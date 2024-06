China é o primeiro país a recuperar rochas do outro lado da Lua

Outros estudos do material rejeitaram as teorias de que o interior da Lua aqueceu o suficiente para gerar atividade vulcânica. Um grupo de estudos detectou A quantidade de elementos radioativos no interior da Lua que podem decair e gerar calor não é alta o suficiente para causar explosões. Outro Como resultado A água no manto foi descartada como possível fonte de derretimento interno que levou ao vulcanismo.

A Chang’e-6 foi lançada em 3 de maio com ambições científicas ainda maiores: trazer material do outro lado da Lua. A vizinhança lunar é dominada por vastas planícies escuras onde antigamente fluía lava. Mas à distância essas planícies são menores. Também possui caroços e crosta espessa.

Como essa metade não está voltada para a Terra, é impossível comunicar-se diretamente com os pousadores do outro lado da Lua, o que é difícil de conseguir com sucesso. A agência espacial chinesa contou com dois satélites já em órbita lunar, Queqiao e Queqiao-2, para manter contato com Chang’e-6 durante sua chegada.

A espaçonave usou tecnologia semelhante à Chang’e-5 para chegar à Lua e devolver sua amostra à Terra.