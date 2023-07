Estúdios de Hollywood negociam para evitar greve de atores – DW – 13/07/2023

principal de Hollywood Foto E estúdios de televisão e mediadores estavam em negociações de última hora na quarta-feira Evite uma segunda greve industrial.

O maior sindicato de Hollywood, SAG-AFTRA, comumente conhecido como Screen Actors Guild, autorizou uma greve se nenhum acordo for alcançado nas negociações em Los Angeles até a meia-noite (07:00 de quinta-feira GMT / UTC).

Estrelas de primeira linha, incluindo Jennifer Lawrence e Meryl Streep, deram seu apoio à ação industrial. Se a greve continuar, as estrelas não poderão promover novos lançamentos ou participar de eventos do setor como a Comic-Con na próxima semana.

O sindicato representa cerca de 160.000 atores e apresentadores de televisão e rádio e outros profissionais da mídia.

Escritores estão em marcha há dois meses com o apoio do sindicato dos atores Foto: Robert Hanashiro/USA TODAY/Image Alliance

Quais são as reivindicações do sindicato?

A SAG-AFTRA está exigindo maior remuneração dos serviços de streaming e salários mais altos para combater a inflação.

Além de um salário durante o trabalho, os atores ganham um “resíduo” toda vez que uma produção em que estrelam é exibida na rede ou na TV a cabo.

No entanto, serviços de streaming como Netflix e Disney + não divulgam números de exibição e pagam os atores da mesma forma, independentemente do público.

Além disso, o sindicato está exigindo medidas de segurança nas áreas circundantes Aplicação de Inteligência Artificial (IA).. Os atores devem garantir que suas imagens digitais não sejam usadas sem sua permissão.

O que aconteceu nas negociações até agora?

Na terça-feira, os negociadores sindicais concordaram com o pedido do estúdio de trazer um mediador federal.

O SAG-AFTRA disse que os representantes do estúdio “abusaram de nossa confiança” ao vazar informações para a mídia e que não haveria mudanças no prazo de quarta-feira à noite que motivou a greve.

“Não acreditamos que os empregadores tenham qualquer intenção de negociar um acordo”, disse o sindicato em comunicado na noite de terça-feira. “O tempo está se esgotando.”

Um ‘ataque duplo’ poderia parar quase toda a produção

A greve ameaçada pelo SAG-AFTRA segue-se a uma ação semelhante do principal sindicato de escritores do setor.

No início de maio, havia cerca de 11.500 membros O Writers Guild of America (WGA) entrou em greve.

Isso afetou grande parte da produção da temporada de TV de outono e a filmagem de alguns filmes de grande orçamento.

A Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP) disse que ofereceu aumentos salariais “generosos”, mas não pôde concordar com todas as demandas.

Se o SAG-AFTRA anunciar uma paralisação, isso levará a um “golpe duplo” não visto em Hollywood desde a década de 1960 e encerrará a maior parte da produção de cinema e televisão americana.

sdi/msh (Reuters, AFP)