Dick Butkus, linebacker do Hall da Fama do Chicago Bears, morre aos 80 anos

Dick Butkus, um linebacker intermediário do Hall da Fama do Chicago Bears nas décadas de 1960 e 1970 e uma seleção do time de todos os tempos do 100º aniversário da NFL, morreu quinta-feira em sua casa em Malibu, Califórnia. Ele tem 80 anos.

Os Bears confirmaram a morte, mas não deram a causa.

Com 1,80 metro de altura e 245 libras, bom tamanho para sua época, Butkus joga como meio de corrida empalhado. Ele foi rápido e ágil o suficiente para quebrar e interromper os passes dos oponentes. Ele foi nomeado All-Pro do time principal cinco vezes e foi selecionado para o Pro Bowl oito vezes. Ele absorvido Introduzido no Hall da Fama do Futebol Profissional em 1979, seu primeiro ano de elegibilidade.

Os sacos não se tornaram uma estatística oficial até 1982, então o número de vezes que Butkus demitiu os zagueiros adversários não foi registrado. Mas ele foi creditado por interceptar 22 passes e recuperar 27 fumbles enquanto jogava pelos Bears de 1965 a 1973.

Butkus foi citado pelo Hall da Fama dizendo: “Quando eu entrava em campo para me aquecer, fazia coisas que me deixavam louco”. “Se alguém do outro time estiver rindo, vou fingir que está rindo de mim ou dos ursos.