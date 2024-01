Johnson o chama de negacionista eleitoral de 'estúpido', mas não diz que Biden venceu

“O presidente Biden foi certificado como vencedor das eleições, prestou juramento e é presidente há três anos”, disse Johnson a Brennan. Mas ele disse que a lei eleitoral foi violada.

“A Constituição foi violada antes das eleições de 2020, nem sempre de má fé, mas depois da Covid, muitos estados mudaram as suas leis eleitorais de formas que violaram essa linguagem simples.

Agora isso são “águas passadas”, disse Johnson, observando que está trabalhando “com o presidente Biden como presidente dos Estados Unidos”.

Embora dezenas de ações judiciais tenham desafiado a vitória de Biden após as eleições de 2020, nenhuma provou com sucesso que ele derrotou Trump.

Em seu livro “Verdade e Honra”, a ex-deputada Liz Cheney criticou Johnson por liderar um esforço constitucionalmente duvidoso dos republicanos da Câmara para apoiar uma contestação da Suprema Corte aos resultados das eleições de 2020.

“Quando li o amicus brief – que estava mal escrito – ficou claro que Mike não era nada honesto com nossos colegas”, escreveu ele. “Ele estava brincando, garantindo aos membros que o documento não continha alegações de fraude específica quando, na verdade, estava cheio de tais alegações.”

Durante uma entrevista no domingo, Johnson disse que ficou surpreso com as críticas de Cheney e disse que havia considerado assinar o documento em determinado momento.

“Estou surpreso que ela tenha feito essa crítica, porque durante esse processo, Liz e eu continuamos conversando sobre isso. E, a certa altura, ela até pensou em assinar o projeto de lei. ”, disse Johnson. (As memórias de Cheney dizem o contrário.)

“Mas eu lhe digo que a linguagem simples da Constituição nunca mudou. E em muitos estados as leis eleitorais foram alteradas sem aprovação das legislaturas estaduais, o que é inconstitucional. … Este é um facto claro que ninguém pode negar”, disse ele.

