A Índia está mudando seu nome para Bharat? A controvérsia da chamada do G20 explicada

NOVA DÉLHI (Reuters) – Os apelos para que o presidente indiano, Draupadi Murmu, se autodenominasse “Presidente da Índia” em um jantar antes da cúpula do G20 geraram especulações de que o governo mudará o nome do país.

Qual é a polêmica sobre o nome da Índia?

Por convenção, os convites emitidos pelos órgãos constitucionais indianos sempre mencionam o nome Índia quando o texto está em inglês e Bharat quando o texto está em hindi.

No entanto, os convites – em inglês – para o jantar do G20 convidavam Murmu como presidente da Índia.

Um funcionário do gabinete do presidente se recusou a comentar o assunto quando questionado pela Reuters.

Dada a ideologia nacionalista hindu do governo do primeiro-ministro Narendra Modi e a sua pressão para usar a língua hindi, os críticos responderam ao uso de Bharat nos convites, dizendo que o governo está a pressionar para mudar o nome oficialmente.

Durante anos, o governo nacionalista do Partido Bharatiya Janata (BJP) de Modi tem mudado os nomes coloniais de vilas e cidades para ajudar a Índia a ultrapassar o que diz ser escravatura.

Qual é o nome oficial do país?

Em inglês, o gigante do sul da Ásia é conhecido como Índia, e nas línguas indianas como Bharat, Bharat e Hindustan.

O Preâmbulo da versão inglesa da Constituição começa com as palavras “Nós, o Povo da Índia…” e depois uma das secções do documento afirma “A Índia, isto é Bharat, será uma União de Estados”.

Em Hindi, a Constituição substitui a Índia por Bharat em todos os lugares, exceto na parte onde define os nomes e estados do país em Hindi, “Bharat, isto é, a Índia, será a União dos Estados”.

Uma alteração à Constituição para mudar apenas o nome da Índia para Bharat teria de ser aprovada por uma maioria de dois terços em ambas as câmaras do Parlamento.

O governo mudará oficialmente o nome?

Para alguns, o momento da controvérsia é sugestivo.

O incidente ocorre dias depois de o governo anunciar uma sessão especial surpresa de cinco dias do Parlamento para o final deste mês, sem divulgar qualquer agenda. A mudança gerou relatos não confirmados de que uma mudança de nome poderia ser discutida e aprovada durante a sessão.

Não foi confirmado que tal medida esteja em andamento, mas membros do governo e membros do governante BJP sugeriram que o nome Bharat deveria ser priorizado em relação à Índia.

O Rashtriya Swayamsevak Sangh, o pai ideológico do Partido Bharatiya Janata, sempre insistiu que o país se chamasse Bharat.

Um porta-voz do governo não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

Qual é a história dos dois nomes?

Ambos os nomes têm mais de dois mil anos.

Embora alguns proponentes do nome Bharat afirmem que “Índia” foi dada pelos colonialistas britânicos, os historiadores dizem que o nome antecede o domínio colonial em vários séculos.

A Índia vem do rio Indo, que em sânscrito é chamado de Sindhu. AC Mesmo antes da campanha indiana de Alexandre, o Grande, no século III dC, viajantes de lugares tão distantes como a Grécia identificavam a região a sudeste do Indo como Índia.

O nome Bharata é ainda mais antigo, encontrado nos antigos Vedas indianos. Mas, segundo alguns especialistas, foi usado mais como símbolo sociocultural do que geográfico.

Reportagem de Krishnan Kaushik, edição de William McLean

