A que horas será lançado o primeiro foguete Vulcan da ULA com o módulo lunar privado da Astrobotic em 8 de janeiro?

Após semanas de atrasos, a United Launch Alliance está pronta para lançar seu primeiro foguete Vulcan – um voo de teste que será o primeiro a enviar um módulo lunar privado à Lua – mas se você quiser ver a decolagem histórica, você precisa saber quando e como. Para isso, fãs do espaço, nós ajudamos vocês.

O foguete Vulcan Centaur será lançado do Complexo de Lançamento Espacial-41 da ULA na Estação da Força Espacial de Cabo Canaveral, na Flórida. 2h18 EST (0718 GMT) Em sua missão Cert-1 de demonstrar sua prontidão para aeronaves comerciais e governamentais. Você pode assistir ao lançamento do foguete Vulcan ao vivo online a partir de 1h30 EST (06h30 GMT).

O foguete também transporta o Peregrine Moon Lander, uma missão privada construída pela empresa norte-americana Astrobotic, que transporta seis sondas para a NASA como o primeiro vôo do programa Commercial Lunar Payload Services da agência. A missão será a primeira tentativa de pouso lunar dos EUA desde a Apollo 17 em 1972 e, se for bem-sucedida, será a primeira missão privada a pousar com segurança na Lua.

O Peregrine da Astrobotic está transportando uma dúzia de outras cargas úteis para a Lua para clientes pagantes, incluindo o serviço de entrega DHL, uma galeria de arte digital e amostras de DNA humano, bem como restos cremados para sepulturas espaciais Celestis e Elysium.

Qual é o horário de lançamento do primeiro Vulcan Centaur do ULA?

Atualmente, o ULA tem como meta 8 de janeiro 2h18 EST (0718 GMT) O primeiro voo de teste do Vulcan Centaur está programado para começar, mas o lançamento pode acontecer a qualquer momento dentro de uma janela de 45 minutos. 3h03 EST (0803 GMT). Este trabalho é feito em dezembro. O lançamento estava marcado para o dia 24, mas a ULA adiou para janeiro para acomodar um ensaio completo de combustível.

O primeiro foguete Vulcan Centaur da ULA segue para a plataforma de lançamento para um lançamento em 8 de janeiro de 2024 da Estação da Força Espacial de Cabo Canaveral. (Crédito da imagem: ULA)

Essa é a janela de lançamento mais longa do ULA para quatro oportunidades de voo nesta semana, que incluem datas de backup em 9, 10 e 11 de janeiro.

Uma previsão de lançamento em 8 de janeiro promete clima melhor para quatro oportunidades de lançamento esta semana. Existe um 85% de chance de bom tempo Naquele dia 8 de janeiro é a data de lançamentoMas o A chance de bom tempo cai para 40% em 9 de janeiro Devido às nuvens espessas, e 45% para 10 e 11 de janeiroDe acordo com Melody Lowe, meteorologista da 45ª Ala Meteorológica da Estação da Força Espacial de Cabo Canaveral.

O primeiro lançamento do Vulcan da ULA pode ser visto online?

Sim, você pode assistir ao lançamento do voo de teste Vulcan Centaur Cert-1 da ULA online.

A agência espacial dos EUA fornecerá um webcast ao vivo do lançamento enquanto a NASA conduz vários testes da carga útil de Vulcan, o Peregrine Moon Lander. A decolagem agora está definida 2h18 ESTO webcast da NASA começa 1h30 EST (06h30 GMT). Você pode assistir ao webcast ao vivo na janela no topo desta página ou diretamente NASA + aplicativo, Canal da NASA no YouTube e transmissões de televisão da NASA.

A ULA também hospedará seu próprio webcast, que você pode assistir Canal da ULA no YouTubeassim como Página da missão Vulcan Centaur Cert-1 da ULA.

Ambos os webcasts cobrirão a última hora antes do lançamento e, em seguida, acompanharão o foguete Vulcan Centaur durante o lançamento, separação de estágios e seus primeiros marcos importantes em órbita. A sonda Peregrine Moon está programada para se separar do estágio superior Centaur de Vulcan quatro horas e 24 minutos depois, mas a ULA pode encerrar sua transmissão ao vivo antes desse marco. As atualizações podem ser compartilhadas via XAnteriormente Twitter.

Quanto tempo durou a primeira missão do foguete Vulcan Centaur da ULA?

