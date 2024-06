Guilherme A. Anders, 90, morte; Primeiro orbitador humano da lua

Na véspera de Natal, durante 10 órbitas da Lua, os três astronautas transmitiram a milhões de pessoas em todo o mundo fotografias da Terra elevando-se acima do horizonte lunar, aparecendo como uma bola de gude azul em meio à escuridão do céu. Mas apenas o major Anders, que supervisionou os sistemas eletrônicos e de comunicação da espaçonave, filmou filmes coloridos.

Sua foto abalou o mundo. Chamado de “Earthrise”, foi reproduzido em um selo postal de 1969 com as palavras “No princípio, Deus…” foi a inspiração para o primeiro Dia da Terra em 1970 e apareceu na capa do livro de 2003 da revista Life, “100 Fotografias”. ” Isso mudou o mundo.”

Momentos antes do Major Anders começar a se afastar, os astronautas puderam ouvir a captura. Registrador InternoEles expressam sua admiração pelo que viram:

Anders: Oh meu Deus! Olha aquela foto aí. Aí vem a terra. Uau, isso é lindo. Bormann: [chuckle] Ei, não aceite isso, não está planejado. Anders: [laughter] Você tem uma foto colorida, Jim? Dê-me esse rolo de cor rapidamente. … Lovell: Nossa, isso é ótimo.

Em entrevista em 2015, décadas depois Revista Forbes, o General Anders disse sobre Earthrise: “A cena aponta para a beleza da Terra e sua fragilidade. Ajudou a lançar o movimento ambientalista.

Mas ele disse que ficou surpreso com o quanto a memória do público sobre as figuras por trás da foto havia desaparecido. “Acho interessante que a imprensa e o público tenham esquecido a nossa jornada histórica, e agora o símbolo do voo é o filme ‘Earthrise'”, disse ele. “Aqui chegamos à Lua para encontrar a Terra.”

Concluindo a transmissão da véspera de Natal, os astronautas da Apollo 8 leram o primeiro capítulo do livro de Gênesis.