Lucros do 3º trimestre de 2023 da United Airlines (UAL)

A United Airlines disse que o combustível de aviação mais caro durante a guerra Israel-Hamas e a suspensão dos voos da companhia aérea para Tel Aviv consumiram seus lucros nos últimos três meses do ano.

Para o trimestre atual, a operadora com sede em Chicago reportou lucros ajustados de US$ 1,50 a US$ 1,80 por ação, abaixo das estimativas dos analistas de US$ 2,06.

A United ganhará então entre US$ 9,55 e US$ 9,85 por ação, em uma base ajustada. previsão Com base em sua previsão para o quarto trimestre de julho de US$ 11 a US$ 12 por ação. Os preços do combustível de aviação nos principais aeroportos dos EUA aumentaram quase 25% desde o início do verão.

Suas ações caíram cerca de 4% nas negociações após o expediente.

A United e outras companhias aéreas dos EUA e internacionais suspenderam seus voos para Israel no início deste mês. A United oferecia mais serviços para Israel do que qualquer outra companhia aérea com sede nos EUA, com serviços de Washington, D.C.; Newark, Nova Jersey; e São Francisco.

A United disse que sua receita no quarto trimestre aumentaria 9% ano após ano, 10,5% se os voos de Israel forem suspensos até o final do ano e 10,5% se a suspensão durar até outubro. A United disse que seus custos, excluindo combustível, aumentarão de 3,5% a 5% no quarto trimestre até 2022.

Depois de um verão forte para as viagens aéreas, o serviço foi suspenso, com o crescimento das receitas para destinos internacionais ultrapassando as vendas de bilhetes domésticos. Isso coloca grandes companhias aéreas globais como a United e a Delta numa posição melhor do que algumas companhias aéreas de desconto como a Spirit, que se concentram mais nas cidades dos EUA e esperam perdas.

Aqui está o que Unidos disse No terceiro trimestre, em comparação com o que Wall Street esperava, com base nas estimativas médias compiladas pela LSEG, antiga Refinitiv:

Lucro ajustado por ação: $ 3,65 e os esperados $ 3,35

$ 3,65 e os esperados $ 3,35 Rendimento total: US$ 14,48 bilhões contra US$ 14,44 bilhões esperados

O lucro líquido da United no terceiro trimestre foi de US$ 1,14 bilhão, ou US$ 3,42 por ação, acima dos US$ 942 milhões, ou US$ 2,86 por ação, um ano atrás. Ajustando para itens extraordinários, a United registrou lucro de US$ 3,65 por ação.

A receita aumentou para US$ 14,48 bilhões, ante US$ 12,88 bilhões.

A transportadora realizará uma teleconferência com analistas e a mídia às 10h30 de quarta-feira, quando enfrentará dúvidas sobre como a transportadora planeja reduzir a demanda no quarto trimestre e aumentar os custos.