Este mapa ULA mostra o caminho de lançamento e o cronograma da missão Vulcan Centaur Cert-1, que será lançada da Estação da Força Espacial de Cabo Canaveral em 8 de janeiro de 2023. (Crédito da imagem: ULA)

Do lançamento à conclusão, voo de teste Vulcan Centaur Cert-1 da ULA A duração prevista é de cerca de 4 horas e 24 minutos, de acordo com uma perspectiva de tarefa. Durante esse período, o foguete Vulcan será lançado, sairá de seu primeiro estágio e implantará o Peregrine Moon Lander 50 minutos após a decolagem em uma trajetória chamada “translunar” até a Lua. Enquanto isso, o estágio superior do Centauro continuará automaticamente no espaço profundo para uma órbita final ao redor do Sol.

Se tudo correr bem, Peregrino Ele pousará na lua em 23 de fevereiro Em uma área conhecida como Sinus Viscositatis ou Baía da Aderência, é adjacente a um conjunto de características conhecidas como Cúpulas Krutheisen. Abaixo está a linha do tempo do voo de teste do Vulcan Centaur Cert-1.

Deslize para rolar horizontalmente Tempo (h:min:seg) evento D-0:00:04.9 Ignição do motor BE-4 T+0:00:01,1 decolar T+0:00:07,9 Manobra de inclinação/guinada T+0:01:09,9 Mach 1 T+0:01:16,1 Máximo k T+0:01:50,3 Descarte do SRB T+0:04:58,9 Corte do motor auxiliar T+0:05:05 Separação de nível booster/centauro T+0:05:14,9 Partida do motor principal Centauro T+0:05:23 Descarte da carenagem de carga útil T+0:15:45,4 Centauro 1º Corte do Motor Principal (MECO) T+0:43:35>7 Partida do segundo motor principal Centaur T+0:47:37 Centauro 2º corte do motor principal T+0:50:26 Separação de Peregrino T+1:18:23,9 Partida do terceiro motor principal Centaur T+1:18:43,8 Centauro 3º motor principal desligado T+4:24:44,5 Fim da missão

E se o foguete Vulcan Centaur da ULA não puder ser lançado?

Se a ULA não conseguir lançar a missão Cert-1 do foguete Vulcan em 8 de janeiro, a agência poderá tentar por mais três dias antes de ficar suspensa por várias semanas. Janeiro. A ULA tem uma janela de quatro dias para iniciar esta missão nos dias 8, 9, 10 e 11.

“Esses quatro dias são oportunidades para isso”, disse Gary Wentz, vice-presidente de programas governamentais e comerciais da ULA, aos repórteres na sexta-feira (5 de janeiro). “Obviamente, à medida que avançamos no fluxo, o número de tentativas de retrocesso depende de quão longe calculamos e de quanto combustível e materiais usamos no processo, assumindo um atraso climático ou algo assim. Uma falha ou problema técnico pode levar a longos atrasos.

O gráfico abaixo mostra os horários de lançamento e a duração da janela de lançamento para cada dia da janela. A duração da janela de lançamento é determinada pela dinâmica orbital necessária para Vulcan lançar a sonda Peregrine da Astrobotic para a Lua.

Deslize para rolar horizontalmente Datas e horários da janela de lançamento do Vulcan Cert-1 Data de lançamento Hora de lançamento comprimento da janela Segunda-feira, 8 de janeiro 2h18 EST (0718 GMT) 45 minutos Terça-feira, 9 de janeiro 12h15 EST (07h15 GMT) 9 minutos Quarta-feira, janeiro. 10 12h12 EST (07h12 GMT) 1 minuto Quinta-feira, 11 de janeiro 12h14 EST (07h14 GMT) 3 minutos

Se a ULA não conseguir lançar a missão Vulcan Cert-1 dentro de sua janela de quatro dias, a agência Janeiro. Tenho que esperar até dia 23 A sonda Peregrine terá que tentar novamente por causa da dinâmica orbital necessária para entregá-la à lua, disse Wentz.

Correção: Este artigo foi atualizado em 7 de janeiro para corrigir o momento dos eventos para a separação do Peregrine Moon Lander e o fim da missão do voo de teste Vulcan Centaur. A sonda Peregrine se separará 50 minutos após a decolagem, enquanto o estágio superior Centaur completará sua missão 4 horas e 24 minutos após a decolagem.

Nota do editor: Visite Space.com na segunda-feira, 8 de janeiro, para assistir ao primeiro foguete Vulcan Centaur da ULA decolando do Peregrine Moon Lander da Astrobotic às 2h18 EDT (07h18 GMT). O webcast ao vivo está previsto para começar às 1h30 EST (06h30 GMT).