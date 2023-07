Últimas notícias e vídeos sobre inundações: mais chuvas esperadas no Nordeste

Mais de 8 polegadas de chuva caíram em West Point desde domingo, e mais de 7 polegadas caíram em apenas 4 horas ontem à tarde. De acordo com dados meteorológicos preliminares registrados na Academia Militar dos Estados Unidos.

A previsão é de mais chuvas no Nordeste nesta segunda-feira. Há uma alta probabilidade de chuva forte no Vale Champlain e no norte de Vermont, onde períodos muito longos de chuva são possíveis.

A chuva causou inundações repentinas em cinco condados do norte de Vermont, onde já choveu 3 polegadas, informou o escritório do Serviço Nacional de Meteorologia em Burlington na segunda-feira. Até uma polegada de chuva foi prevista a cada hora.

O Serviço Meteorológico emitiu um alerta de inundação repentina para os condados centrais de Vermont, Addison, Orange, Rutland e Windsor durante a tarde.

“Inundações desastrosas e generalizadas são esperadas até segunda-feira à noite, com impactos potenciais não vistos de Irene” Os meteorologistas escreveram na manhã de segunda-feira.