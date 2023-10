Apenas 2 candidatos a presidente da Câmara votaram pela certificação para as eleições de 2020

WASHINGTON – Nove candidatos disputaram o primeiro lugar depois que o deputado republicano da Câmara Jim Jordan, republicano de Ohio, desistiu de sua candidatura para presidente da Câmara na sexta-feira.

Mas apenas dois desses legisladores votaram para certificá-lo para as eleições de 2020, levantando questões entre alguns republicanos sobre onde colocarão o seu apoio na batalha pelo cargo de porta-voz.

Depois que o ex-presidente da Câmara, Kevin McCarthy, republicano da Califórnia, foi deposto no início deste mês, os republicanos da Câmara se recusaram a se unir em torno de um candidato e escolher um novo presidente. Embora Jordan tenha passado por três rodadas de votação no plenário da Câmara, ele perdeu a preferência dos republicanos a cada votação.

Entre os nove candidatos concorrendo a presidente da Câmara está o líder da maioria na Câmara, Tom Emmer, R-Minn., Rep. Kevin Hearn, Republicano de Oklahoma, Rep. Austin Scott, R-Ga., Rep. Byron Donalds, R-Flórida, Rep. Jack Bergman, R-Mich., Rep. Mike Johnson, R-La., Rep. Pete Sessions, R-Texas., Rep. Dan Meuser, R-Pa., e Rep. Gary Palmer, R-Ala.

Emmer e Scott Ele votou para certificar a eleição de 2020, janeiro. Em 6 de janeiro de 2021, o Capitólio emitiu declarações logo após condenar o ataque. Durante os tumultos, um grupo de apoiadores do ex-presidente Donald Trump tentou bloquear a certificação do Congresso das eleições presidenciais de 2020 e da vitória do presidente Joe Biden.

Na época, Emmer disse que o Congresso “não tinha autoridade” para anular os resultados das eleições estaduais.

“Acredito que isso prejudicaria o sistema eleitoral estatal que define a nossa república”, disse ele.

O deputado Kevin Buck, republicano do Colorado, um oponente vocal da Jordânia para presidente da Câmara, votou em Emmer em todas as três disputas para presidente da Câmara desde que Trump se recusou a admitir a derrota em 2020.

e 2021, disse Scott em um comunicado Ele confia em sua decisão “Apoiar o Colégio Eleitoral cumpre meu juramento à Constituição.”

Outros candidatos, incluindo Hearn, Donalds, Berkman, Johnson, Sessions, Meuser e Palmer, votaram pela anulação dos resultados, visando principalmente os resultados no Arizona e na Pensilvânia. Ao todo, 147 membros do Congresso se opuseram à certificação da corrida de 2020.

Alguns desses legisladores pediram que os procedimentos legais em torno da eleição fossem realizados antes que a eleição pudesse ser certificada. Por exemplo, Hearn disse na altura que apoiava “milhões de americanos em todo o país que partilham preocupações profundas e legítimas sobre a integridade do nosso sistema eleitoral”.

Não houve fraude generalizada nas eleições de 2020, inclusive em estados decisivos como Pensilvânia e Arizona.