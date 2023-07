DeSantis demite funcionários em meio a altos gastos

Sr. com a Comissão Eleitoral Federal. As divulgações de financiamento de campanha de DeSantis mostram que ele levantou cerca de US$ 20 milhões, mas gastou quase US$ 8 milhões, deixando-o com US$ 12 milhões em dinheiro em mãos, a chamada queima. Apenas cerca de US$ 9 milhões desse dinheiro podem ser gastos em gastos primários, com o restante contando para a eleição geral se ele for o indicado.

A apresentação antecipada de uma candidatura tem uma equipe surpreendentemente grande para uma campanha, especialmente para uma com um super PAC, mostrando o tamanho do fardo que ela está disposta a suportar. Despesas superiores a $ 1 milhão são listadas como “salários” e processamento de folha de pagamento.

Senhor. As principais despesas de DeSantis incluem US$ 1,3 milhão destinado a viagens, incluindo serviços de fretamento de jatos particulares. A campanha gastou mais de US$ 800.000 em consultoria de arrecadação de fundos digital, colocação de mídia e postagem. A campanha pagou quase US$ 1 milhão à empresa de processamento de doações online WinRed.

As recentes corridas primárias republicanas foram repletas de exemplos de candidatos com enxurradas preventivas após lutas significativas. O governador de Wisconsin, Scott Walker, desistiu da corrida presidencial em setembro de 2015 devido ao aumento da dívida. Governador da Flórida, Sr. Um dos predecessores de DeSantis, Jeb Bush, foi o maior doador da campanha de 2016.

No entanto, no outono de 2015, o Sr. Bush disse que está à frente nas pesquisas em Iowa e tem uma base natural em Iowa sobre os outros candidatos. Nota dos associados de DeSantis. As convenções serão realizadas em 15 de janeiro de 2024, e este é um estado em que os candidatos que desejam destituir Trump devem se sair bem.

Rachel Shorey contribuiu com reportagem.