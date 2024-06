Hawks trocam All-Star DeJaunte Murray para Pelicans: Relatório

Atlanta Hawks troca o guarda All-Star DeJaunte Murray pelo New Orleans Pelicans Adrian Wojnarowski da ESPN.

Em troca, os Pelicanos é relatado Enviou de volta as escolhas do primeiro turno em 2025 e 2027 para Atlanta para o pivô Larry Nance Jr. e o guarda Tyson Daniels. A escolha de 2025 é uma escolha desprotegida para o Los Angeles Lakers, enquanto as escolhas de 2027 são menos favoráveis ​​para os Pelicans e Milwaukee Bucks.

Murray está entrando na primeira temporada do contrato de quatro anos do contrato de US$ 120 milhões que assinou com o Hawks na última offseason.

A troca é outra grande mudança na offseason da NBA, com os Pelicans tentando atualizar um núcleo já liderado por Brandon Ingram, Zion Williamson e CJ McCollum. Quanto aos Hawks, eles estão deixando de ser um jogador que deveria ajudá-los a dar o próximo passo.

Dejaunde Murray pode ajudar os Pelicanos?

Desde a troca de Davis, os Pelicanos têm lentamente se transformado em um time de playoffs. Esse esforço levou a um recorde de 49-33 na temporada passada.

A temporada dos Pelicans terminou com uma vitória no primeiro round nas mãos do Oklahoma City Thunder, e foi difícil olhar para o desempenho deles e pensar que eles precisavam de mais experiência para se destacar no Oeste.

Com Murray, os Pelicanos conseguem um jogador que deveria razoavelmente substituir McCallum na defesa, ao mesmo tempo que aumenta a identidade defensiva do time. Com os fortes princípios defensivos de Herb Jones e do técnico Willie Green, a equipe terminou em sexto lugar na NBA no ano passado, com uma classificação defensiva de 111,9.

Murray e McCollum são manipuladores de bola habilidosos que são ameaças no perímetro, e Williamson forma a base do novo ataque dos Pelicanos com Trey Murphy enquanto ele ataca a pintura. Como ele é um agente livre na próxima temporada, o papel de Ingram pode mudar com a adição de Murray.

Com Jonas Valanciunas como agente livre irrestrito, os Pelicanos têm algumas coisas a seu favor. Ao selecionar o grande homem de Baylor, Yves Missy, com a 21ª escolha geral do Draft da NBA de 2024, Nova Orleans tem um buraco significativo na pintura.

A troca de Dejounte Murray demorou muito para os Hawks

Os Pelicanos apostaram alto ao trocar por Murray, o que não funcionou bem para o último time que o fez.

Os Hawks adquiriram Murray do San Antonio Spurs no verão de 2022, desfazendo-se de um pacote maior do que os Pelicans desistiram (três escolhas na primeira rodada, uma grande troca e Danilo Gallinari). Na altura, havia esperança de que Murray pudesse ser um grande complemento para Trae Young, um jogador com grandes deficiências defensivas e que precisava da bola para ser eficaz.

É difícil argumentar que Murray não fez o seu melhor, mas o efeito geral foi, na melhor das hipóteses, frustrante. Os Hawks foram 41-41 em sua primeira temporada com Murray e 36-46 em sua segunda. A defesa do time estava uma bagunça e toda a temporada do técnico Quin Snyder não ajudou.

Portanto, a área de Atlanta está apertando o botão de reset. A menos que os Hawks queiram despedaçar o time, Young não vai a lugar nenhum. Ele, De’Andre Hunter e Bogdan Bogdanovic estão sob contrato por pelo menos mais duas temporadas, e a separação de Murray pode ser uma forma de a equipe reformular uma fórmula que não funcionou até agora.

Ainda assim, é difícil não ver esta negociação como um reconhecimento de que pagar Murray foi um erro em primeiro lugar.