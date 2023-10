Fúria de Tyson vs. Horário de início de Francis Ngannou: transmissão ao vivo, preço PPV, undercard, como assistir, canal de TV

Boas fotos



O último capítulo do boom do boxe crossover está prestes a cair. Dois campeões dos pesos pesados ​​​​irão colidir dentro do ringue no sábado à noite no Boulevard Hall em Riade, Arábia Saudita, quando o WBC e o rei dos pesos pesados ​​Tyson Fury encontrarem o ex-campeão dos pesos pesados ​​​​do UFC, Francis Ngannou.

Fury, um dos campeões mais condecorados da categoria peso pesado, vem pensando em se aposentar nos últimos anos, já que os planos de construir uma luta de unificação com Anthony Joshua e mais tarde com Oleksandr Usyk estagnaram. Como ele derrotou Dillian Whyte e Derek Chisora ​​​​em 2022, suas duas últimas lutas não foram dignas de campeonato aos olhos de muitos. Agora, se vencer no sábado, ele e Ushik assinaram contratos para um encontro em dezembro. – O cinturão é o campeão indiscutível.

Ngannou, por sua vez, tem sua própria história para chegar a esse ponto. Depois de defender com sucesso o título dos pesos pesados ​​contra Cyril Kane em janeiro de 2022, ele rescindiu o contrato com o UFC. Depois de deixar a organização, Nagano saiu por conta própria em busca de um contrato melhor e na esperança de conseguir uma luta de boxe dos sonhos.

Ele pode riscar este último de sua lista de desejos quando fizer uma caminhada no sábado à noite.

A eliminatória não faz muito quando se trata de fãs casuais que assistem ao espetáculo esperado no evento principal. Mas todas as lutas antes de Fury e Nagano entrarem no ringue são lutas de peso pesado com alguns nomes que os fãs mais dedicados irão reconhecer. Fabio Wardley e David Adele são os principais apoios para o evento principal. Além disso, o ex-campeão peso pesado da WBO Joseph Parker está de volta à ação quando enfrenta Simon Keane. E o veterano Carlos Tagam subiu ao ringue mais uma vez na luta contra Martin Pacol.

A ação começa no pay-per-view ESPN + às 14h. O card completo da luta está listado abaixo com probabilidades e informações completas de visualização.

Visualizando informações

Data: 28 de outubro | Hora de início: 14h ET (destaques 17h ET)

28 de outubro | 14h ET (destaques 17h ET) Localização: Boulevard Hall – Riad, Arábia Saudita

Boulevard Hall – Riad, Arábia Saudita Como assistir: ESPN + PPV (US$ 79,99)

Fúria vs. Carta de luta Ngannou, probabilidades

Fúria de Dyson -1400 Francisco Nagano +750 Pesado Fábio Wardley -310 David Adèle +230 Pesado José Parker -1200 Simon Keane +600 Pesado Martin Pacol-750 Carlos Sede +4 Pesado

