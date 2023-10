Crescimento do emprego nos EUA acelera em setembro

O crescimento do emprego nos EUA acelerou em Setembro, confundindo as expectativas dos analistas e aumentando as preocupações dos investidores de que as taxas de juro permanecerão elevadas por mais tempo.

Números do Bureau of Labor Statistics mostram que os empregadores dos EUA criaram 336 mil novos empregos em Setembro. Isso representa uma queda acentuada em relação aos números de agosto, que foram revisados ​​para cima em 40 mil, para 227 mil. Economistas consultados pela Bloomberg esperavam uma leitura de 170 mil em setembro.

A taxa de desemprego foi de 3,8 por cento, em linha com os valores de Agosto e ligeiramente superior a 3,7 por cento.

Os salários médios por hora aumentaram 0,2% no mês, correspondendo ao aumento relatado em agosto, mas ficando abaixo das expectativas de crescimento de 0,3%. Numa base anual, os salários aumentaram 4,2 por cento, em comparação com 4,3 por cento no período anterior.

O relatório fornecerá dados importantes para o banco central, à medida que decide se a sua missão de controlar a inflação está a ser bem-sucedida – ou se as taxas, já nos máximos dos últimos 22 anos, devem subir ainda mais. O banco central se reúne novamente no final do mês.

Estes números são susceptíveis de aumentar as preocupações dos investidores de que as taxas de juro são “elevadas a longo prazo”. Os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA subiram na sexta-feira em resposta a dados de emprego nos EUA mais fortes do que o esperado, dando um novo impulso a uma recente liquidação nos mercados de títulos, enquanto os futuros de ações caíram.

O rendimento do Tesouro de dois anos, sensível à política, subiu quase 0,1%, para 5,12%, minutos após o relatório. O rendimento da nota de referência de 10 anos aumentou 0,11 pontos percentuais, para 4,82 por cento, enquanto o rendimento de 30 anos – que atingiu seu nível mais alto desde 2007 esta semana, antes de recuar ligeiramente – ganhou 0,11 pontos percentuais, para pouco menos de 5 por cento.

Os futuros que acompanham o S&P 500 caíram 0,9 por cento na abertura de Nova York, enquanto os futuros que acompanham o Nasdaq 100 caíram 1,1 por cento.

O banco central manteve as taxas de juros entre 5,25% e 5,5% na sua reunião mais recente, realizada em 20 de setembro. Mas a maioria dos responsáveis ​​do banco central espera mais um aumento em 2023 e uma redução mais lenta nos próximos dois anos. alimentador

O presidente do Fed, Jay Powell, disse recentemente que o Fed procederá “com cautela” em sua próxima decisão sobre a taxa de juros. Várias autoridades insistiram que o banco central poderia permanecer “paciente” depois de aumentar as taxas de juros diversas vezes nos últimos 18 meses.

Mary Daly, do San Francisco Federer, disse na quinta-feira que o banco central “não precisa tirar conclusões precipitadas”, já que “a política monetária é restritiva e as condições financeiras são restritivas”.