zonas Azuis

O Templo do Cinema: 100 Anos de Teatro Egípcio

Título e design gráfico

Rainhas Africanas: Bicicletas

Mestres de carros: da ferrugem à riqueza

A alma procura comida

Superanimais

Tex Mex Motores

fundição

Rainhas Africanas: Bicicletas

Dias de nossas vidas

Hospital Geral

Comece

Os jovens e os inquietos

Direção de Arte/Decoração de Cenário/Design Cênico

Rainhas Africanas: Bicicletas

O show de Drew Barrymore

Hospital Geral

O programa de Kelly Clarkson

mostrar

Os jovens e os inquietos

Figurino/estilo

Rainhas Africanas: Bicicletas

Ousado e lindo

O show de Jennifer Hudson

Xerez

Penteado e maquiagem

Rainhas Africanas: Bicicletas

O show de Drew Barrymore

Xerez

mostrar

Os jovens e os inquietos

O 51º Prêmio Anual Daytime Emmy vai ao ar na sexta-feira, 7 de junho às 20h ET/17h PT na CBS e Paramount +.

