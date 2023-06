Financiamento de câmbio cripto processado pela SEC

O órgão regulador de valores mobiliários dos EUA processou a Finans, a maior corretora de criptomoedas do mundo, alegando violações, incluindo a mistura de bilhões de dólares em dinheiro de clientes com uma empresa de trading privada de propriedade de seu executivo-chefe.

As 13 acusações civis apresentadas pela Securities and Exchange Commission na segunda-feira são o mais recente golpe regulatório para a Binance e seu presidente, Changpeng Zhao, depois que outra instituição financeira dos EUA a processou em março.

As alegações incluem deturpação de bolsas não registradas, corretoras e agências de compensação e controles de negociação e supervisão na plataforma americana da Binance. Entre meados de 2018 e meados de 2021, o grupo gerou pelo menos US$ 11,6 bilhões em receita, de acordo com a denúncia da SEC.

A SEC disse que controlava os ativos dos clientes Binance e Zhao, o que lhes permitia fundir ou trocar fundos, com bilhões de dólares enviados para a empresa de negociação de criptoativos de Zhao, Merit Peak Limited, nas Ilhas Virgens Britânicas.

Zhao supostamente desviou ativos para uma entidade separada de propriedade e controlada pela Sigma Chain, que a SEC disse estar envolvida em “negociações manipulativas” que inflaram o volume de negociações na plataforma Binance US.

“Através das 13 acusações, alegamos que Zhao e as empresas financeiras se envolveram em uma extensa rede.

A Binance.com, a plataforma de negociação offshore da Binance, disse que estava desapontada e desanimada com a ação da SEC, acrescentando que, embora levasse a sério as alegações do regulador, elas “não deveriam estar sujeitas à ação de fiscalização da SEC”. A Binance US chamou o processo de “infundado”.

A SEC alegou que, embora Binance e Zhao “afirmassem publicamente” que os clientes dos EUA foram bloqueados na Binance.com, eles “subverteram seus próprios controles e permitiram secretamente que os principais clientes dos EUA negociassem na plataforma”.

“Alegamos que Zhao e as empresas financeiras não apenas conhecem as regras da estrada, mas escolheram conscientemente evitá-las e colocar seus clientes e investidores em risco – tudo em um esforço para maximizar seus próprios lucros”, disse Gurbir Grewal. Diretor da Divisão de Execução da SEC.

De acordo com a queixa da SEC, o diretor de compliance não identificado da Binance disse a um colega em 2018: “Nós operamos como uma bolsa de valores não licenciada nos EUA, irmão”.

Semanas após a ação da SEC, a Commodity Futures Trading Commission dos EUA, o regulador do mercado de derivativos, entrou com uma ação contra a Finans em março, alegando que atendia ilegalmente a clientes americanos e que grande parte de seu volume de negócios e lucros relatados vinham de “extensa solicitação. Acesso para clientes dos EUA.

“Lutar contra dois reguladores poderosos ao mesmo tempo leva tempo e recursos preciosos, e a Binance, sem dúvida, sentirá o impacto”, disse o ex-chefe de gabinete da CFTC, Charlie Cooper.

A Binance disse que “as ações da SEC aqui parecem ser parte de uma corrida para buscar a jurisdição de outros reguladores – e os investidores não parecem ser a prioridade da SEC”.

Em março, o Financial Times revelou que a Binance – que disse não ter uma sede formal há muito tempo – ocultou extensos laços com a China por anos.

Há um mês, os reguladores de Nova York interromperam o lançamento de outra stablecoin da marca Finanz, um tipo de token digital que permitia que os traders de criptomoedas entrassem e saíssem rapidamente do mercado. Antes da moeda, chamada BUSD, ser descontinuada, ela representava aproximadamente 40% do volume de negociação da Binance.