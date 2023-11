Classificando as 6 vagas de treinador principal do futebol universitário, além da estranha rodada de Jim Harbaugh

É a versão digital até sábado. Inscreva-se aqui para recebê-lo em sua caixa de entrada diariamente.

Não jogue “O Expresso Polar”. Vestiário de Sam Pitman.

Aqui está o que está acontecendo no futebol universitário até sábado…

O técnico do primeiro ano, Zach Arnett, foi demitido

O estado do Mississippi demitiu Arnett ontem. Ele liderou os Bulldogs em sua primeira temporada depois de ser promovido a técnico principal por três dias após a morte do ex-técnico Mike Leach em dezembro. Arnett treinou os Bulldogs no ReliaQuest Bowl contra Illinois na temporada passada e registrou um recorde de 4-6 nesta temporada.

O treinamento de tiro de Arnett é a próxima volta no carrossel, mas tem uma coincidência diferente. O estado do Mississippi perdeu para o Texas A&M por 51-10 no sábado. Ambas as equipes fizeram uma mudança dramática desde que a Texas A&M demitiu Jimbo Fisher no domingo.

Isso me fez pensar: quando dois treinadores foram demitidos imediatamente em um jogo da FBS?

Em 2021, Miami venceu Duke por 47-10E as escolas foram divididas Manny Diaz E David Cutcliffe, nas próximas duas semanas, respectivamente. No entanto, após o final da temporada regular, os Canes caçaram Mario Cristobal e os Blue Devils não venceram no jogo ACC.

Em outras notícias de treinamento, Brady Hoke, do estado de San Diego Ele anunciou sua aposentadoria ontem No final desta temporada.

Com seis empregos oficialmente no mercado, convidei Chris Vannini para avaliar cada vaga.

Brady Hoke é o técnico principal do San Diego State há seis temporadas, abrangendo duas passagens. (Orlando Ramirez/EUA Hoje)

Sábado até o mercado de trabalho

Quão boas são seis aberturas?

Um fator chave em toda busca por coaching é quem é o concorrente. Pode aumentar o preço ou eliminar a disponibilidade de determinados candidatos. Com seis vagas abertas e mais por vir, veja como classifico e classifico as vagas abertas.

1. Texas A&M, A-: A Texas A&M tem todos os recursos e talentos do mundo, mas não é um trabalho porque Os Aggies não ganham um campeonato de conferência desde 1998. Por vários motivos, as coisas não funcionaram lá.

2. Estado de Michigan, B+: O estado de Michigan está uma nota abaixo, mas tem uma Aparência nos playoffs e três aparições no BCS/NY6 Na última década. O programa está agora extinto e com recursos limitados em comparação com alguns pares da conferência, mas o potencial é claro e provou pagar muito por um treinador.

3. Estado do Mississipi, B: O estado do Mississippi é um trabalho da SEC que sempre vale a pena. Mas é sem dúvida o segundo trabalho mais difícil da conferência, atrás de Vanderbilt e Texas/Oklahoma.

4. Estado de Boise, P-/5. Estado de San Diego, P-: Estado de Boise e estado de San Diego Dois ótimos trabalhos do Grupo 5 E atrairá muito interesse.

6. Noroeste, C+: Northwestern é um trabalho da Big Ten, e Pat Fitzgerald mostrou que algum sucesso é possível. Mas é um dos trabalhos mais difíceis da liga, e USC, UCLA, Oregon e Washington estão prestes a torná-lo ainda mais difícil à medida que o Big Ten West se dissolve. -Vanini