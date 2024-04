Houthis do Iêmen danificam petroleiro e derrubam drone dos EUA | A Guerra de Israel em Gaza Notícias

Os Houthis do Iémen danificaram um petroleiro e abateram outro drone MQ-9 Reaper dos EUA enquanto prometiam realizar mais ataques contra a guerra de Israel em Gaza.

Yahya Saari, porta-voz militar do grupo alinhado ao Irã, disse em seu último discurso televisionado na manhã de sábado que o “petroleiro britânico Andromeda Star” foi alvo e diretamente atingido por mísseis navais no Mar Vermelho.

Os militares dos EUA confirmaram que o grupo disparou três mísseis balísticos antinavio contra vários alvos no Mar Vermelho e danificou o MV Andromeda Star. O navio foi recentemente vendido a uma empresa registada nas Seychelles, informou a Reuters.

“O MV Andromeda Star reporta danos menores, mas continua a sua viagem”, disse o Comando Central dos EUA (CENTCOM) numa publicação no X, acrescentando que não houve feridos ou danos causados ​​pela coligação militar marítima liderada pelos EUA. Área enfrentando ataques do Iêmen.

Um porta-voz militar Houthi também disse que suas forças de defesa aérea no Iêmen também abateram com um míssil um drone de ataque militar MQ-9 Reaper dos EUA no espaço aéreo da província de Saada.

Os militares dos EUA não comentaram sobre o drone, mas a emissora norte-americana CBS News confirmou que o MQ-9 de US$ 30 milhões “caiu” dentro do Iêmen na sexta-feira e disse que uma investigação estava em andamento.

Foi o terceiro drone de ataque dos EUA abatido pelos Houthis desde o início da guerra em Gaza, com o primeiro abatido em Novembro, seguido de outro em Fevereiro.

O grupo iemenita não comentou sobre novos ataques a navios em suas vias navegáveis ​​próximas, mas os militares dos EUA disseram que mísseis anti-navio lançados pelos Houthi também tinham como alvo o navio MV MAISHA, de bandeira de Antígua/Barbados e operado pela Libéria. Nenhum dano foi relatado.

As Operações de Comércio Marítimo do Reino Unido (UKMTO) também confirmaram dois ataques a um navio – que parece ser o MV Andromeda Star – 14 milhas náuticas (26 km) a sudoeste de Al-Muqa (Mocha), no Iémen.

Ele disse que a primeira explosão ocorreu “perto” do navio e um segundo ataque, que se acredita serem dois mísseis, danificou o navio.

O exército Houthi anunciou na sexta-feira que tinha como alvo o “navio israelense MSC Darwin” no Golfo de Aden, disparando vários mísseis e drones contra alvos na cidade portuária de Eilat, no sul de Israel.

Na quinta-feira, o grupo atacou o Maersk Yorktown, de bandeira dos EUA, de propriedade e operação, juntamente com o navio MSC Veracruz, alinhado com Israel, que era guardado por navios de guerra dos EUA e do Reino Unido.

A atividade militar renovada do grupo iemenita ocorre após semanas de relativa calmaria, quando o número de ataques caiu.

No terceiro dia depois dos 200 milhões, a Praça Al-Sabeen na capital, Sana'a, encheu-se de renovada lealdade e apoio a Gaza numa marcha “Com Gaza, Orgulho, Mobilização e Mobilização”. pic.twitter.com/DgRfdS2SfW – Muhammad Abdel Salam (@abdusalamsalah) 26 de abril de 2024

Tradução: No terceiro dia após 200 dias de guerra, a Praça al-Sabeen, na capital Sana'a, encheu-se de renovada lealdade e apoio a Gaza numa marcha “Gaza, Orgulho e Mobilização”.

Mas o líder do grupo, Abdel-Malik al-Houthi, num discurso na sexta-feira, rejeitou a ideia de que o baixo número de ataques estava relacionado com capacidades militares fracas e prometeu que mais ataques ocorreriam.

Num discurso transmitido pela televisão a multidões de manifestantes na capital Sanaa e noutros locais, ele disse que “uma nova arena de conflito” se abriu, uma vez que os Houthis agora também têm como alvo navios no Oceano Índico.

Os Houthis exigem o fim da guerra de Israel contra Gaza, que, segundo os Houthis, interromperá os ataques a uma das rotas marítimas mais movimentadas do mundo. Os ataques Houthi perturbaram o comércio global e o tráfego no porto de Eilat, em Israel.

As pessoas nas áreas controladas pelos Houthi no Iémen têm protestado em grande número todas as sextas-feiras desde o início da guerra para mostrar solidariedade com os palestinianos e condenar Israel e os seus aliados ocidentais.

Os Houthis inicialmente visaram apenas navios afiliados a Israel que passavam pelo estreito de Bab al-Mandeb, mas expandiram-se para incluir navios dos EUA e do Reino Unido depois de Washington e Londres lançarem ataques ao Iémen.

A mídia dirigida pelos Houthi informou que “milhões” saíram às ruas em províncias de todo o Iêmen na sexta-feira.