Elon Musk foi recebido com elogios e festas durante visita à China

PEQUIM, 31 Mai (Reuters) – Ele é um “pioneiro”, “irmão Ma” e alguns querem que ele seja o presidente dos Estados Unidos. O bilionário Elon Musk foi elogiado pelo povo chinês durante sua visita à China e garantiu uma audiência com três ministros do governo.

Desde o desembarque em Pequim na terça-feira, o executivo-chefe da Tesla Inc ( TSLA.O ) se reuniu com os ministros das Relações Exteriores, Comércio e Indústria da China e jantou com Zheng Yukun, presidente do principal fornecedor de baterias CATL ( 300750.SZ ).

Embora pouco se saiba sobre essas discussões – o ministério da indústria disse que Musk e o CEO Jin Zhuanglong trocaram opiniões sobre o desenvolvimento de veículos elétricos e carros conectados – isso não impediu o entusiasmo de Musk nas mídias sociais chinesas.

“Ele é um ídolo global”, comentou um usuário. “Elon Musk é ótimo, se ao menos a China tivesse alguém como Elon Musk”, disse outro.

A viagem não anunciada de Musk é a mais recente de um grande CEO dos EUA à China desde que a China reverteu sua política de zero-covid e reabriu suas fronteiras. Tim Cook, da Apple (AAPL.O), visitou em março, enquanto Jamie Dimon, do JPMorgan (JPM.N), e Laxman Narasimhan, da Starbucks (SBUX.O), estão na China esta semana.

Mas, em comparação com as recepções discretas de seus colegas, a visita de Musk foi um tópico de tendência e sua popularidade vem apesar das crescentes tensões EUA-China, com muito interesse em suas ideias sobre inteligência artificial e veículos elétricos.

Até o cardápio da refeição de 16 pratos no restaurante Man Fu Yan, que ele compartilhou com Zeng do CATL na noite de terça-feira, mostrava fotos postadas nas redes sociais.

Ilustrado com dois cavalos empinados – um personagem para o cavalo usado no nome chinês de Musk – o menu descrevia Tesla como um azarão que “se destaca das montadoras tradicionais”.

Ao contrário de sua tempestade de mídia social na China e sua propensão a fazer ondas no Twitter (que agora é seu), Musk ainda não fez nenhuma declaração pública durante sua viagem. O Twitter está desativado na China.

A Tesla e a CATL não responderam aos pedidos de comentários. O Ministério do Comércio também não respondeu a um pedido de comentário. O Ministério das Relações Exteriores citou o bilionário descrevendo as economias dos EUA e da China como “gêmeas siamesas”, dizendo que se opõe à dissociação.

A primeira visita de Musk à China em três anos ocorre quando a Tesla enfrenta alguma incerteza sobre os veículos elétricos fabricados na China e planeja expandir sua fábrica em Xangai.

A fábrica produziu 700.000 veículos Modelo Y e Modelo 3 no ano passado, mais da metade da produção global da empresa.

Não está claro se a Tesla enfrenta algum obstáculo regulatório para expandir a fábrica.

Os investidores estão ansiosos para ver se os reguladores da China revelarão os recursos avançados de assistência ao motorista da Tesla. Como parte do software “Full Self Driving”, esses recursos são vendidos nos EUA por um veículo de $ 15.000.

Musk deve visitar a fábrica de Xangai no final da semana para se reunir com outras autoridades chinesas de alto escalão, embora não esteja claro com quem ele se encontrará ou quais questões discutirá, disseram as fontes.

