Prática com o elegante e estilo livro Galaxy Z Fold 6 da Samsung

Qual é a melhor coisa do novo Galaxy Z Fold 6 da Samsung? Está realmente começando a parecer um smartphone normal em forma de barra. O novo dobrável em formato de livro da empresa, anunciado em seu evento não anunciado em 10 de julho, apresenta uma tela frontal maior e uma construção mais leve – dois pequenos ajustes que tornam a dobra em Z menos estranha e mais natural.

Mas essas mudanças custarão caro, além de um processador aprimorado, alguns novos truques de software e uma câmera ultralarga melhor. O Galaxy Z Fold 6 custa a partir de US$ 1.900, o que é US$ 100 mais caro que o Galaxy Z Fold 5 do ano passado. Tanto o Z Fold 6 quanto o Z Flip 6 estarão disponíveis para encomenda a partir de 10 de julho e disponíveis ao público geral a partir de 24 de julho.

Com o Galaxy Z Fold 6 e Z Flip 6, a Samsung está tentando atingir dois objetivos específicos: demonstrar que há menos compromissos entre os telefones que dobram ao meio e aqueles que não o fazem, e demonstrar como a IA pode tornar nossos telefones mais intuitivos. . Ambas as ambições são importantes porque os telefones dobráveis ​​são apenas o acerto de contas Uma fração das exportações gerais de telefonesE rivalizar com a Huawei Recentemente ultrapassado pela Samsung Ser o maior fabricante de telefones dobráveis. Ainda em 2022, levou a Samsung e outros gigantes da tecnologia a dinamizar seus produtos na tecnologia, o ChatGPT se posicionou na IA que o mundo da tecnologia está criando, uma vez que capturou a imaginação do público.

Sem gastar muito tempo com o Z Fold 6 e o ​​Z Flip 6, é impossível dizer se a Samsung está ganhando em alguma das frentes. No entanto, com base no que vi até agora, as mudanças de design da Samsung indicam que a linha Z-fold está caminhando em uma direção promissora. direção. Ao mesmo tempo, ainda espero ver mudanças dramáticas no software que façam com que os dobráveis ​​se destaquem dos telefones tradicionais do tipo barra.

Samsung Galaxy Z Fold 6 recebe atualização de design

O Galaxy Z Fold 6 possui uma grande tela externa. Zite Akinrinate/CNET

A primeira coisa que notei no Galaxy Z Fold 6 foi como ele era leve. Ele pesa 239 gramas em comparação com os 253 gramas do Galaxy Z Fold 5, o que o torna um pouco mais pesado que o novo dobrável da Samsung, o Galaxy S24 Ultra. O Galaxy Z Fold 6 oferece bordas nítidas e quadradas semelhantes às encontradas no Samsung Galaxy S24 Ultra, uma semelhança adequada para os dois telefones mais caros da Samsung.

Mais importante ainda, a Samsung estendeu o tamanho da tela externa do Galaxy Z Fold de 6,2 polegadas no Galaxy Z Fold 5 para 6,3 polegadas no Z Fold 6. Pode parecer uma pequena diferença, mas é muito importante em uma cena. Aquele pequenino.

Embora essa linha horizontal infelizmente ainda seja perceptível, outras mudanças físicas incluem uma dobradiça mais forte e camadas aprimoradas na tela interna. Mas a construção mais leve, o design mais angular e a tela externa um pouco maior fazem com que pareça uma dobra em Z ainda mais elegante. Essas atualizações podem parecer superficiais, mas são importantes para telefones como o Z Fold, cujas primeiras gerações pareciam dois telefones unidos. A nova sensação mais compacta pode ter um grande impacto na facilidade de uso do Z Fold, tornando-o mais atraente para aqueles que rejeitaram as dobras no passado.

