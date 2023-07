Como os treinos de fim de semana podem ser tão benéficos quanto os exercícios durante a semana

Se você não tem tempo para se exercitar durante a semana, treinos longos no fim de semana são bons para o coração.

Os adultos devem fazer 150 minutos de atividade moderada a vigorosa por semana Diretrizes sugerem, com o conselho geral de espalhá-lo ao longo da semana. Pesquisadores de Harvard descobriram que aqueles que escalonaram suas 2,5 horas de atividade por um ou dois dias reduziram o risco de ataque cardíaco em 27%, em comparação com 35% naqueles que se exercitaram na maioria dos dias da semana. Os “guerreiros de fim de semana” tiveram um risco reduzido de 38% de insuficiência cardíaca, em comparação com 36% entre os praticantes de exercícios regulares, descobriu um novo estudo publicado na terça-feira no JAMA.

“A ideia de que você poderia colocar tudo em um fim de semana ou dois dias por semana foi um pouco surpreendente”, disse o coautor do estudo. dr. Patrick Eleanordisse o presidente interino do Departamento de Cardiologia do Massachusetts General Hospital e professor de medicina da Harvard Medical School.

O resultado final é: “O objetivo é fazer 150 minutos de atividade moderada a vigorosa por semana, independentemente de como você chega lá”.

Os pesquisadores então se voltaram para observar de perto como o tempo de exercício fez a diferença Biobanco do Reino UnidoUm banco de dados amplamente utilizado de 502.629 participantes de 40 a 69 anos inscritos entre 2006 e 2010. Para a nova pesquisa, um subconjunto da equipe concordou em usar acelerômetros montados no pulso que medem a atividade física 24 horas por dia.

Eleanor e seus colegas se concentraram em 89.573 participantes que usaram acelerômetros por uma semana, a maioria dos quais foram acompanhados por 6,3 anos. Os pesquisadores classificaram os participantes como praticantes de exercícios de fim de semana, praticantes regulares ou inativos.

READ Ucrânia: Zelenskyy busca mais sanções e revida Mais notícias sobre fitness e saúde cardíaca

Uma grande limitação do estudo é que os dados de atividade foram coletados durante uma semana, então eles não sabem se os participantes continuaram o mesmo regime de exercícios durante o período de acompanhamento, disse Eleanor.

Ainda assim, o ponto principal é que as pessoas devem fazer 150 minutos de atividade moderada a vigorosa por semana, “e podem fazê-lo”, disse o Dr. John McPherson, cardiologista e professor de medicina no Vanderbilt University Medical Center, em Nashville.

McPherson, que não esteve envolvido na nova pesquisa, diz que pode ser agrupado em dois dias ou 25 a 30 minutos por dia. “Manter 150 minutos por semana é crítico.”

Como evitar lesões durante o exercício

Um argumento contra a compressão de treinos em dois dias é o aumento da chance de lesões em alguns estudos de atletas de fim de semana. Mas os especialistas dizem que aqueles que seguem um programa de exercícios e se aquecem e se refrescam adequadamente podem evitar tais lesões.

Se você vai terminar seu treino em dois dias, você realmente precisa aumentá-lo, disse Keith Diaz, fisiologista do exercício e professor associado de medicina comportamental na Columbia University Vagelos College of Physicians and Surgeons.

Recomendado

“A maior preocupação são as lesões por uso excessivo”, disse Diaz, que não participou da nova pesquisa. “Você não pode ir de zero a 60 em dois dias. Há muitos jogadores de fim de semana sem lesões, mas seus corpos estão acostumados.”

O tipo de ação que você toma também é importante, disse Diaz. Se você está escolhendo algo que gosta de fazer, atividades de baixo impacto, como nadar e andar de bicicleta, são as melhores escolhas porque têm menos probabilidade de danificar as articulações, acrescentou ela.

Como os adultos começam a perder a forma após três dias de inatividade, limitar o exercício ao fim de semana pode não ser o caminho para o desempenho físico máximo, disse Diaz.

“Você está lutando contra a tendência do corpo de voltar ao desuso”, explicou ele.

O novo estudo oferece boas notícias, disse Glen Keser, professor de fisiologia do exercício no College of Health Solutions da Arizona State University.

“Desde que as pessoas façam pelo menos uma atividade moderada a vigorosa, realmente não importa como as pessoas cortam seus exercícios durante a semana”, disse Gasser.

Para aqueles preocupados com o fato de que se exercitar apenas um ou dois dias por semana pode aumentar o risco de lesões, Kasser, que não participou da nova pesquisa, disse que a pesquisa anterior veio principalmente de esportes de contato.

Chamar os participantes do estudo de “guerreiros de fim de semana é um tanto enganoso porque a maioria não está fazendo atividades de ‘guerreiro'”, disse Keser. “A maioria das pessoas pratica atividades cardiovasculares regulares, como caminhar e andar de bicicleta. Aqueles que participam de esportes de contato têm maior probabilidade de se machucar.”

Para evitar lesões por exercícios prolongados, preste atenção ao que seu corpo está lhe dizendo, disse o Dr. Gregory Katz, MD, cardiologista da NYU Langone Heart e professor assistente de medicina na NYU Grossman School of Medicine.

“Não ignore essa dor incômoda”, disse Katz, que não participou do novo estudo. “Parece algo tenso ou prejudicial que você precisa colocar em seu corpo?”