Chris Jones e Kirk Cousins ​​​​completaram os 10 principais agentes livres irrestritos

Nove times da NFL Usou uma etiqueta em um jogador programado para se tornar um agente livre.

Oito – Justin Madbuik, do Ravens, linebacker dos Panthers, Brian Burns, cornerback do Bears, Jaylen Johnson, recebedor do Bengals, Dee Higgins, recebedor do Colts, Michael Pittman Jr., linebacker do Jaguars, Josh Allen, cornerback do Chiefs, L’Jarius Snead, e tight end dos Buccaneers, Anto Winfield. Recebeu uma marca não exclusiva.

Os Patriots aplicaram a etiqueta de transição ao safety Kyle Tucker.

Eles são alguns grandes jogadores Lista dos 100 melhores agentes gratuitos da PFTE o recebedor do Bucs, Mike Evans, nº 11, assinou um contrato de dois anos para retornar a Tampa.

Mas vários jogadores importantes são agentes livres irrestritos, sujeitos a distúrbios legais a partir da próxima semana.

Os dois principais agentes livres do PFT, Chris Jones e o quarterback dos Vikings, Kirk Cousins, são os melhores jogadores defensivos não contratados.

O tackle defensivo dos Dolphins, Christian Wilkins (8º no geral), o edge rusher dos Vikings, Daniel Hunter (12º no geral), o Jets na frente de Bryce Huff (14º no geral), o quarterback dos Buccaneers, Baker Mayfield (15º no geral), o tackle defensivo dos Bengals, TJ Reeder (No. 16), Patriots O tackle ofensivo Michael Onwenu (17º no geral), o tackle defensivo dos Seahawks, Leonard Williams (18º no geral) e o linebacker dos Panthers, Frankie Luu (19º no geral), completam o restante do top 10 do PFT. Agentes livres irrestritos após o prazo da etiqueta.