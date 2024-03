Eleições da Superterça: Biden e Trump se aproximam da revanche em novembro

WASHINGTON (AP) – Presidente Joe Biden e seu antecessor, Donald TrumpPassou por mais de uma dúzia de estados Super Terça-FeiraAlém de garantir uma revanche em novembro e aumentar a pressão sobre o último desafiante do ex-presidente nas primárias, Nikki HaleySaia do Partido Republicano.

Suas vitórias de costa a costa, incluindo os representantes da Califórnia e do Texas, deixaram poucas dúvidas sobre o rumo da corrida. Haley venceu em Vermont, negando a Trump uma vitória definitiva, mas o ex-presidente levou outros estados que o apoiaram, como Virgínia, Massachusetts e Maine.

Siga a AP para assistir a Super Terça ao vivo

A única corrida que Biden perdeu na terça-feira foi uma convenção democrata na Samoa Americana, um pequeno território dos EUA no Pacífico Sul. Biden estava lá Ele foi derrotado pelo candidato até então desconhecido Jason Palmer40 a 51 votos.

Até ao final deste mês, um número suficiente de estados não terá votado em Trump ou Biden para se tornarem formalmente os presumíveis nomeados dos seus partidos. Mas um grande dia nas primárias quase garantiu a revanche. Tanto Biden, de 81 anos, como Trump, de 77, enfrentaram questões sobre a sua idade e continuam a dominar os seus partidos, apesar da sua ampla falta de popularidade entre o eleitorado em geral.

Haley assistiu pessoalmente aos resultados das eleições e nenhum evento de campanha foi planejado com antecedência. Os resultados refletem a presença de “muitos republicanos que expressam profundas preocupações sobre Donald Trump”, afirmou a sua campanha num comunicado.

“A unidade não é alcançada simplesmente dizendo ‘estamos unidos’”, disse a porta-voz Olivia Perez-Cubaz.

Enquanto isso, a propriedade de Trump em Mar-a-Lago estava lotada para a festa da vitória. Entre os presentes estavam funcionários e apoiadores, incluindo o rapper Forgiato Blow e o ex-deputado da Carolina do Norte Madison Cawthorne. A multidão explodiu enquanto a Fox News passava nas telas ao redor do salão de baile anunciando que o ex-presidente havia vencido as primárias do Partido Republicano na Carolina do Norte.

“Eles chamam de Superterça por uma razão”, disse Trump a uma multidão barulhenta. Ele atacou Biden na fronteira EUA-México e na retirada dos EUA do Afeganistão.

Biden não fez um discurso, mas alertou que os resultados de terça-feira deixaram aos americanos uma escolha clara e falou sobre as suas próprias realizações após derrotar Trump.

“Se Donald Trump regressar à Casa Branca, todo este progresso estará em risco”, disse Biden. “Ele é movido pelo ressentimento e pelo ressentimento, e está focado em sua própria vingança e vingança, não no povo americano.”

Embora grande parte do foco estivesse nas eleições presidenciais, também houve importantes disputas eleitorais. A corrida para governador da Carolina do Norte tomou forma, com o vice-governador republicano Mark Robinson e o procurador-geral democrata Josh Stein em uma disputa acirrada antes de novembro.

Na Califórnia, o deputado democrata. Adam Schiff e o ex-jogador de beisebol republicano do Los Angeles Dodgers, Steve Garvey, avançaram para a disputa pelas eleições gerais para ocupar a cadeira no Senado há muito ocupada por Dianne Feinstein.

Apesar do domínio dos seus partidos por Biden e Trump, as sondagens deixam claro que o amplo eleitorado não quer que as eleições gerais deste ano se assemelhem às eleições de 2020. Um novo Centro AP-NORC para Pesquisa de Assuntos Públicos descobriu A maioria dos americanos não pensa nem Biden nem Trump É necessária acuidade mental para o trabalho.

“Ambos não conseguiram unificar este país, na minha opinião”, disse Brian Hadley, 66, de Raleigh, Carolina do Norte.

Os últimos dias antes de terça-feira provaram a natureza única da campanha deste ano. Em vez de atacar os estados que realizam primárias, Biden e Trump as realizaram Eventos competitivos na semana passada na fronteira EUA-MéxicoCada um está tentando obter vantagem no debate cada vez mais tenso sobre imigração.

