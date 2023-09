Os republicanos da Câmara dos EUA estão tentando uma estratégia de longo prazo para evitar uma paralisação do governo

[1/2] A cúpula do Capitólio dos EUA é vista refletida fora do edifício do Capitólio dos Estados Unidos em Washington, em 22 de setembro de 2023. REUTERS/Evelyn Hockstein Obtenha direitos de licença

WASHINGTON (Reuters) – Os republicanos na Câmara dos Deputados dos Estados Unidos elaboraram nesta sexta-feira uma nova estratégia em um esforço de longo prazo para evitar a quarta paralisação do governo em uma década, à medida que o tempo se esgota antes do prazo final de 30 de setembro.

Os republicanos ainda não avançaram com legislação para manter o governo em funcionamento quando o novo ano fiscal começar, em 1º de outubro.

Em vez disso, estão a preparar quatro projetos de lei de despesas separados, a maioria dos quais reflete os cortes profundos exigidos pela ala direita do partido. Serão certamente rejeitados pelo Senado controlado pelos Democratas porque ficam muito aquém dos níveis de gastos definidos no acordo fechado com o Presidente Democrata Joe Biden no início deste ano.

A Casa Branca disse que Biden vetaria esses dois projetos.

O presidente da Câmara, Kevin McCarthy, disse que a Câmara poderia votar esses projetos na terça-feira. A aprovação dos projetos de lei de gastos daria aos republicanos alguma vantagem nas negociações com o Senado.

McCarthy disse esperar que isso lhe permita introduzir um projeto de lei provisório de financiamento para manter o governo funcionando até 31 de outubro. Alguns republicanos de extrema direita discordaram dessa ideia.

“Se você fechar, ainda acredito que estaremos em uma posição fraca. Você precisa de tempo para financiar o governo enquanto aprova todos os projetos de lei de dotações”, disse ele, acrescentando que acha que a luta geral pelos gastos deveria ser o foco principal. Novas restrições de imigração na fronteira.

Se o Congresso discordar sobre os níveis de despesa, muitas funções governamentais, desde a supervisão fiscal até ao contencioso civil, serão restringidas.

O Comitê de Regras da Câmara reuniu-se na tarde de sexta-feira para considerar quatro projetos de lei que financiariam os militares, a segurança interna, os programas agrícolas, o Departamento de Estado e outras operações estrangeiras durante todo o ano fiscal.

Os republicanos detêm uma estreita maioria de 221-212 na Câmara e podem permitir-se muito poucas deserções.

Na quinta-feira, a Câmara bloqueou uma votação processual sobre o projeto de lei de gastos com defesa de US$ 886 bilhões, com cinco republicanos unindo-se aos democratas para derrubá-lo. É a terceira vez que os republicanos não conseguem fazer avançar a legislação, que normalmente goza de amplo apoio no partido.

O ex-presidente Donald Trump, favorito à indicação presidencial republicana em 2024, elogiou a paralisação. Durante os quatro anos de presidência de Trump, o governo fechou três vezes.

Uma paralisação não é uma previsão. O líder da maioria no Senado, Chuck Schumer, um democrata, agendou uma votação processual na noite de terça-feira para avançar um projeto de lei provisório de financiamento.

Se for aprovado, McCarthy terá de decidir se o submeterá a votação na Câmara, sabendo que isso poderá irritar os seus republicanos de extrema-direita.

Isto poderia levar a uma medida para remover McCarthy do seu cargo de porta-voz, levando a mais caos na Câmara.

Reportagem de Makini Price e Richard Cowan; Edição de Andy Sullivan e Alistair Bell

