Real Madrid pronto para licitar Mbappé, do PSG, dizem fontes

Alex Kirkland e Rodrigo Face4 minutos de leitura

Kylian Mbappé disse ao PSG que não renovará seu contrato Julian Lawrence disse ao clube que a estrela do Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, não renovará seu contrato até 2025.

O Real Madrid está pronto para fazer uma oferta Kylian Mbappé Fontes disseram à ESPN que preferem esperar para contratá-lo como agente livre neste verão, quando seu contrato com o Paris Saint-Germain expira na próxima temporada.

Futuro de Mbappé é mais uma vez incerto O L’Equipe noticiou na segunda-feira O atacante escreveu ao PSG dizendo que não renovará seu contrato por mais um ano, o que significa que seu contrato expirará em junho de 2024.

– Transmissão no ESPN+: LaLiga, Bundesliga e muito mais (EUA)

Fontes disseram à ESPN que o PSG estaria disposto a ouvir ofertas de cerca de € 150 milhões (US$ 161,5 milhões) por Mbappé neste verão para evitar perder Mbappé de graça depois de um ano.

Mbappé divulgou um comunicado via AFP na terça-feira: “A diretoria foi informada da minha decisão de não estender além de 2024 a partir de 15 de julho de 2022, e a carta enviada foi para confirmar o que eu já havia dito a eles”.

O Real Madrid está agora em alerta enquanto procura um centroavante para substituir Karim Benzema, que se juntou ao Al Ittihad da Arábia Saudita na semana passada, disseram fontes.

A ESPN informou na semana passada que o Real Madrid considera Harry Kane, do Tottenham, a melhor escolha para atuar como sucessor de Benzema, mas o clube está cético quanto a pagar uma enorme taxa de transferência por um jogador que completa 30 anos no mês que vem.

O plano original do Real Madrid neste verão era contratar um reserva para Benzema – como Joselu, do Espanyol – antes de adquirir Mbappé ou Erling Haaland em 2024.

Kylian Mbappé optou por ingressar no Real Madrid no ano passado para assinar um novo contrato com o PSG. Linha Xavier/Getty Images

O clube da LaLiga já contratou um lateral-esquerdo Fran Garcia Do Rayo Vallecano e do craque Brahim Diaz — Retornando de um empréstimo de três anos ao AC Milan — o meio-campista Jude Bellingham fechou um acordo com o Borussia Dortmund no valor de € 103 milhões (US$ 111 milhões) mais variáveis.

Fontes disseram à ESPN que ainda é muito cedo para saber o que acontecerá com Mbappé, mas o Real Madrid está pronto para contratá-lo se o PSG estiver disposto a considerar seriamente um acordo.

Real Madrid suspeita que PSG fará de tudo para impedir Mbappé de se transferir para outro clube pessoas brancasE nenhuma negociação entre as partes será fácil.

Mbappé tem sido um alvo de longo prazo para o Real Madrid e para o presidente Florentino Perez.

Esperava-se que o internacional francês se mudasse para a Espanha em uma transferência gratuita antes de Mbappé optar por renovar com o PSG em 2021 – depois que o Real Madrid falhou em várias propostas no valor de cerca de 200 milhões de euros (US$ 216 milhões). Até 2024 com opção de ano adicional.

– Quando abre e fecha a janela de transferências de verão?

Mbappé disse que quer ficar em Paris na próxima temporada, mas fontes próximas ao vestiário do PSG disseram à ESPN há seis semanas que ele não sairia neste verão.

A temporada do PSG foi decepcionante, apesar de vencer a Ligue 1 depois de ser eliminado pelo Bayern de Munique nas oitavas de final da Liga dos Campeões.

Mbappé terminou em sexto no ranking da Bola de Ouro de 2022, bem atrás do vencedor Benzema.

PSG Lionel Messi e Sergio Ramos confirmaram suas saídas, enquanto a busca do clube por um novo técnico para substituir Christophe Galtier continua.