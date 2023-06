A Coreia do Norte prometeu outra tentativa de lançar um satélite espião

[1/3] Uma foto mostra o novo foguete Cholima-1 da Coreia do Norte sendo lançado em Seul, Coreia do Sul, em 31 de maio de 2023, em uma foto divulgada pela Agência Central de Notícias da Coreia do Norte e tirada de um vídeo. KCNA via REUTERS

SEUL, 1 Jun (Reuters) – Kim Yo Jong, irmã do líder norte-coreano Kim Jong Un, disse que seu país em breve colocará um satélite espião militar em órbita e Pyongyang prometeu aumentar sua capacidade de vigilância militar, informou a mídia estatal KCNA nesta quinta-feira.

“É certo que o satélite espião militar (da Coreia do Norte) será devidamente posicionado na órbita espacial e começará sua missão em um futuro próximo”, disse Kim, por direito próprio, no comunicado em inglês da KCNA. .

Seus comentários foram feitos após o fracasso do lançamento do satélite da Coreia do Norte na quarta-feira.

Um membro do parlamento sul-coreano disse na quarta-feira que pode levar semanas ou mais para resolver os problemas que causaram a falha do foguete.

Em um raro reconhecimento de uma reação norte-coreana, a KCNA anunciou que um foguete Cholima-1 carregando um satélite espião militar chamado “Malligyong-1” caiu no mar após o acidente.

A KCNA divulgou imagens de um novo foguete decolando de um local de lançamento costeiro na quinta-feira. O foguete branco e cinza tinha um nariz bulboso, aparentemente para transportar satélites ou outras cargas.

Ankit Panda, do Carnegie Endowment for International Peace, com sede nos Estados Unidos, disse que as fotos confirmam que o foguete era um novo projeto.

“O lançamento usou a nova plataforma de lançamento costeira que eles construíram em Dongchang-ri, então pudemos ver um grande veículo de lançamento espacial usando o pórtico tradicional que passou por algum trabalho recentemente”, acrescentou.

Observadores baseados nos EUA, incluindo 38 North e o Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, disseram que as imagens de satélite comercial após o lançamento de quarta-feira mostraram atividade significativa na plataforma principal.

O Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul disse que pode inferir a partir de fotos da mídia estatal norte-coreana que o foguete foi lançado de uma nova plataforma.

Os militares da Coreia do Sul disseram que enviaram navios e aviões para recuperar peças do míssil espacial.

O lançamento de quarta-feira foi amplamente criticado, inclusive na Coreia do Sul, Japão e Estados Unidos.

O secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, disse que o uso de tecnologia de mísseis por Pyongyang para o lançamento viola as resoluções do Conselho de Segurança.

Em sua declaração, Kim disse que as críticas ao lançamento eram “autocontraditórias”, já que os EUA e outros países já haviam lançado “milhares de satélites”.

“Os EUA são uma gangue, mesmo que lancem um satélite na RPDC… é ilegal e ameaçador”, disse ele, usando as iniciais do nome oficial da Coreia do Norte.

Em uma declaração separada divulgada pela KCNA, o vice-ministro das Relações Exteriores da Coreia do Norte, Kim Son Kyong, criticou os exercícios militares liderados pelos Estados Unidos na região, incluindo um exercício naval internacional antiproliferação.

