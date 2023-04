Ben Ferenc, o último promotor nazista de Nuremberg sobrevivente, morreu

Ben Ferenc, o último promotor vivo dos julgamentos de Nuremberg que julgou os nazistas por crimes de guerra genocidas e foi uma das primeiras testemunhas externas a documentar as atrocidades do trabalho nazista e dos campos de concentração, morreu. Ele completou 103 anos em março.

Ference morreu na noite de sexta-feira em Boynton Beach, Flórida, de acordo com John Barrett, professor de direito da St. John’s University. blogue Sobre os julgamentos de Nuremberg. O Museu Memorial do Holocausto dos Estados Unidos em Washington também confirmou a morte.

“Hoje o mundo perdeu um líder na busca por justiça para as vítimas de genocídio e crimes relacionados”, tuitou o museu.

Nascido na Transilvânia em 1920, Ferenc mudou-se para Nova York com seus pais quando menino para escapar do anti-semitismo generalizado. Depois de se formar na Harvard Law School, Ferenc se juntou ao Exército dos EUA para participar da invasão da Normandia durante a Segunda Guerra Mundial. Usando sua formação jurídica, ele se tornou um investigador de crimes de guerra nazistas contra soldados americanos como parte da nova Unidade de Crimes de Guerra do Gabinete do Juiz Advogado Geral.

Ferenc visitou a Alemanha primeiro no campo de trabalhos forçados de Ohrdruf e depois no infame campo de concentração de Buchenwald, quando relatórios da inteligência americana descreviam soldados encontrando grandes grupos de campos nazistas famintos monitorados por guardas da SS. Nesses campos e em outros mais tarde, ele viu “corpos empilhados como cordas” e “esqueletos indefesos com diarréia, disenteria, tifo, tuberculose, pneumonia e outras doenças, retornando apenas a seus olhos lamentáveis ​​em algodões infestados de piolhos ou no chão . Implorando por ajuda”, escreveu Ferenc Conta de sua vida.

“O campo de concentração de Buchenwald era um canal de horrores indescritíveis”, escreveu Ferenc. “Não há dúvida de que fiquei indelevelmente traumatizado por minhas experiências como interrogador de crimes de guerra nos centros de extermínio nazistas. Ainda não tento falar ou pensar nos detalhes.

A certa altura, no final da guerra, Ferenc foi enviado ao refúgio de Adolf Hitler nas montanhas dos Alpes da Baviera para procurar documentos incriminadores, mas voltou de mãos vazias.

Após a guerra, Ferenc foi dispensado com honra do Exército dos EUA e voltou para Nova York para começar a exercer a advocacia. Mas durou pouco. Por causa de suas experiências como investigador de crimes de guerra, ele foi designado para ajudar a investigar criminosos de guerra nazistas nos Julgamentos de Nuremberg, que começaram sob a presidência do juiz da Suprema Corte dos EUA, Robert Jackson. Antes de se mudar para a Alemanha, ele se casou com sua namorada de infância, Gertrude.

Aos 27 anos, sem experiência anterior em julgamento, Ferenc tornou-se o principal promotor no julgamento de 1947, no qual 22 ex-generais foram acusados ​​de assassinar 1 milhão de judeus, ciganos e outros inimigos do Terceiro Reich na Europa Oriental. Em vez de confiar em testemunhas, Ferenc baseou-se principalmente em documentos oficiais alemães para apresentar seu caso. Todos os réus foram condenados e mais de uma dúzia foram sentenciados à morte, embora Ferenc não tenha pedido a pena de morte.

“No início de abril de 1948, quando o longo veredicto legal foi lido, senti-me justificado”, escreveu ele. “Nossas demandas pela proteção da humanidade por meio do estado de direito foram justificadas.”

Quando os julgamentos dos crimes de guerra terminaram, Ferenc trabalhou para um consórcio de instituições de caridade judaicas para ajudar os sobreviventes do Holocausto a recuperar propriedades, casas, empresas, obras de arte, rolos da Torá e outros itens religiosos judaicos confiscados pelos nazistas. . Mais tarde, ele ajudou a negociar reparações para as vítimas nazistas.

Nas décadas posteriores, Ferenc conseguiu criar um tribunal internacional que poderia punir os líderes de qualquer governo por crimes de guerra. Esses sonhos foram realizados em 2002 com o estabelecimento do Tribunal Penal Internacional em Haia, embora sua eficácia tenha sido limitada pelo fracasso de países como os Estados Unidos em participar.

Ferencs tem um filho e três filhas. Sua esposa morreu em 2019.

Siga Mike Schneider no Twitter @MikeSchneiderAP