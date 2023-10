Prêmio Nobel de Literatura: John Fosse Laureado 2023

O romancista, poeta e dramaturgo norueguês Jan Fosse – que encontrou um público crescente no mundo de língua inglesa para romances com temas de envelhecimento, morte, amor e arte – recebeu o Prêmio Nobel de Literatura na quinta-feira. Peças e prosas inovadoras que dão voz ao indizível.”

Escritor prolífico que publicou cerca de 40 peças, romances, poemas, ensaios, livros infantis e obras traduzidas, Fosse é há muito respeitado pela sua linguagem simples e transcendente e pela sua experimentação formal.

Numa conferência de imprensa na quinta-feira, Anders Olsen, presidente do Comité do Nobel de Literatura, elogiou a “linguagem sensível de Foss que explora os limites das palavras”.

As obras de Fosse foram traduzidas para quase 50 idiomas e ele é um dos dramaturgos vivos mais atuados no mundo. Mas recentemente ganhou popularidade nos países de língua inglesa, principalmente graças à sua ficção: “A New Name: Septology VI-VII” foi finalista do National Book Award no ano passado, e dois dos seus romances foram nomeados. Prêmio Internacional Booker.

Há muito tempo que há rumores de que ele receberá o Prêmio Nobel. Em 2013, até as casas de apostas britânicas A corrida pelo prêmio foi temporariamente suspensa Depois de apostar em seu sucesso, o prêmio só chegou a ele por mais uma década. Finalmente, quando os organizadores do Prémio Nobel receberam uma chamada, Fosse estava a caminho de Freikog, uma aldeia na costa oeste da Noruega onde tem casa.

Num comunicado enviado através da sua publicação norueguesa, Fosse, 64 anos, disse estar “muito feliz e surpreendido” por receber o prémio. “Estou entre os favoritos há 10 anos e tinha certeza de que nunca ganharia o prêmio”, disse ele. “Eu não posso acreditar.”

Questionado sobre o que espera transmitir aos leitores em seu trabalho, Foss disse que espera transmitir uma sensação de paz.

“Espero que eles possam encontrar algum tipo de paz na minha escrita ou nela”, disse ele.

Ao receber o que é amplamente visto como a honraria de maior prestígio na literatura, Fosse (cujo nome é pronunciado Yoon Fosse-eh de acordo com seu tradutor) junta-se a uma lista de laureados que inclui Toni Morrison, Kazuo Ishiguro e Annie Erneaux.

Os críticos compararam as peças esparsas de Fosse ao trabalho de dois ganhadores do Nobel, Harold Pinter e Samuel Beckett. Ele também é conhecido como o “novo Ibsen” em homenagem ao famoso dramaturgo norueguês Henrik Ibsen.

Nascido em Haugesund em 1959, Fosse cresceu numa pequena quinta em Strandefarm, no oeste da Noruega. Começou a escrever poemas e contos aos 12 anos e diz que escrever é uma forma de fuga. “Construí meu próprio lugar no mundo e me senti seguro” Ele disse O Guardião em 2014.

Quando jovem, ele foi comunista e anarquista. Ele estudou literatura comparada na Universidade de Bergen. Fosse escreve em Nynorsk, uma língua minoritária, em vez de Bokmål, a língua norueguesa mais usada para literatura. Embora alguns interpretem o uso do Nynorsk como uma declaração política, Foss afirmou que foi a linguagem que se desenvolveu.

Em 1983, publicou seu primeiro romance, “Red, Black”, que lançou uma carreira notavelmente prolífica. Entre suas obras mais famosas estão os romances “Melancolia”, sobre a melancolia na mente de um pintor; Seu romance “Manhã e Noite”, que começa no momento do nascimento do protagonista e termina no último dia de sua vida; e a obra de sete volumes “Septologia”, que tem mais de 1.000 páginas e trata de dois artistas idosos que são a mesma pessoa: um que alcançou sucesso, o outro que se tornou alcoólatra.

Jacques Destart, fundador da Fitzcarraldo Editions, editora britânica de Fosse, disse que seu trabalho abordava temas de “amor, arte, morte, tristeza e amizade”, enquanto “a paisagem dos fiordes ocidentais perto de Bergen, onde ele cresceu”, era quase um personagem. . em si.