Depois do Supremo Tribunal Governou por 9-0 O retorno de Trump às eleições primárias na segunda-feira seguiu-se aos esforços para bani-lo por seu papel em ajudar a acender Motins capitaisTrump apontou 91 casos criminais Contra ele acusar Biden de armar os tribunais.

“Lute sua própria luta”, disse Trump. “Não use advogados e juízes para perseguir seu oponente.”

Biden fará um discurso sobre o Estado da União na quinta-feira e depois fará campanha nos principais estados indecisos da Pensilvânia e da Geórgia.

O presidente enfrenta Avaliações de baixo reconhecimento E Pesquisas sugerem Muitos americanos, mesmo a maioria democratas, não querem ver o homem de 81 anos concorrer novamente. Dele Vitória fácil nas primárias de Michigan A semana passada foi algo marcada por uma campanha “evasiva” organizada por activistas que desaprovam a forma como o presidente lidou com a guerra de Israel em Gaza.

Os aliados do movimento “Não-Compromisso” organizaram votações de protesto semelhantes noutros lugares, como Minnesota, que tem uma população significativa de muçulmanos, incluindo a sua comunidade somali-americana. Pelo menos 45 mil eleitores escolheram “indecisos” em Minnesota, uma vitória de 19% com quase todos os votos contados. Isso supera os 13% dos eleitores em Michigan que escolheram “indecisos”.

“Joe Biden não fez o suficiente para obter o meu voto, não fez o suficiente para parar a guerra e parar a matança”, disse Sarah Alfaham, do subúrbio de Bloomington, em Minneapolis.

Biden é um presidente muito antigo e os republicanos criticam qualquer deslize verbal que ele comete. Os seus assessores insistem que, assim que ficar claro que Trump ou Biden serão reeleitos em novembro, surgirão eleitores céticos.

Nesta composição fotográfica, o presidente Joe Biden, a partir da esquerda, fala em Salt Lake City em 10 de agosto de 2023, o ex-presidente Donald Trump fala em Las Vegas em 8 de julho de 2023, e a ex-embaixadora da ONU Nikki Haley, a candidata presidencial republicana, fala. em 18 de fevereiro de 2024, em Columbia, SC (AP Photo)

Trump tem agora quase a mesma idade de Biden durante a campanha de 2020 e exacerbou as questões sobre a sua própria condição física com erros recentes que significaram deturpação. Ele concorreu contra Barack ObamaEle deixou a Casa Branca em 2017.

“Quero ver a próxima geração avançar e assumir papéis de liderança”, disse Susan Steele, 71, uma democrata que votou terça-feira em Biden em Portland, Maine.

Trump já derrotou mais de uma dúzia de grandes rivais republicanos e agora enfrenta apenas Haley, sua ex-embaixadora na ONU. Ela manteve Forte captação de recursos E observe ela Primeira vitória nas primárias no fim de semana em Washington, DC, uma cidade governada pelos democratas com alguns republicanos registrados. Haley foi “coroada rainha do pântano”, brincou Trump.

“Podemos fazer melhor do que dois candidatos de 80 anos à presidência”, disse Haley em um comício no subúrbio de Houston na segunda-feira.

As vitórias de Trump, embora dominantes, expuseram vulnerabilidades junto de círculos eleitorais influentes, especialmente cidades universitárias como Hanover, New Hampshire, Dartmouth College ou Ann Arbor, sede da Universidade de Michigan, bem como áreas com mais independentes. . Isso inclui Minnesota, onde Trump não organizou um evento da Super Terça em 2016.

Seth D. Benning, um independente de tendência conservadora, votou em Haley na manhã de terça-feira em Eden Prairie, Minnesota, porque disse que o Partido Republicano “precisa de uma correção de curso”. De Benning, 40 anos, classificou sua escolha como um voto de consciência e disse que nunca votou em Trump por causa de preocupações com seu caráter e caráter.

Relatórios de Barrow de Atlanta. Os redatores da Associated Press, Steve LeBlanc, em Boston; David Sharp em Portland, Maine; Gary D. em Raleigh, Carolina do Norte. Robertson; Sarah Rankin de Richmond, Virgínia; Trisha Ahmed em Eden Prairie, Minnesota; e Cheung Min Kim, em Washington, contribuíram para este relatório.