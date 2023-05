À medida que o debate sobre o cronograma da SEC se desenrola, a maioria dos treinadores está indecisa

Associated Press4 minutos de leitura

Comissário da SEC fala sobre desafios de programação de futebol O comissário da SEC, Greg Sankey, discute os muitos fatores que entram no formato de programação da liga.

Destin, Flórida. — Kirby Smart estava pronto com o melhor debate da Southeastern Conference.

“A conversa mais superestimada do mundo”, The disse o técnico da Geórgia na terça-feira.

Tradicionalmente, a Southeastern Conference assumiu um hotel resort na Costa do Golfo da Flórida para suas reuniões de primavera esta semana. Um tópico importante é o que a conferência de futebol mais difícil do país planeja fazer com Texas e Oklahoma se juntando à temporada de 2024 para começar sua programação como uma liga de 16 times sem divisões.

As opções são manter uma lista de oito jogos, mas passar para um jogo de rivalidade anual em vez dos dois atuais, ou ir para nove jogos com rivais trienais. A SEC vem tentando descobrir isso há mais de um ano.

“Sou professor de história por profissão”, disse o técnico do Missouri, Eli Dringwitz, aos repórteres. cronograma de oito ou nove jogos.”

De qualquer forma, as cláusulas punting corrigem um grande problema para a SEC: reuniões frequentes entre certos membros da liga.

O exemplo mais óbvio: o Texas A&M jogou contra a Geórgia uma vez desde que ingressou na SEC em 2012, e os Aggies ainda aguardam a visita dos Bulldogs a College Station.

“Durante quatro anos, você joga contra todo mundo, em casa e fora”, disse Smart, cujo time conquistou dois títulos nacionais consecutivos. “Eu tenho rivalidades tradicionais, você tem três, você tem dois, você tem um. Você tem isso, você tem aquilo. Quando você começa a falar sobre isso, precisa de algo para escrever sobre o pior.”

Apesar da obscuridade de Smart, o diálogo oito ou nove é muito importante para os fãs.

Com uma programação de oito jogos que protege apenas um adversário anual, Auburn-Georgia – a rivalidade mais antiga do Deep South, disputada 127 vezes – pode ser confrontos notáveis, junto com Alabama-Tennessee e talvez uma renovação da rivalidade Texas-Texas A&M. . Todos os anos os jogos mudam.

O técnico do Aggies, Jimbo Fisher, disse que quer que o Texas seja o rival anual do Texas A&M quando os Longhorns chegarem. Mas isso significaria deixar de lado Texas-Oklahoma todos os anos.

“LSU se tornou uma grande rivalidade para nós”, disse Fisher. “Mas quando você vai aos torneios tradicionais da A&M, você diz Texas.”

O técnico da LSU, Brian Kelly, parou de se comprometer totalmente com vários jogos da conferência, dizendo que não queria desistir de jogar no Alabama todos os anos e que a única maneira de fazer isso seria por meio de uma programação de nove jogos da conferência.

Os treinadores de futebol da SEC e os diretores esportivos se reuniram separadamente na terça-feira e se reunirão na quarta-feira na esperança de finalmente chegar a uma decisão até o final das reuniões de sexta-feira.

Drinkwitz foi um dos poucos treinadores a se posicionar com nove.

Mark Stoops, do Kentucky, é provavelmente o defensor mais vocal de manter os oito, e a rivalidade estadual anual da escola com Louisville da Atlantic Coast Conference significa que os Wildcats já estão presos em pelo menos nove jogos contra oponentes do Power 5.

Não há garantia de que a questão do cronograma será resolvida nesta semana. O comissário Greg Sankey disse que ainda há tempo para uma análise mais aprofundada. Ele reconheceu a possibilidade de uma solução de curto prazo, pousando em um modelo, mas se comprometendo com ele apenas por um ou dois anos.

Changi se reuniu com os treinadores de futebol na terça-feira para discutir vários tópicos, incluindo a programação.

“Senti um nível de confiança em nosso processo de tomada de decisão”, disse Changi.

O técnico do Alabama, Nick Saban, promoveu uma programação que não joga nada além de escolas Power 5 e apareceu a favor de nove jogos da conferência no ano passado.

Agora, ele se preocupa com o que isso significa para a agenda de conferências do Alabama nos próximos anos. Wisconsin tem uma série apertada de home-and-home com Florida State, Ohio State e Notre Dame – entre outros – agendados entre 2024 e 2030.

“Se fizermos nove jogos, temos que desvendá-lo”, disse Saban. “Meu acordo sempre foi jogar mais jogos da SEC porque não conseguimos agendar tantas pessoas. Portanto, agora acho que há mais pessoas dispostas a agendar. Portanto, manter o equilíbrio é muito importante.”

Changi disse que queria “pousar o avião” esta semana, mas também lembrou a última vez que a SEC expandiu. Texas A&M e Missouri tornaram-se membros no outono de 2011 e começaram a jogar em 2012, dando a eles menos de um ano para encontrar uma programação de futebol.

“Portanto, temos muitas reservas nas asas daquele avião”, disse Changi. “Mas seremos mais oportunos do que isso.”