Samsung embala o Z Fold 6 com Galaxy AI

O Galaxy Z Fold 6 possui Galaxy AI, que inclui alguns recursos de tradução de idiomas. Zite Akinrinate/CNET

A Samsung tem falado abertamente sobre suas ambições de IA desde o início deste ano, quando lançou o Galaxy AI com a série Galaxy S24. Isso também vale para seus novos produtos dobráveis.

Edição de fotos, produtividade e tradução de idiomas continuam a ser as três maiores áreas de foco quando se trata dos recursos de IA da Samsung. Entre as novidades exclusivas está o Portrait Studio, que cria versões de fotos em diversos formatos, como aquarela, desenho animado ou história em quadrinhos. As criações da Samsung não fizeram um bom trabalho ao criar retratos estilosos como eu fiz quando tentei uma selfie rápida, mas só tive alguns minutos para brincar com ela.

Você pode desenhar uma imagem e a IA da Samsung pode combiná-la perfeitamente com a foto. Quando criei um balão no fundo de uma foto externa em uma das unidades de demonstração da Samsung, ele adicionou um balão branco à imagem. O anúncio ocorre depois que a Apple anunciou algumas novas ferramentas de criação de imagens como parte de seus recursos Apple Intelligence no mês passado.

A Samsung quer aproveitar ao máximo as telas duplas do Galaxy Z Fold na tradução. Um novo modo de conversa no aplicativo Tradutor possibilita usar a tela frontal e a tela interna ao mesmo tempo, para que a pessoa com quem você está conversando possa ver o que você está dizendo em seu idioma nativo e vice-versa. Se isso parece familiar, é porque o Google introduziu anteriormente um recurso muito semelhante ao Pixel Fold. Pareceu funcionar bem em uma demonstração entre dois funcionários da Samsung, mas estou curioso para saber se haveria algum desconforto ao implementá-lo no mundo real.

À medida que a Samsung continua a posicionar o Z Fold como um dispositivo de produtividade graças à sua grande tela interna de 7,6 polegadas, existem alguns novos recursos voltados para leitura e escrita. A Samsung diz que ao traduzir um arquivo PDF, a tradução deve estar exatamente alinhada com o texto original. O Samsung Keyboard está desenvolvendo ferramentas de escrita de IA lançadas no início deste ano que irão sugerir palavras ao escrever e-mails, textos e postagens em mídias sociais.

No futuro, espero ver recursos de IA exclusivos do Galaxy Z Fold. Como já escrevi, o aspecto mais interessante de um telefone dobrável não é que ele se dobra ao meio, mas que você tem duas telas que podem servir a propósitos diferentes. Isso abre a possibilidade para a Samsung fazer algumas coisas interessantes com o Galaxy AI, e parece que não foi explorado em profundidade além da tradução do idioma. Em vez disso, o foco está mais no uso da tela interna como uma tela maior para tarefas como transcrever gravações, editar fotos e usar o Gemini Assistant do Google no modo multijanela.

Todas as atualizações públicas de hardware mais recentes no Z Fold 6

Câmeras do Galaxy Z Fold 6 Zite Akinrinate/CNET

O Galaxy Z Fold 6 também inclui algumas das atualizações usuais que você esperaria de um novo telefone, especialmente quando se trata de processador e câmera. A dobra Z tem 6:

O processador Snapdragon 8 Gen 3 da Qualcomm para o Galaxy é o mesmo da série Galaxy S24

Uma grande câmara de vapor para manter o telefone fresco enquanto joga

Uma tela brilhante de 2.600 nits

Um novo sensor de câmera ultralargo de 12 megapixels com melhor fotografia em pouca luz

Sete anos de atualizações de software para Z Fold 6 e Z Flip 6

Com o Galaxy Z Fold 6, parece que a Samsung encontrou um equilíbrio ao oferecer um telefone que funciona como um tablet sem sacrificar a fabricação de um ótimo telefone. A desvantagem é que você ainda precisa pagar um bom dinheiro para obter essa experiência. Independentemente disso, agora que o hardware evoluiu, acredito que no futuro haverá um foco ainda maior no software.