Donald Trump diz que é alvo de investigação criminal de procurador especial após as eleições de 2020

O ex-presidente Donald Trump disse em um post de mídia social Conselheiro Especial Jack Smith Ele é alvo de uma investigação criminal sobre tentativas de subverter as eleições de 2020 e pode ser indiciado em breve por um promotor especial.

“O advogado do DOJ de Joe Biden, Jack Smith, enviou uma carta dizendo que ele é o alvo de uma investigação do grande júri em 6 de janeiro (novamente, é uma noite de domingo!) Grande júri, o que sempre significa uma prisão e indiciamento”, postou Trump no Truth Social. .

“De acordo com a Constituição dos Estados Unidos, tenho o direito de protestar contra uma eleição que acredito plenamente ter sido fraudada e roubada, como os democratas fizeram contra mim em 2016, e como muitos outros fizeram ao longo dos anos”, escreveu Trump.

Duas fontes familiarizadas com o assunto confirmaram à CNN que Trump recebeu a carta.

Trump recebeu uma carta direcionada no início deste ano de Smith, que foi indiciado em uma investigação relacionada ao manuseio incorreto de documentos confidenciais.

Um porta-voz do conselho especial se recusou a comentar.

Uma carta direcionada de promotores federais a Trump deixa claro que os promotores estão se concentrando nas ações de Trump na investigação para tentar influenciar a eleição de 2020 – não apenas aqueles ao seu redor para evitar sua derrota eleitoral.

Os regulamentos judiciais permitem que os promotores notifiquem os indivíduos sob investigação de que foram alvos. Declarar frequentemente que uma pessoa é um alvo é uma forte indicação de que uma acusação pode seguir, mas o destinatário pode não ser acusado.

Essas notificações não são obrigatórias, mas os promotores têm o direito de saber que foram alvos. Uma vez notificado, o alvo tem a oportunidade de apresentar evidências ou testemunhar ao grande júri, se assim o desejar.

Smith está investigando esforços para subverter a eleição de 6 de janeiro de 2021, incluindo um ataque ao Capitólio dos EUA, colocando eleitores fraudulentos em estados que Trump perdeu e tentando subverter uma campanha de pressão contra seu então vice-presidente, Mike Pence. A eleição de 6 de janeiro foi quando o Congresso certificou a vitória de Joe Biden no Colégio Eleitoral.

Um grande júri que investiga a interferência nas eleições de 2020 se reúne hoje em um tribunal federal em Washington.

Dezenas de testemunhas A eleição de 2020 conversou com os promotores e testemunhou perante um grande júri, incluindo uma longa lista de importantes assessores da Casa Branca de Donald Trump e do ex-vice-presidente Mike Pence.

Nos últimos meses, advogados Eles também deram uma entrevista Autoridades eleitorais em sete estados decisivos acusaram falsamente a equipe de Trump de fraude após a eleição de 2020.

Além disso, os advogados se concentraram em uma caótica reunião do Salão Oval de dezembro de 2020 nos últimos dias do governo Trump, na qual os conselheiros de Trump discutiram a apreensão de máquinas de votação, nomeando um conselho especial para investigar fraude eleitoral e usando a lei marcial como parte do esforço. Cancelar a eleição.

Vários advogados de Trump também conversaram com investigadores federais. No mês passado, o ex-advogado de Trump, Rudy Giuliani, se reuniu com os investigadores durante dois dias para uma entrevista voluntária que cobriu uma série de tópicos. Turbulento dezembro de 2020 A reunião a que ele compareceu foi antes da CNN relatado.

O advogado de Giuliani, Robert Costello, disse à CNN que Giuliani não recebeu a carta alvo.