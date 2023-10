Petróleo, ouro e títulos ganham com o conflito no Oriente Médio, enquanto as ações caem

Preços do petróleo sobem quase 4% devido às hostilidades no Médio Oriente

Tesouros seguros, ouro e iene, todos ganhos

O banco central israelense atua para apoiar a moeda

Futuros de ações dos EUA, bolsas europeias caem

SYDNEY/LONDRES (Reuters) – O conflito no Oriente Médio elevou o petróleo, o ouro e os títulos governamentais considerados portos seguros e prejudicou as ações globais e os ativos israelenses na segunda-feira. O relatório de emprego de setembro nos EUA, divulgado na sexta-feira, aumentou mais tarde a taxa para os números da inflação. semana.

Os títulos do governo israelita caíram, com os títulos de “cem anos” de 2120 a atingirem um mínimo histórico de 5,3 cêntimos por dólar. O shekel caiu para o seu nível mais baixo desde 2016, a 3,9880 por dólar, quando o banco central do país se ofereceu para vender até 30 mil milhões de dólares em moeda estrangeira para manter a estabilidade.

Isso ajudou a reduzir as perdas do shekel para 3,924, enquanto o banco central disse que forneceria liquidez aos mercados conforme necessário.

Israel atacou o enclave palestino de Gaza no domingo em retaliação a um dos ataques mais sangrentos de sua história, quando o grupo islâmico Hamas matou 700 israelenses e sequestrou dezenas de outros.

“A incerteza sobre o que isso significa para a região é que o petróleo está a subir e há um certo ‘risco’, por isso os mercados obrigacionistas estão a subir, os mercados accionistas estão a descer um pouco”, disse Peter Schaffrick, executivo-chefe da European Macro . Estrategista da RBC Capital Markets.

Para um impacto mais amplo ou duradouro, o conflito deve escalar para além das fronteiras de Israel, disse ele.

“Não podemos deixar de sentir simpatia pelas pessoas no terreno, mas o mercado, se não afetar a economia em geral, as coisas podem ser facilmente reduzidas.”

O petróleo Brent foi negociado a US$ 4 por barril em determinado momento e, pela última vez, foi negociado com alta de US$ 3, ou 3,55%, a US$ 87,61.

Os futuros do S&P 500 dos EUA caíram 0,6% e o principal índice europeu STOXX 600 perdeu 0,3%. (.STOXX)

O clima cauteloso é um bálsamo para os títulos soberanos após as recentes vendas intensas e os futuros do Tesouro de 10 anos subirem substanciais 13 ticks. O mercado do Tesouro está fechado na segunda-feira devido ao Dia de Colombo.

O rendimento dos títulos de 10 anos da Alemanha caiu 6 pontos base, para 2,83%, recuando do máximo em 12 anos da semana passada.

A demanda por ouro também aumentou 1%, para US$ 1.850 a onça.

[1/2]Uma bomba é vista em um posto de gasolina em Manhattan, Nova York, EUA, em 11 de agosto de 2022. REUTERS/Andrew Kelly/Foto de arquivo Obtenha direitos de licença

Concentre-se no Fed

O conflito no Médio Oriente surge numa altura em que os mercados estão nervosos e os rendimentos das obrigações em todo o mundo estão nos máximos de vários anos.

A capitulação dos gestores de activos que há muito detinham obrigações governamentais, o aumento dos preços do petróleo, uma enxurrada de emissões de obrigações governamentais e empresariais e a aceitação final dos investidores de que os bancos centrais manterão as taxas elevadas durante muito tempo conduziram à liquidação de obrigações.

O relatório de emprego dos EUA de sexta-feira apenas acrescentou mais ao cenário de taxas de longo prazo, e a atenção dos investidores volta-se agora para os dados de preços no consumidor de Setembro de quinta-feira.

As previsões médias são de um ganho de 0,3% tanto nas medidas principais como nas principais, o que deverá fazer com que o ritmo anual da inflação diminua.

A ata da última reunião do Federal Reserve também será entregue esta semana e ajudará a avaliar o quão sérios os membros estão em relação a aumentar ou aumentar novamente as taxas.

Os futuros dos fundos do Fed indicam uma chance de 86% de o Fed manter as taxas inalteradas em novembro, cortando cerca de 75 pontos base até 2024.

A China regressa das férias esta semana com um dilúvio de dados, incluindo inflação ao consumidor e ao produtor, comércio, crédito e crescimento da dívida.

Confira as últimas novidades no mercado imobiliário do país. O desenvolvedor em apuros Country Garden (2007.HK) poderá em breve anunciar uma reestruturação de sua dívida offshore, informou a mídia local, e os detentores de títulos do sitiado China Evergrande Group (3333.HK) levantaram preocupações de que seus planos de dívida poderiam estar em perigo.

As notícias do Médio Oriente poderão prejudicar o início da temporada de lucros empresariais nos EUA, com 12 empresas do S&P 500 a apresentarem relatórios esta semana, incluindo JP Morgan, Citi e Wells Fargo.

Nos mercados cambiais, o iene japonês, o franco suíço e o dólar americano constituíram refúgios seguros, embora as moedas petrolíferas também tenham encontrado apoio.

O índice do dólar, que acompanha o dólar em relação a seis outras principais moedas, subiu 0,27%, para 106,4, enquanto o euro caiu 0,65%, para 157,0 ienes, em relação à moeda japonesa. ,

Reportagem de Wayne Cole em Sydney e Alun John em Londres; Edição Lincoln Feast, Kirsten Donovan

