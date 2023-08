Condado de Maui divulga lista de quase 400 pessoas desaparecidas após incêndios florestais devastadores

CNN

Autoridades do condado de Maui, no Havaí, divulgaram uma lista de 400 pessoas desaparecidas após incêndios florestais devastadores na ilha neste mês.

A “lista verificada” contém 388 nomes e foi elaborada pelo FBI na quinta-feira Comunicado de imprensa Disse do distrito. Autoridades disseram que foi divulgado em um esforço para ajudar a identificar alguém na lista.

A lista representa uma queda de mais de 1.000 pessoas anteriormente consideradas desaparecidas.

“O número de pessoas desaparecidas, variando de 800 a 1.200, deverá cair significativamente hoje, à medida que o FBI trabalha com todas as outras agências para encontrar um reflexo dos desaparecidos”, disse o governador do Havaí, Josh Green, em um comunicado. Postagem nas redes sociais Quinta-feira anterior.

Autoridades dizem que pelo menos 115 pessoas morreram Mortal Os incêndios florestais foram os mais devastadores nos Estados Unidos em mais de 100 anos.

“Estamos divulgando esta lista de nomes hoje porque sabemos que ajudará na investigação”, disse o chefe de polícia John Pelletier no comunicado. “Também sabemos que, quando esses nomes forem divulgados, isso irá machucar e machucar todos cujos entes queridos estão listados. Não é uma tarefa fácil, mas queremos ter certeza de que faremos tudo o que pudermos para tornar esta investigação o mais completa e completa possível. .

A busca pelos desaparecidos começou em 8 de agosto, logo após o início das chamas sopradas pelo vento. Grande parte da comunidade de Lahaina, no oeste de Maui – outrora um vibrante centro económico e cultural – foi arrasada, com bairros e empresas inteiros. . Alguns moradores foram forçados a pular no mar para sobreviver enquanto as chamas tomavam conta da cidade.

Equipes de busca, incluindo cães cadáveres, revistaram 100% das casas térreas na área do desastre no condado de Maui. Autoridades disseram. Eles agora passam por sobrados e imóveis comerciais.