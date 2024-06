O desafio da ordem fronteiriça de Biden foi atacado pelos republicanos

5 de junho de 2024, 12h40 BST

Mas Biden diz que os seus oponentes republicanos impediram um acordo bipartidário de segurança fronteiriça que fracassou no Congresso no início deste ano.

O presidente respondeu, acusando a campanha de Trump de “uma jogada política muito cínica”, pressionando os legisladores republicanos a bloquearem um plano de fronteira proposto no Congresso no início deste ano.

Pramila Jayapal, presidente do Grupo Progressista do Congresso, disse estar “profundamente decepcionada” e disse que a ordem era “um passo na direção errada”.

“Eles tornarão mais fácil para as autoridades de imigração remover rapidamente pessoas que não têm base legal”, explicaram as autoridades.

Cerca de 1.500 requerentes de asilo vão para as travessias oficiais todos os dias, muitas vezes depois de marcar consultas através de uma aplicação da Alfândega e Proteção de Fronteiras (CBP) chamada CBP One.

Uma lei chamada 212(f) permite que um presidente “suspenda a entrada” de estrangeiros se a sua chegada for “prejudicial aos interesses” do país.

Funcionários do governo Biden resistiram a comparações com as políticas do presidente de Trump, dizendo que as novas regras diziam que na terça-feira seriam aplicadas apenas durante períodos de maior comparecimento.