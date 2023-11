O conselho da OpenAI permanece firme diante da revolta dos funcionários sobre a demissão de Sam Altman

O futuro do OpenAI permanece incerto. Esforços extraordinários de funcionários e investidores para destituir o conselho levaram à demissão de seus diretores e não conseguiram reintegrar o cofundador Sam Altman.

No final de segunda-feira, 747 dos 770 funcionários da OpenAI assinaram uma carta ameaçando sair e ingressar na Microsoft. Os três diretores recusaram-se a renunciar e não reverteram a decisão de sexta-feira de demitir Altman, segundo pessoas com conhecimento direto do assunto. .

Entretanto, os capitalistas de risco que apoiam a startup de inteligência artificial rejeitaram as exigências dos funcionários e estão a explorar ações legais para derrubar o conselho, de acordo com várias pessoas familiarizadas com o seu pensamento. Uma pessoa de um fundo de risco investido na OpenAI disse que “haverá uma ação legal já amanhã”, sem especificar qual seria a forma.

Mas o conselho permaneceu determinado e disposto a testar a disposição dos funcionários em abandonar o cargo, segundo uma pessoa com conhecimento direto das negociações entre funcionários e diretores. Os funcionários disseram em sua carta que os diretores “minaram nossa missão e a empresa” ao demitir Altman e destituir seu cofundador Greg Brockman de sua posição no conselho. Brockman deixou a empresa.

Ilya Sutzkever, o último cofundador remanescente e cientista-chefe da OpenAI na equipe, assinou uma carta da equipe depois de se desculpar nas redes sociais por demitir Altman, em vez de dizer que estava deixando a equipe. De acordo com pessoas familiarizadas com a situação, ele sofreu pressão crescente da equipe para reverter sua posição no fim de semana.

A demissão de Altman mergulhou a start-up mais proeminente de Silicon Valley numa crise profunda. A OpenAI está na vanguarda do desenvolvimento da inteligência artificial, considerada por muitos o avanço tecnológico mais importante desde a criação do smartphone ou da Internet.

As empresas de IA que se destacaram no ano passado com o lançamento do popular chatbot ChatGPT da OpenAI também proporcionaram uma oportunidade de negócios competitiva. Na segunda-feira, empresas como a Anthropic e a Coheer estariam lidando com a melhoria do interesse dos clientes da OpenAI se a esclerose precoce continuar, de acordo com pessoas com conhecimento direto do assunto. De acordo com um investidor da start-up, os concorrentes estão “em cima” dos funcionários da OpenAI, num esforço para atrair investigadores talentosos.

Em uma postagem nas redes sociais na segunda-feira, Marc Benioff, presidente-executivo da gigante de software Salesforce, pediu aos pesquisadores da OpenAI que enviassem seus currículos e se ofereceu para igualar seus salários. Mustafa Sulaiman, fundador da startup de IA Inflection, postou que os acontecimentos na OpenAI foram “muito tristes”, mas que sua empresa estava em ascensão. “Corra conosco!” ele adicionou.

Na carta, os funcionários ameaçaram deixar a empresa “imediatamente”, a menos que o conselho mudasse de atitude. A Microsoft se comprometeu no domingo a contratar Altman, Brockman e outros funcionários da OpenAI que optarem por se juntar a eles em uma nova subsidiária de pesquisa de IA.

Além de Chutzkaver, os diretores da OpenAI são Adam D’Angelo, CEO do serviço de perguntas e respostas Quora, a empreendedora de tecnologia Tasha McCauley e Helen Donner do Centro de Segurança e Tecnologias Emergentes da Universidade de Georgetown.

Na noite de domingo, eles ignoraram Altman, que reapareceu na sede da OpenAI, e nomearam Emmett Shear, cofundador do serviço de streaming de vídeo Twitch, como presidente-executivo interino. Ele substitui a diretora de tecnologia Meera Murati, que foi promovida a presidente-executiva interina na sexta-feira. Na tarde de segunda-feira, o primeiro investidor da OpenAI, Vinod Khosla, pediu que Shear desistisse.

Com ambos os lados apoiados, o presidente-executivo da Microsoft, Satya Nadella, um importante apoiador de Altman, disse que apoiaria o cofundador da OpenAI. Em entrevistas no ar na segunda-feira, Nadella disse que não poderia dizer quem seria o executivo-chefe na manhã de terça-feira, mas que continuaria a apoiar Altman se ele retornasse à OpenAI ou trabalhasse na Microsoft. A empresa de software tem apoiado fortemente o OpenAI, fornecendo suporte de hardware e investimentos contínuos.

Nadella disse que o empresário de 38 anos poderá continuar seus projetos paralelos enquanto trabalha na Microsoft. Altman tem um empreendimento de fissão nuclear e um projeto de criptomoeda, e tem procurado lançar uma empresa de dispositivos e um negócio de chips, segundo pessoas com conhecimento do assunto. “Trabalharemos nos aspectos de governança”, disse Nadella.

Ibrahim Ajami, chefe de empreendimentos da Mubadala Capital, parte do fundo soberano de Abu Dhabi, Mubadala Investments, de US$ 284 bilhões, disse que a confusão sobre a OpenAI ressaltou que “é muito difícil subscrever essas empresas hoje”. Mupadala tem parceria com a Microsoft mas não investiu em OpenAI.

“Como investidores de longo prazo, valorizamos as empresas pelos seus clientes, parcerias profundas, talento e fosso defensivo de longo prazo”, disse ele. “Onde está o OpenAI hoje?”

Reportagem adicional de Camilla Hodgson em São Francisco