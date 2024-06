A USMNT caiu para o Panamá em um confronto complicado na fase de grupos da Copa América

ATLANTA – Tim Weah costuma ser tranquilo e tranquilo no campo de futebol, mas em um momento louco na quinta-feira, o ala de 24 anos colocou a seleção dos Estados Unidos em uma situação assustadora. Por conta disso, as chances das quartas de final da Copa América estão agora em jogo.

Weah recebeu cartão vermelho aos 18 minutos por dar um soco na nuca de um adversário.

Apesar da situação, os americanos chegaram à vantagem aos 22 minutos, depois que Weah foi expulso com um gol sensacional de Fowler Balogun. Mas antes do gol de José Fajardo, aos 83 minutos, o Panamá aproveitou a vantagem masculina para responder rapidamente e colocar os Estados Unidos sob pressão.

“Uma vitória esta noite teria nos colocado em uma posição melhor, mas infelizmente foi o contrário”, disse o capitão Christian Pulisic. “A maneira como fizemos foi muito decepcionante. Timmy sabe o que fez de errado. Só isso. Ele vai aprender com isso. É uma merda. Dói. É um lapso de julgamento, é um simples segundo.

O sorteio da final do Grupo C de segunda-feira contra o Uruguai, em Kansas City, Missouri, teria produzido um grande drama. Mas com essa derrota, os EUA (1-1-0) devem vencer o Uruguai (2-0). -0), o 15 vezes campeão do torneio que derrotou a Bolívia por 5 a 0, na quinta-feira em East Rutherford, NJ.

“Temos que representar o nosso país com paixão e orgulho”, disse Pulisic. “Temos que ir e jogar o melhor jogo das nossas vidas.”

Não conseguir sair da fase de grupos seria um grande constrangimento para a seleção dos EUA, que usará este torneio de alto nível para se preparar para a Copa do Mundo de 2026 nos Estados Unidos, México e Canadá. READ FDIC está pronto para 'administrar' o banco do Vale do Silício, dizem autoridades do Tesouro aos legisladores

“É uma grande honra representar uma seleção nacional”, disse o técnico Greg Berhalter, que está em seu segundo mandato depois de liderar a seleção na Copa do Mundo de 2022. “Há muita expectativa com isso. Um resultado muito decepcionante hoje. Mas o esforço estava aí, se fizermos o mesmo tipo de esforço em termos de trabalho e união, teremos uma chance.

O Panamá (1-1-0) também terminou com 10 jogadores, depois que Adalberto Carrasquilla recebeu cartão vermelho por falta brutal sobre Pulisic aos 88 minutos. Até então, porém, Fajardo, ex-atacante do DC United, havia marcado um gol de oito jardas pelas mãos do goleiro reserva Ethan Horvath antes de 59.145 no Estádio Mercedes-Benz.

Embora a equipe dos EUA tenha perdido apenas dois dos 26 encontros anteriores, o Panamá se tornou um adversário formidável. As seleções dividiram as eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, cada uma vencendo em casa, e o Panamá venceu as semifinais da Copa Ouro da CONCACAF de 2023 nos pênaltis.

Assim como na vitória de domingo por 2 a 0 sobre a Bolívia, em Arlington, Texas, os americanos marcaram um lance de bola parada mais cedo – só que não contou. Pouco depois de as comemorações cessarem, o árbitro Evan Barton usou a análise de vídeo para decidir que Tim Ream estava impedido quando preparou o chute de Weston McKenney.

Aos onze minutos, Weah foi expulso por dar um soco em Roderick Miller durante uma troca de bolas no meio-campo. Inicialmente cartão amarelo, Barton voltou ao vídeo antes de atualizá-lo para vermelho.

De acordo com as regras do jogo, um jogador que receba cartão vermelho está proibido de falar com a mídia. Berhalter e os jogadores disseram que Weah pediu desculpas ao time após a partida. READ Ações da Tesla caem. A renda mostra que é apenas uma montadora.

“Decisão estúpida de Timmy. Ele se levantou e assumiu a responsabilidade imediatamente”, disse Berhalter. Em sua carreira no clube e na seleção nacional, Weah recebeu outro cartão vermelho.

“Não podemos fazer isso”, disse o zagueiro Chris Richards, que recebeu cartão amarelo no segundo tempo. “Isso custou ao time. Eu sei que ele está sofrendo agora.

No entanto, os EUA avançaram com o golpe impressionante de Balogun aos 22 minutos. Anthony Robinson interceptou passe na ponta do Panamá e trocou passes com Balogun. O golpe áspero do atacante no topo da área acertou bem no poste mais distante, marcando seu segundo gol no torneio e o quinto de sua carreira americana.

O Panamá respondeu quatro minutos depois. Robinson interrompeu o lance inicial de Cesar Blackman do alto da área, mas Blackman manteve-se firme e acertou um chute fora do alcance de Matt Turner no canto esquerdo.

Turner sofreu uma lesão na perna no primeiro tempo, depois que um panamenho o abordou. Ele permaneceu no jogo até o intervalo, mas não voltou para o segundo tempo.

Esse incidente foi um dos muitos problemas que a equipe americana teve com Barton.

“Pense nisso: ele tirou Matt do jogo, nada”, disse Berhalter depois que Barton não emitiu um cartão.

“Você pode culpar o árbitro, mas ainda assim perdemos o jogo”, disse Richards. “Temos que fazer melhor, não podemos deixar essas coisas acontecerem”.

Barton e a revisão do vídeo voltaram a ser o centro das atenções aos 63 minutos, quando marcou um pênalti para o Panamá. Mas depois de uma revisão, ele determinou que Cameron Carter-Vickers não havia realmente cometido falta em Fajardo.

Os americanos tiveram a chance de avançar aos 81 minutos, quando um cruzamento de McKenney foi cabeceado pelo substituto Ricardo Pepi. Mas o Panamá aproveitou ao máximo a oportunidade tardia. READ Ohio rejeita a edição 1, uma emenda constitucional destinada a bloquear o movimento pelo aborto

“Veja as chances que desistimos [in the second half]é realmente apenas aquele momento em que o cara consegue um olhar aberto”, disse Berhalter. “Não lidamos bem com a primeira bola. Não lidamos bem com a segunda bola, e então há uma lacuna entre nossos zagueiros. a Cruz.

O gol – e o resultado – deixou o time desorientado com um conjunto de partidas restantes.