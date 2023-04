Dow Jones Futuros: A recuperação do mercado desaparece, mas essas 4 ações indicam sinais de compra instantânea; Relatório de inflação pendente

Os futuros do Dow Jones subiram depois do expediente, junto com os futuros do S&P 500 e da Nasdaq. A atenção se volta para o relatório de inflação do IPC antes da abertura de quarta-feira.







Os ganhos do mercado de ações foram mistos na terça-feira, com os índices caindo no final.

As preocupações com o crescimento da computação em nuvem pesaram sobre os titãs Amazon.com (AZMN), Microsoft (MSFT) e Google Pais cartas (Google) também atingiram nomes de software em nuvem semelhantes Floco de neve (Neve) e Registro de dados (o cachorro)

Mas os produtos e serviços médicos permaneceram fortes cirurgia intuitiva (ISRG), tecnologia de alinhamento (ALGN) e Zimmer Biomed (ZBH) com todos os sinais de compra piscando Medicina de ondas de choque (Golpe) é uma ótima jogada.

Construtores de casas TR Horton (DHI), Meritage Homes (MTH), Lenor (Len), Residências em Ponta Seca (TPH), e Grupo Pulte (PHM) trabalhou em uma empresa de materiais de construção Primeira Fonte dos Construtores (BLDR) saia.

Sketchers (SKX) explodiu quando muitos estoques de calçados subiram.

As ações da DR Horton, Skechers, Builders FirstSource e SWAV superaram a média.

O estoque MTH está em movimento Entre os melhores. As ações da DHI estão no SwingTrader. As ações da MSFT estão entre as líderes de longo prazo do IBD. As ações incluem Meritage, Dry Point Homes e PHM DII 50.

Vídeo incorporadoEste artigo analisa a ação do mercado e examina as ações da BLDR, DR Horton e Shockwave Medical.

Grandes reservas bancárias

Bancos que ofereceram US$ 30 bilhões em depósitos primeira república (FRC) reservará cerca de US$ 100 milhões cada para reservas de perdas, anunciou a Bloomberg na noite de terça-feira, disseram as fontes. JPMorgan Chase (JPM), Wells Fargo (WFC), Citigroup (C) e Banco da América (BAC) adicionaram US$ 5 bilhões cada. JP Morgan, Wells e Citi informaram na sexta-feira, com o BofA previsto para a próxima semana.

Relatório de Inflação do IPC

O Departamento do Trabalho divulgará o relatório de inflação do IPC às 8h30 ET. Economistas esperam que o índice de preços ao consumidor suba 0,3% em março, com a taxa de inflação anual do IPC caindo para 5,2% em relação aos 6% de fevereiro. Mas o núcleo do CPI, que exclui alimentos e energia, subiu 0,4% em relação a fevereiro. Isso elevaria a taxa básica de inflação do IPC para 5,6%, um pouco acima dos 5,5% de fevereiro.

As taxas anuais de inflação do IPC estão diminuindo um pouco, já que os preços estavam muito altos no início de 2022. Mas essas comparações ano a ano ficam mais fáceis no final do ano, tornando mais difícil subestimar as taxas de inflação. Enquanto isso, os dados econômicos, incluindo empregos, estão finalmente enfraquecendo, enquanto os problemas bancários começam a afetar o crédito.

Os investidores veem uma forte possibilidade de outro aumento da taxa do banco central no início de maio, mas apostam que será o movimento final.

Dow Jones Futuros Hoje

Os futuros de Dow Jones subiram 0,1% vs. valor justo. Os futuros do S&P 500 subiram 0,1% e os futuros do Nasdaq 100 subiram 0,15%.

O relatório de inflação do CPI certamente movimentará os futuros do Dow Jones, os rendimentos do Tesouro e muito mais.

Lembre-se de que a ação durante a noite nos futuros da Dow e em outros lugares não se traduz necessariamente em negociação real na próxima sessão regular do mercado de ações.

Junte-se aos especialistas do IBD enquanto eles analisam as ações que podem atuar no rali do mercado de ações no IBD Live

Rally do mercado de ações

O boom do mercado de ações começou fraco, lutou novamente e depois enfraqueceu novamente nos últimos tempos. Mas os índices fecharam mistos durante a maior parte da sessão.

A média industrial Dow Jones subiu 0,3% nas negociações do mercado de ações na terça-feira. O índice S&P 500 ficou estável. O composto Nasdaq caiu 0,4%. O Russell 2000 de pequena capitalização subiu 0,8%.

Os preços do petróleo bruto nos EUA subiram 2,2%, para US$ 81,53 o barril, a maior alta desde 23 de janeiro. Os contratos futuros de cobre subiram quase 1%.

O rendimento do Tesouro a 10 anos subiu 2 pontos base para 3,43%. O rendimento do Tesouro a 2 anos subiu 5 pontos base para 4,06%. A taxa do T-bill a 3 meses caiu ligeiramente, mas manteve-se em 5,03%. Essa inversão acentuada da curva de rendimentos do Tesouro de 3 meses a 10 anos sinaliza a luta inacabada do Fed contra a inflação e os crescentes riscos de recessão.

ETFs

Entre os ETFs de crescimento, o inovador IBD 50 ETF (FFTYAlta de 0,7%. iShares Expanded Technology-Software Sector ETF (IGV) caiu 0,5%, com as ações da Microsoft sendo uma importante participação do IGV. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) caiu 0,5%.

