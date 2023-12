Um vulcão islandês entrou em erupção na península de Reykjanes

Título do vídeo,

Um vulcão entrou em erupção na península de Reykjanes, no sudoeste da Islândia, após semanas de atividade sísmica.

Imagens e vídeos postados nas redes sociais mostraram lava saindo do vulcão uma hora depois que o enxame de terremotos, uma série de eventos sísmicos, foi detectado.

Uma testemunha disse à BBC que metade do céu na direção da cidade estava “aceso em vermelho” por causa da explosão e a fumaça podia ser vista subindo no ar.

A polícia alertou as pessoas para ficarem longe da área.

Acrescentou que isto é várias vezes mais do que as erupções anteriores na Península de Reykjanes nos últimos anos.

Vidir Reinison disse que a lava parecia fluir em todas as direções a partir de uma grande fenda no vulcão.

O ministro das Relações Exteriores da Islândia, Bjarni Benediktsson X, disse anteriormente no Twitter que “não houve interrupções nos voos de e para a Islândia, e os corredores de voos internacionais permanecerão abertos”.

“Os Jatos [of lava] “É muito alto, então parece uma explosão poderosa no início”, disse ele.

Halgrimur Indíriosson, repórter do estatal Serviço Nacional de Radiodifusão da Islândia (RUV), disse que a erupção pode ser vista de Reykjavík, a 50 km de distância, e descreveu a cena como “muito espetacular”.

A Islândia está sob ameaça de erupção vulcânica há semanas e, no mês passado, as autoridades ordenaram que as pessoas deixassem a cidade de Grindavik por precaução.