Embora tenha começado como poeta e romancista, Fosse ganhou destaque como dramaturgo. No final da década de 1990, ele ganhou reconhecimento internacional com a produção parisiense de sua primeira peça, “Someone’s Coming”, sobre um homem e uma mulher em busca de solidão em uma remota casa à beira-mar. Fosse disse que o escreveu em quatro ou cinco dias e nunca o editou.

Durante 15 anos, concentrou-se no teatro e viajou muito para produções internacionais de suas peças. Mas então decidiu voltar à ficção, parou de viajar, abandonou o álcool e se converteu ao catolicismo.

Ex Ateu Fosse, que descobriu a religião mais tarde na vida, descreveu a escrita como uma forma de comunhão mística.

“Quando escrevo bem, tenho uma segunda língua, mais calma”, disse ele Entrevista com The Los Angeles Review of Books Em 2022. “Essa linguagem silenciosa diz do que se trata. Não é a história, mas você pode ouvir algo por trás dela – uma voz baixa falando.

Embora o trabalho de Fosse às vezes seja metodologicamente experimental – por exemplo, “Septologia” se desdobra em uma única frase de narrativa sem sentido – muitas vezes pode parecer opressor e emocionante.

Décadas de escrita ensinaram a Foss humildade e a deixar de lado as expectativas, disse ele em entrevista por e-mail na quinta-feira.

“Quando comecei a escrever, nunca pensei que seria capaz de escrever uma nova obra”, disse ele. “Não planejo nada com antecedência, apenas sento e começo a escrever. A certa altura sinto que o trabalho já está escrito e tenho que escrevê-lo antes que desapareça.

“Seu trabalho pode ser enganosamente simples”, disse Adam Z. Levy, editor da Transit Books, a pequena editora que começou a publicar Foss nos EUA em 2020 com sua primeira série “Septology”. “Ele muitas vezes escreve uma prosa condensada e despojada, mas seus livros pegam você de surpresa. Eles assumem essa qualidade realmente comovente. As frases se repetem, se repetem, começam no mesmo lugar e depois voltam em algum ponto, em espiral para fora. “

Damien Searles, um dos tradutores de língua inglesa de Fosse, observa que embora Fosse escrevesse em muitos meios, o fio condutor em seu trabalho era uma sensação de calma, razão pela qual seu trabalho é frequentemente descrito como hipnótico ou espiritualmente evocativo. Experiência.

“Uma das palavras-chave que ele usa para falar sobre a sua ficção é silêncio”, disse Searles, que traduz do alemão, norueguês, francês e holandês. “Há uma verdadeira paz nisso e, mesmo que as coisas aconteçam, as pessoas morram, as pessoas se divorciem, isso exala essa paz.”

Com um enorme aumento no valor e nas vendas de livros, Fosse receberá 11 milhões de coroas suecas, cerca de US$ 991 mil.

Antes de Fosse, os últimos noruegueses a receber o Nobel de Literatura foram Sigrid Unset, a escritora de ficção histórica que ganhou o prémio em 1928, e Knut Hamsson em 1920.

Nos últimos anos, a Academia Sueca, que organiza o prémio, tem procurado aumentar a diversidade dos escritores considerados depois de enfrentar críticas de que apenas 17 laureados com o Nobel são mulheres, a maioria da Europa ou da América do Norte. A escolha de Foss poderia ser interpretada como um retrocesso nesses esforços.

Antes do anúncio de quinta-feira, Can Xue, um escritor chinês que escreve frequentemente contos surreais e experimentais, como Haruki Murakami, falou numa conferência de imprensa em Estocolmo. Salman Rushdie; e Ngugi wa Thiong’o, romancista e dramaturgo queniano.

Num comunicado divulgado na quinta-feira pela sua editora norueguesa, Foss disse estar “oprimido, um pouco assustado”.

Quando questionado sobre suas esperanças de ganhar o Nobel há quase uma década, ele disse que queria ganhá-lo “com certeza” e estava cauteloso com o peso das expectativas que isso traria.

“Normalmente, eles dão isso a escritores muito antigos, e há sabedoria nisso”, disse ele. Uma entrevista Com o Guardião. “Você entende quando isso não afeta sua escrita.”

Elizabete A. Harris Relatório contribuído.