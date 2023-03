Pelo menos 39 pessoas morreram em um incêndio em um centro de imigração perto da fronteira dos Estados Unidos com o México.

Um incêndio em um centro de imigração na fronteira dos EUA com o México matou pelo menos 39 pessoas, disseram autoridades na terça-feira.

Segundo o presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, as autoridades acreditam que “o incêndio foi causado por um protesto iniciado por alguns dos migrantes depois que pensávamos que seriam deportados”.

Com base em relatórios iniciais, os migrantes temendo a deportação colocaram pequenos colchões na porta do abrigo e os incendiaram “como forma de protesto”, disse López Obrador em entrevista coletiva na manhã de terça-feira. “Eles nunca imaginaram que isso causaria esse infortúnio.”

O incêndio começou na noite de segunda-feira em um centro de migração administrado pela Agência Nacional de Migração em Ciudad Juárez, informou a agência em um comunicado.

Dezenas de outros ficaram feridos, com 29 levados para quatro hospitais em “estado crítico”, disse a agência, acrescentando que 68 homens da América Central e do Sul, a maioria da Venezuela, estavam detidos nas instalações no momento. Fogo.

As autoridades ainda não sabem os nomes e nacionalidades dos mortos, disse López Obrador.

Viangli, uma imigrante da Venezuela, chora ao lado de uma ambulância que transportava seu marido após um incêndio em Ciudad Juarez na manhã de terça-feira. Herica Martinez/AFP – Getty Images

Imagens mostram corpos alinhados sob folhas de prata enquanto equipes de resgate, bombeiros e policiais correm para o local.

A Agência Nacional de Migração não divulgou imediatamente a causa do incêndio, mas disse que a agência “rejeita veementemente as ações que levaram a esta tragédia”.

As autoridades estão investigando e a Comissão Nacional de Direitos Humanos do governo foi chamada para ajudar os migrantes, afirmou.

A instalação está localizada no estado de Chihuahua, perto da Ponte Internacional de Santa Fé e do outro lado da fronteira de El Paso, Texas.

O procurador-geral do país abriu uma investigação, disse Andrea Chavez, deputada federal em Ciudad Juarez. Relatório no Facebook. Autoridades disseram que equipes diplomáticas também estavam envolvidas na identificação dos mortos.

As autoridades mexicanas não responderam imediatamente aos pedidos de comentários adicionais.

Ciudad Juarez é um importante ponto de passagem para migrantes que tentam cruzar a fronteira para os Estados Unidos.

Seus abrigos estão cheios de migrantes esperando por oportunidades de passagem ou pelo processo de asilo.

Nos últimos anos, sua agência nacional de imigração lutou contra a superlotação de suas instalações, já que o México, sob pressão de Washington, intensificou os esforços para conter a migração para a fronteira com os EUA.