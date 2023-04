Um redemoinho estranho aparece entre as luzes do norte no céu noturno do Alasca

ANCHORAGE, Alasca (AP) – Os entusiastas da aurora boreal tiveram uma surpresa mista com faixas de luz verde dançando no céu do Alasca.

A causa da manhã de sábado é um pouco mais mundana do que uma invasão alienígena ou o aparecimento de um portal para os confins do universo. Foi o excesso de combustível liberado de um foguete SpaceX lançado da Califórnia três horas antes do aparecimento do vórtice.

Em algum momento, os foguetes precisam ser abastecidos, disse o físico espacial Dan Hampton, professor associado de pesquisa do Instituto Geofísico Fairbanks da Universidade do Alasca.

“Quando eles fazem isso em altitudes mais altas, esse combustível se transforma em gelo”, disse ele. “E se estiver na luz do sol, quando você estiver no escuro no chão, poderá vê-lo como uma espécie de grande nuvem e, às vezes, girando.”

Embora não seja um avistamento comum, Hampton disse que já viu casos semelhantes três vezes.

A aparência do vórtice foi capturada em lapso de tempo na câmera do Instituto Geofísico e amplamente compartilhada. “Isso criou uma tempestade na internet com esse giro”, disse Hampton.

Fora do evento Northern Lights, os fotógrafos também postaram suas fotos nas redes sociais.

O foguete decolou na noite de sexta-feira da Base da Força Espacial Vandenberg, na Califórnia, com cerca de 25 satélites.

É um míssil polar visível em uma grande área do Alasca.

O tempo de despejo de combustível é calculado corretamente para visibilidade sobre o Alasca. “Temos uma coisa em espiral que parece muito legal”, disse ele.

Embora pareça que uma galáxia está passando sobre o Alasca, ele garante que não.

“Posso dizer que não é uma galáxia”, disse ele. “É o vapor d’água que reflete a luz do sol.”

Em janeiro, outro vórtice foi observado , desta vez na Ilha Grande do Havaí. Uma câmera no topo de Mauna Kea, fora do Observatório Astronômico Nacional do Telescópio Subaru, no Japão, capturou o turbilhão do céu noturno.

Os pesquisadores dizem que isso aconteceu desde o lançamento de um satélite GPS militar em um foguete SpaceX na Flórida.