Caitlin Clark sobe na lista de pontuação de todos os tempos da NCAA e estabelece o recorde de pontuação do Big Ten em vitórias

Quando se trata de Caitlin Clarke, uma nova história parece sempre estar no horizonte. Na quarta-feira, é uma chance de estabelecer o recorde de pontuação de todos os tempos do Big Ten e liderar a lista de pontuação de todos os tempos da NCAA.

Clark, que entrou no jogo de Iowa contra Northwestern em quarto lugar na lista de pontuação de todos os tempos da NCAA, com 3.389 pontos na carreira, precisava de cinco pontos para ultrapassar Jackie Stiles (Missouri State). Clark ultrapassou essa marca Kelsey Mitchell (Ohio State) avançou para o segundo lugar após um frame antes do final do primeiro quarto, marcando seu 3.403º ponto na carreira. Essa marca também estabelece o recorde de pontuação de todos os tempos do Big Ten.

Clark está atrás da guarda do Las Vegas Aces, Kelsey Plum, pelo recorde de pontuação feminina de todos os tempos (3.527 pontos). Pete Maravich, que jogou na LSU de 1967-68 a 1969-70, detém o recorde de pontuação de todos os tempos no basquete masculino e feminino, com 3.667 pontos na carreira.

“Sou bom nos nomes que uso”, disse Clark. “Eles são caras que eu cresci assistindo, especialmente Brittney Griner, Kelsey Mitchell, eles são ótimos jogadores, caras que ainda jogam nosso jogo no mais alto nível, caras que você assiste dia após dia. para eu estar na mesma área que eles e, obviamente, fazer o que quero, tenho muitos companheiros bons que me permitiram.

O jogo de quarta-feira esgotou 7.039, o maior público que Clark já enfrentou na Welsh-Ryan Arena. Janeiro. Em 9 de setembro de 2021, a primeira vez que Clark jogou na Northwestern Arena, sem torcedores nas arquibancadas devido à pandemia de Covid-19, os Wildcats venceram por 77-67. A segunda vez foi em 28 de janeiro de 2022, quando apenas 1.578 pessoas foram anunciadas para a vitória de Iowa por 72-67 na prorrogação.

“Obviamente, comecei com a Covid-19 e era apenas uma família, e agora todos os jogos que jogo estão esgotados”, disse Clarke. “Portanto, não é algo que você sempre considera garantido. Acho meio louco ter pessoas gritando meu nome.

Eu conheço o número de fãs de Iowa na área de Chicago porque este (jogo) é definitivamente um dos que estão circulados no meu calendário. Fiquei muito animado para vir aqui e adoro esta academia e o treinador, Joe (McKown). Tenho um grande respeito por ele. Eu acho ele incrível. Ela é incrível no basquete feminino. Lutamos muitas batalhas boas nesta arena.

Ao longo de sua carreira em Iowa, Clark se tornou a primeira jogadora de basquete feminino da Divisão I na história da NCAA com um triplo-duplo de 40 pontos, 3.000 pontos, 750 rebotes e 750 assistências. Nos últimos 25 anos.

Clark tem média de 32 pontos por jogo nesta temporada, somando 7,1 rebotes e 7,6 assistências. Contra o Northwestern, Clark marcou 35 pontos e 10 assistências em seu 54º double-double na carreira. Ele terminou 11 de 22 arremessos, errando 9 de 12 arremessos de 3 pontos, mas acertou 10 de 10 na linha. Clark foi eliminado faltando 4:25 para o final do jogo.

O número 3 de Iowa eliminou Northwestern por 110-74 para melhorar para 20-2 no geral e 9-1 na conferência.

Uma retrospectiva do dia histórico de Clark

O membro do Hall da Fama do Basquete, Michael Jordan, tinha uma lógica famosa: é fácil marcar 32 pontos em um jogo porque são apenas oito pontos em um quarto. Com pouca agressão ofensiva – apenas cinco tentativas de chute – Clark superou essa matemática por dois pontos na quarta-feira.

Clark marcou 10 no primeiro quarto com um par de três profundos e quatro lances livres enquanto se aproximava do recorde de pontuação do Big Ten. Depois de uma pequena bandeja no início do segundo quarto, ele prontamente marcou na bandeja. E menos de 5 minutos do primeiro tempo, ele quebrou o recorde de pontuação do Big Ten com uma bandeja.

Mas focado em seu jogo de quarta-feira, não houve reação ao que aconteceu na Welsh-Ryan Arena, que era composta principalmente por torcedores de Iowa.

Os fãs de Iowa começaram a esperar na fila por vagas de admissão geral às 10h da quarta-feira. A fila para entrar se estendia pela rua quase três horas antes da denúncia, às 19h CT. A Northwestern tem apenas duas divisões com assentos reservados para jogos femininos, sendo uma delas o sofisticado Wilson Club – então criou um impasse para uma grande multidão. (A equipe feminina do Noroeste tem em média 1.671 torcedores por jogo.)

Quando Clark chegou para o aquecimento, foi recebido por uma casa quase cheia, e os fãs vaiaram quando ele foi anunciado como titular e foi para o banco no final do jogo.

Clark carrega consigo a vibração do jogador de basquete, mas apesar de marcar 18 pontos, ele não teve um primeiro tempo particularmente memorável. Ele acertou 4 de 11 em campo, errando 5 dos 7 arremessos de 3 pontos. Ela acertou 8 em 8 na linha, embora as pessoas não fizessem fila durante a maior parte de um dia frio para vê-la acertar lances livres. Não foi o melhor desempenho de arremesso de Clark, mas ele fez um bom trabalho ao envolver seus companheiros desde o início e levar Iowa a uma grande vitória.

“Não arremesso bem desde as 3 horas desta noite, e arremesso bem a bola, então você tem que ter uma daquelas noites aqui e ali. Cheguei à linha de lance livre e acertei todos os meus 10 lances livres. Isso é o que você tem que fazer.” — John Greenberg, colunista esportivo de Chicago

(Foto: Jim Dedman/USA Today)