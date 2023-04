FBI prende dois homens sob acusações ligadas ao posto avançado da polícia chinesa em Nova York

De acordo com o Gabinete do Procurador dos EUA no Brooklyn, esta é a primeira vez que acusações criminais foram feitas contra tal posto policial.

As acusações contra Lu Jianwang, 61, também conhecido como Harry Lu, e Chen Jinping, 59, surgiram de uma investigação do FBI e do Ministério Público dos Estados Unidos.

Chen Jinping, segundo da direita, e Lu Jianwang, terceiro da direita, foram presos na segunda-feira e acusados ​​de obstrução da justiça e conspiração para atuar como agentes do governo chinês. dívida… Departamento de Justiça

“As acusações de hoje são uma resposta clara ao PRC de que estamos com você, sabemos o que você está fazendo e impediremos que isso aconteça nos Estados Unidos”, disse Brian S. disse Pease. , usando a abreviatura República Popular da China. “Não precisamos ou queremos uma delegacia de polícia disfarçada em nossa grande cidade.”

As autoridades descreveram os três incidentes como parte de um esforço global para reprimir as críticas ao governo da China.