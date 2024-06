Eleições na UE: Extrema direita vence acordo com a UE, derrotas chocantes para Macron da França e Scholes da Alemanha

BRUXELAS (AP) – Os partidos de extrema direita obtiveram uma vitória esmagadora nas eleições parlamentares da União Europeia no domingo, causando derrotas surpreendentes aos dois principais líderes do bloco, o presidente francês Emmanuel Macron e o chanceler alemão Olaf Scholz.

Na França, o partido Rally Nacional de Marine Le Pen dominou as pesquisas A tal ponto que Macron dissolveu imediatamente o parlamento nacional e convocou novas eleições. Este é um risco político enorme, uma vez que o seu partido poderá enfrentar pesadas perdas durante o resto da sua presidência, que termina em 2027.

Le Pen ficou feliz em aceitar o desafio. “Estamos prontos para dar a volta ao país, prontos para defender os interesses dos franceses, prontos para pôr fim à imigração em massa”, disse ele, ecoando os gritos de muitos líderes de extrema-direita comemorativos noutros países. Sucessos substanciais.

Macron admitiu a derrota. “Ouvi a sua mensagem, as suas preocupações, e não as deixarei sem resposta”, disse ele, acrescentando que o apelo a eleições antecipadas apenas ressaltou as suas credenciais democráticas.

Os líderes federais da AfD, Alice Weidel, ao centro, e Tino Chrupalla comemoram na sede do partido AfD durante uma prévia das eleições europeias em Berlim, no domingo, 9 de junho de 2024. (AP via Joerg Carstensen/dpa)

A Alemanha, o país mais populoso do bloco de 27 membros, As previsões são indicadas Subindo de 11% para 16,5% em 2019, a AfD superou uma série de escândalos envolvendo o seu principal candidato. Em comparação, o resultado combinado dos três partidos da coligação governamental alemã mal atingiu os 30%.

Scholz sofreu um destino tão ignominioso que o seu antigo Partido Social Democrata ficou atrás da Alternativa para a Alemanha, de extrema-direita, que subiu para o segundo lugar. “Depois de todas as profecias de destruição, depois da enxurrada de ataques das últimas semanas, somos a segunda força mais forte”, disse a líder da AfD, Alice Weidel.

O referendo de quatro dias em 27 países da UE é o segundo maior exercício de democracia do mundo, depois das recentes eleições na Índia. No final, a ascensão da extrema direita foi mais dramática do que muitos analistas previram.

O Rally Nacional Francês está projectado em 15%, com 30%, ou o dobro do Partido da Renovação centrista pró-europeu de Macron.

Em toda a UE, dois grupos dominantes e pró-europeus, os Democratas-Cristãos e os Socialistas, eram as forças dominantes. Os ganhos da extrema direita ocorreram às custas dos Verdes, que deveriam perder cerca de 20 assentos e cair para o sexto lugar na legislatura. O grupo Renovação pró-negócios de Macron também perdeu muito.

Durante décadas, a União Europeia, com as suas raízes na derrota da Alemanha nazi e da Itália fascista, confinou a extrema-direita às margens políticas. Com o seu forte desempenho nestas eleições, a extrema direita pode agora desempenhar um papel fundamental em políticas que vão da migração à segurança e ao clima.

O favorito da extrema direita francesa no Rally Nacional, Jordan Bartella, faz um discurso na sede da noite eleitoral do partido em Paris, domingo, 9 de junho de 2024. Os primeiros resultados das previsões da França colocam o partido de extrema-direita Reunião Nacional na liderança nas eleições da UE, de acordo com empresas de sondagens francesas. (Foto AP/Louis Jolly)

A tendência foi alimentada pelo antigo presidente da UE e actual primeiro-ministro polaco, Donald Tusk, que derrubou o partido nacional conservador Lei e Justiça que governou a Polónia entre 2015 e 2023 e o moveu ainda mais para a direita. Numa sondagem, o partido de Tusk obteve 38%, em comparação com 34% do seu rival.

“Entre estes países grandes e ambiciosos, de líderes da UE, a Polónia mostra que a democracia, a justiça e a Europa estão a vencer aqui”, disse Tusk aos seus apoiantes. “Estou tão emocionado.”

Apoiadores do Rally Nacional de extrema direita francês reagem na sede da noite eleitoral do partido em Paris, domingo, 9 de junho de 2024. Os primeiros resultados das previsões da França colocam o partido de extrema-direita Reunião Nacional na liderança nas eleições da UE, de acordo com empresas de sondagens francesas. (Foto AP/Louis Jolly)

Ele declarou: “Mostramos que somos o farol de esperança para a Europa”.

A Alemanha, tradicionalmente um bastião dos ambientalistas, destacou o declínio dos Verdes, que se previa que caísse de 20% para 12%. Com a expectativa de mais perdas em França e noutros países, uma derrota dos Verdes poderá ter ramificações para a UE como um todo. Políticas sobre mudanças climáticasNo entanto, o resto do mundo é muito progressista.

A Presidente da Comissão Europeia, Ursula van der Leyen, dos Democratas-Cristãos de centro-direita, já enfraqueceu as suas credenciais verdes Antes do referendo, dominou a Alemanha com quase 30%, derrotando facilmente os social-democratas de Scholz, que ficaram atrás da AfD com 14%.

“Vocês já estabeleceram uma tendência – uma força forte, estável, em tempos difíceis e distantes”, disse van der Leyen aos seus apoiantes alemães através de videoconferência a partir de Bruxelas.

Tal como em França, esperava-se que a extrema-direita, que centrou a sua campanha na migração e na criminalidade, obtivesse ganhos significativos em Itália, onde a Primeira-Ministra Giorgia Meloni procurou consolidar o seu poder.

A votação em Itália continuou até à noite e muitos dos 27 Estados-membros ainda não tinham divulgado as previsões. No entanto, os dados já divulgados confirmaram previsões anteriores: as eleições deslocariam o bloco para a direita e inverteriam o seu futuro. Isto pode dificultar a aprovação de legislação pela UE e, por vezes, paralisar a tomada de decisões no maior bloco comercial do mundo.

Os legisladores da UE, que cumprem mandatos de cinco anos no parlamento com 720 lugares, têm uma palavra a dizer sobre questões que vão desde regras financeiras até à política climática e agrícola. Aprovam o orçamento da UE, que inclui projectos de infra-estruturas, subsídios agrícolas e Ajuda foi dada à Ucrânia. Eles têm direito de veto às nomeações para a poderosa Comissão da UE.

As eleições ocorrem numa altura em que a confiança dos eleitores será testada num círculo eleitoral de cerca de 450 milhões de pessoas. Nos últimos cinco anos, a União Europeia Abalado pela infecção pelo vírus coronaA Colapso econômico E um Crise de energia Foi alimentado pelo maior conflito terrestre na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. Mas as campanhas políticas centram-se frequentemente em questões de interesse de cada país e não em interesses europeus mais amplos.

Após as últimas eleições na UE em 2019, os partidos populistas ou de extrema-direita lideram agora governos em três países – Hungria, Eslováquia e Itália – e fazem parte de coligações governativas noutros países, incluindo a Suécia, a Finlândia e, em breve, os Países Baixos. As pesquisas favorecem os populistas França, Bélgica, Áustria e Itália.

“A direita é boa”, disse aos jornalistas o primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, que lidera um governo nacionalista e anti-imigração de linha dura, após a sua votação. “É sempre melhor dar certo. Vire a direita!”

Os repórteres da Associated Press Sylvain Blassy em Bruxelas e Kier Molson em Berlim contribuíram para este relatório.