Refletindo as ações de histórias mais especulativas, o ARK Innovation ETF (ARKKsubiu 0,6% e o ARK Genomics ETF (ARKG) 1,2%

ETF SPDR S&P Metais e Mineração (XME) retornou 1,5% e o ETF Global X US Infrastructure Development (calçada) 0,8%. US Global Jets ETF (JATOS) subiu 1,5%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB2% para cima. Energy Select SPDR ETF (XLE) subiu quase 1% e o Health Care Select Sector SPDR Fund (XLVsubiu 0,3%.

Seleção de fundos SPDR ETF (45) avançou 0,9%. SPDR S&P Banco Regional ETF (Criarsubiu 0,3%.

Cinco melhores ações chinesas para assistir agora

Preocupações com a computação em nuvem

O crescimento da computação em nuvem deve desacelerar ainda mais, com o sentimento negativo dos analistas sobre o Azure da Microsoft, o Google Cloud e o Amazon Web Services, disseram analistas do UBS e do Jefferies.

As ações da MSFT caíram 2,3%, para 282,83, mas ainda estão na faixa de um ponto de compra de base plana de 276,86.

As ações do GOOGL, as menos expostas à computação em nuvem das três, caíram 1%, para 105,35. Isso está abaixo do ponto de compra de xícara com alça de 106,69 de quinta-feira.

As ações da AMZN caíram 2,2%, para 99,92. A Amazon está trabalhando em uma linha de fundo, mas está se formando abaixo da linha de 200 dias.

Enquanto isso, alguns nomes de software e rede relacionados à nuvem recuaram. As ações da SNOW caíram 5,8% e sofreram perdas significativas.

Comprar Ações Sinais Piscantes em Volume

As ações da DHI subiram 3,7% para 99,77, acima do ponto de compra de 99,08 xícara com alça, depois de emitir sinais positivos no início da sessão, de acordo com a análise da MarketSmith.

O BLDR subiu 4,2% para 92,37, limpando um ponto de compra de 90,31 de uma base plana após uma consolidação de 14 meses. Na semana passada, o Builders First Source recuou em meio a uma liquidação no setor de construção e industrial, mas encontrou suporte na média móvel de 21 dias. Enquanto está em uma zona de compra, agora está 10% acima de sua linha de 50 dias. No lado positivo, a linha de força relativa para o estoque BLDR está em uma nova alta.

SWAV subiu 10,6% para 251,05, saltando acima da linha de 200 dias pela primeira vez desde dezembro. Os investidores podem ter usado esse movimento como uma entrada agressiva. No entanto, as ações da Shockwave estão sendo negociadas perto do fundo do pregão desde o outono passado, que terminou em um rompimento fracassado. Os investidores podem querer esperar que as ações da SWAV subam e depois fingir uma espera.

A onda de choque aumentou quando uma nova regra do Medicare suavizou as taxas de reembolso para seus sistemas.

As ações da SKX subiram 3,4%, para 48,70, limpando um ponto de compra de 47,80 copo com alça. O volume ficou ligeiramente acima da média, embora não tenha se tornado positivo até o final da sessão. As ações da Skechers subiram 2% em um dia de configuração na segunda-feira.

Análise de rally de mercado

O rali do mercado de ações parecia destinado a se aproximar mais uma vez das máximas da sessão, mas enfraqueceu nas últimas horas de negociação. Mas os principais índices ainda parecem saudáveis, enquanto as principais ações mostraram força.

O Nasdaq Composite ficou para trás, mas permaneceu acima do nível de 12.000, parando abaixo da resistência principal e do suporte principal.

O S&P 500 continuou a negociar apertado nos últimos dias. O Dow Jones atingiu seu melhor nível desde 17 de fevereiro. O Russell 2000 está de volta acima de sua linha de 21 dias.

Enquanto alguns titãs da tecnologia como Microsoft e Amazon pesam no índice, o Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) subiu 0,65%, atingindo uma alta de um mês e completando uma seqüência de 50 dias. First Trust NASDAQ-100 ETF Equal Weight IndexQQEW) fechou um pouco mais alto do que uma queda de 0,6% no Nasdaq 100.

Os avanços levaram às quedas na terça-feira, principalmente na NYSE. Mesmo pela manhã, quando o S&P 500 e o Nasdaq estavam nas mínimas da sessão, os vencedores superavam os perdedores.

Além de construtores residenciais, suprimentos médicos e calçados, vários grupos estão mostrando força, incluindo mineradores de ouro e cobre, fabricantes de medicamentos, restaurantes, várias empresas de software e o setor de chips mais amplo.

Cronometre o mercado com a estratégia de mercado de ETF do IBD

O que fazer agora

Os ganhos do mercado de ações permaneceram estáveis ​​após algumas vendas acentuadas de ações industriais e de crescimento na semana passada. Um grande número de ações líderes está piscando sinais de compra novamente à medida que a amplitude do mercado melhora.

Os investidores podem gradualmente adicionar exposição de retorno. Não compre o trecho e não se concentre muito. Os ciclos do setor ainda podem desencadear grandes perdas em algumas áreas enquanto nivelam outras. A recuperação geral do mercado pode atingir novas máximas em um ou dois dias bons – ou romper os principais níveis de liquidação.

Portanto, mantenha-se engajado e ativo. Ao pesquisar um pequeno número de ações no pico das áreas de compra, encontre líderes em potencial trabalhando em amplas listas de observação.

Além do relatório de inflação do IPC, a temporada de resultados está prestes a começar.

Leia o panorama geral todos os dias para ficar em sintonia com a direção do mercado e as principais ações e setores.

