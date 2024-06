Justin Timberlake se apresenta no primeiro show desde a prisão por DWI

Justin Timberlake

Matt Winkelmeyer / Getty Images para Hospital Infantil de Los Angeles

Justin Timberlake compartilhou uma mensagem sincera com seus fãs depois de ser preso por dirigir embriagado em seu primeiro show nos Hamptons.

“Estivemos juntos em altos e baixos, esquerdas e direitas. Foi uma semana difícil, mas você está aqui e eu estou aqui, e nada pode mudar este momento agora”, disse o cantor e ator ao público de Chicago. enquanto eles explodiam em aplausos. Vídeos compartilhados no X (anteriormente Twitter).

A turnê de sexta-feira de Timberlake no United Center em Chicago, Illinois, “Can’t Stop the Feeling!” A primeira apresentação do cantor desde que foi preso pela polícia local em Sag Harbor, em Nova York, na manhã de terça-feira. Ele teria sido acusado de dirigir embriagado antes de ser libertado sem fiança.

Um policial parou o artista e “determinou que o Sr. Timberlake estava operando seu veículo sob a influência de álcool. O Sr. Timberlake foi preso, processado e detido durante a noite enquanto aguardava uma audiência matinal”, de acordo com um relatório policial obtido. O repórter de Hollywood No início desta semana.

A artista de “Mirrors” está atualmente na Forgotten Tomorrow World Tour para divulgar seu sexto álbum de estúdio. Tudo que eu conseguia pensar. Pessoas revista Foi relatado anteriormente que Timberlake planeja continuar em turnê após sua prisão.

Ele encerrou seu discurso na sexta-feira dizendo: “Eu sei que às vezes é difícil amar, mas você continua me amando e eu também te amo. Muito obrigado!”

Timberlake está programado para se apresentar no United Center em Chicago no sábado Indo para o Madison Square Garden Na próxima semana em Nova York.