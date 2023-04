Destaques da tentativa de lançamento do foguete Starship da SpaceX

A visão prateada de Elon Musk de enviar homens à lua e a Marte fica perto de uma torre de lançamento de 480 pés no canto sul do Texas. É o novo foguete da SpaceX chamado Starship, que é mais poderoso do que qualquer veículo que já foi ao espaço.

Já na manhã de segunda-feira, a SpaceX tentará lançar um protótipo de Starship no espaço pela primeira vez.

Durante uma discussão de áudio com usuários do Twitter na noite de domingo, o Sr.

Aqui está o que você precisa saber sobre o voo.

Quando o Starship será lançado e como posso assistir?

A nave estelar e o propulsor superpesado que a colocará em órbita estão programados para serem carregados com propulsores na manhã de segunda-feira no local de testes da SpaceX no Texas, nos arredores de Brownsville. A plataforma de lançamento, conhecida como SpaceX Starbase, está localizada perto do Golfo do México.

A SpaceX planeja lançar o voo às 9h20 ET, e a empresa disse anteriormente que poderia lançar a qualquer momento antes das 10h30, que começará às 9h.

A SpaceX disse que lançará uma transmissão ao vivo em seu canal no YouTube 45 minutos antes do foguete estar pronto para o lançamento. Ou assista no player de vídeo incorporado acima.

Se surgirem problemas e a SpaceX não puder ser lançada na segunda-feira, ela continuará tentando durante a semana. Durante o local de lançamento parecia embaçado Tarde de domingo, SpaceX disse O tempo estava “muito bom amanhã de manhã, mas estamos de olho no cisalhamento do vento”.

Mas o Sr. Musk estabeleceu baixas expectativas para o lançamento de segunda-feira, sugerindo que provavelmente seria adiado por razões técnicas.

“Como vamos ter muito cuidado com esse lançamento, há uma boa chance de ser adiado”, disse ele. “Se der errado, tem muita coisa para dar errado.”

Comece SpaceX Starbase Boca Chica, Texas.

O que é uma nave estelar?

É o foguete mais alto já construído – 394 pés de altura, ou quase 90 pés mais alto que a Estátua da Liberdade, incluindo o pedestal.

Ele tem o maior número de motores em um foguete: uma seção inferior superpesada que impulsiona a nave superior em órbita, com os 33 poderosos motores Raptor da SpaceX conectados à sua base. Eles podem gerar 16 milhões de libras de empuxo em alcance total, mais do que o Saturn V que levou os astronautas da Apollo à lua.

A Starship foi projetada para ser totalmente reutilizável. O propulsor superpesado é um módulo de pouso semelhante aos foguetes Falcon 9 menores da SpaceX, e a nave estelar pode retornar da barriga espacial para a atmosfera como um pára-quedista antes de retornar à posição vertical para o pouso.

Por que a SpaceX está construindo uma nave estelar?

O atual foguete Falcon 9 da SpaceX é o foguete lançado com mais frequência no mundo. Ele foi enviado ao espaço 24 vezes em 2023, mais recentemente na noite de sexta-feira.

A nave estelar é o próximo passo. Ele pode transportar mais carga e mais pessoas que o Falcon 9. E por ser totalmente reutilizável, a Starship reduzirá drasticamente o custo de lançamento de cargas úteis em órbita.

A NASA está pagando à SpaceX para desenvolver uma versão do veículo para transportar astronautas da órbita lunar para a superfície lunar para as missões Artemis III e IV no final da década. Enviando pessoas para Marte, Sr. A espaçonave é fundamental para a visão de Musk.

O que acontece durante o voo?

Para o voo de teste de segunda-feira, a Starship fará um segmento de sua órbita ao redor da Terra, começando no Texas e mergulhando nas águas do Havaí.

Eventualmente, a SpaceX espera reutilizar o Superheavy Booster e o Starship Orbital Vehicle para lançamentos futuros e pousá-los rotineiramente. Mas na segunda-feira a espaçonave cairá no oceano e afundará. Eles são considerados o primeiro teste dos veículos, e os dados podem ajudar os engenheiros a consertar o que não está funcionando e fazer melhorias.

noite de domingo Sr. Segundo Musk, o principal objetivo do voo é levar o foguete a uma boa distância da plataforma de lançamento sem que nada dê errado.

“Não exploda a plataforma de lançamento”, disse ele.

Cerca de oito minutos após o lançamento de segunda-feira, o propulsor superpesado cairá no Golfo do México. O veículo Starship voará alto no espaço, atingirá uma altitude de cerca de 150 milhas e circundará a Terra antes de reentrar na atmosfera. Cerca de 90 minutos após o lançamento, se sobreviver à reentrada, cairá no Oceano Pacífico a cerca de 100 quilômetros ao norte da ilha de Kauai.

Mas com todos os novos sistemas a bordo da Starship, o fundador da SpaceX reconheceu as dificuldades em atingir todos os objetivos de voo.

“Há um milhão de maneiras pelas quais esse foguete pode falhar”, disse o Sr. disse Musk. “Eu poderia continuar por horas.”