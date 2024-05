Guerra Israel-Hamas: militares dos EUA concluem construção de barcaça flutuante para Faixa de Gaza

WASHINGTON (AP) – A ajuda humanitária começará em breve a fluir para a Faixa de Gaza através de um novo navio ancorado na costa durante a noite, disse o Pentágono na quinta-feira, e começará a chegar imediatamente aos necessitados.

A porta-voz do Pentágono, Sabrina Singh, disse aos repórteres que os EUA acreditam que não haverá apoios na entrega de ajuda, que está sendo coordenada pelas Nações Unidas.

No entanto, a ONU disse que as importações de combustível foram interrompidas, tornando mais difícil a entrega de ajuda aos habitantes de Gaza, 2,3 milhões dos quais necessitam desesperadamente de alimentos e outros suprimentos após sete meses de combates ferozes entre Israel e Israel. Hamas.

“Precisamos desesperadamente de combustível”, disse o vice-porta-voz da ONU, Farhan Haq. “Não importa como a ajuda chega, seja por mar ou por terra, sem combustível as pessoas não conseguem ajuda.”

Singh disse que a questão do fornecimento de combustível surge em todas as conversas com os israelenses.

Os militares dos EUA concluíram a instalação de um navio flutuante na Faixa de Gaza na quinta-feira, e as autoridades fizeram as verificações finais antes que os caminhões começassem a desembarcar em terra para entregar placas de ajuda.

O projeto do cais deverá custar US$ 320 milhõesera Encomendado há dois meses O presidente dos EUA, Joe Biden, interrompe as passagens da fronteira israelense e os combates intensos para ajudar os palestinos famintos Alimentos e outros produtos da sua preparação Dentro de Gaza.

cheio de Desafios logísticos, meteorológicos e de segurançaO programa PIER não pretende ser uma alternativa ao abastecimento terrestre muito mais barato, que as agências humanitárias consideram mais sustentável.

Barcos de ajuda humanitária ficarão atracados em uma instalação portuária construída por Israel, a sudoeste da Cidade de Gaza. Distribuído por grupos de apoio.

Autoridades dos EUA disseram na quinta-feira que 500 toneladas de alimentos começariam a chegar à terra em Gaza em poucos dias, e que os EUA estavam coordenando estreitamente com Israel sobre como proteger os navios e tripulações que trabalham em terra.

Mas permanecem questões sobre como os grupos de ajuda podem distribuir alimentos com segurança aos necessitados em Gaza, disse Sonali Korte, administradora assistente do Gabinete de Assistência Humanitária da Agência dos EUA para o Desenvolvimento Internacional, que ajuda na logística.

“Há um ambiente operacional muito inseguro” e os grupos de ajuda ainda estão lutando para obter permissão para as operações planejadas em Gaza, disse Korte. Essas conversações com os militares israelitas “precisam que os trabalhadores da ajuda humanitária vão para um local onde se sintam seguros e possam operar com segurança. Acho que ainda não chegamos lá.

Confrontos entre tropas israelenses e militantes palestinos nos arredores da cidade do sul Rafael Além disso, funcionários da ONU relataram que cerca de 700 mil pessoas foram deslocadas devido ao reinício das hostilidades por parte de Israel em algumas partes do norte de Gaza. Israel capturou recentemente a importante passagem fronteiriça de Rafah na sua ofensiva contra o Hamas.

Funcionários do Pentágono disseram que os combates não representam uma ameaça para a nova área costeira de entrega de ajuda, mas esclareceram que as condições de segurança seriam monitorizadas de perto e poderiam provocar um encerramento temporário da rota marítima.

Mais trabalho precisa ser feito com os militares israelenses para manter os trabalhadores humanitários seguros em Gaza, disse Sonali Korte numa teleconferência da Agência dos EUA para o Desenvolvimento Internacional.

O local já foi alvo de morteiros durante a sua construção e o Hamas ameaçou atacar quaisquer forças estrangeiras que “ocupassem” a Faixa de Gaza.

“A segurança das forças participantes dos EUA é fundamental. E nas últimas semanas, os Estados Unidos e Israel desenvolveram um plano de segurança coordenado para proteger todo o pessoal”, disse o vice-almirante da Marinha Brad Cooper, vice-comandante do Comando Central do Exército dos EUA. “Estamos confiantes na capacidade deste acordo de segurança para proteger os envolvidos.”

As tropas dos EUA atracaram no navio na manhã de quinta-feira, e o Comando Central disse que nenhuma de suas forças entrou na Faixa de Gaza e não o fez durante as operações do navio. Afirmou que camiões com ajuda desembarcariam em terra nos próximos dias e que “as Nações Unidas receberão ajuda e coordenarão as entregas a Gaza”.

O Programa Alimentar Mundial gere esta ajuda através da ONU. Autoridades disseram que a empresa será.

As forças israelitas são responsáveis ​​pela guarda da costa, mas dois navios de guerra da Marinha dos EUA, o USS Arleigh Burke e o USS Paul Ignatius, também estão perto da área. Ambos são destróieres com uma ampla gama de armas e capacidades para proteger as tropas dos EUA no exterior e os aliados na costa.

O navio logístico britânico RFA Cardigan Bay também fornecerá apoio, disse Cooper.

O porta-voz militar israelense, tenente-coronel Nadav Shoshani, confirmou que o navio estava atracado e que unidades de engenharia israelenses nivelaram a área e construíram estradas para caminhões.

“Estamos trabalhando neste projeto (com os militares dos EUA) há meses em total cooperação, facilitando-o e apoiando-o de todas as maneiras que podemos”, disse Shoshani. “É uma prioridade em nosso processo.”

A ONU, os EUA e grupos de ajuda internacional dizem que Israel está permitindo apenas uma fração do fornecimento normal de alimentos e outros suprimentos antes da guerra para Gaza, desde que os ataques do Hamas a Israel iniciaram a guerra em outubro. As agências humanitárias dizem que os alimentos estão a acabar e o combustível está a acabar no sul de Gaza, enquanto a fome atingiu o norte de Gaza, de acordo com a USAID e o Programa Alimentar Mundial.

Israel afirma que não há limites para a ajuda humanitária e culpou a ONU pelos atrasos na entrega de suprimentos a Gaza. A ONU afirma que os combates, o fogo israelense e as condições caóticas de segurança estão dificultando a entrega. Sob pressão dos Estados Unidos, Israel abriu duas passagens para entregar ajuda ao norte de Gaza, duramente atingido, nas últimas semanas, dizendo que uma série de ataques do Hamas na principal passagem de Kerem Shalom interrompeu o fluxo de mercadorias.

O primeiro navio cargueiro carregado com alimentos deixou Chipre na semana passada e transferiu a carga para o navio militar norte-americano Roy P. Benavidez, na costa de Gaza.

A instalação do navio flutuante a várias milhas (quilómetros) da costa e de uma pista, agora ancorada ao largo da costa, foi atrasada quase duas semanas devido ao mau tempo, o que tornou as condições extremamente perigosas.

Os líderes militares disseram que a ajuda começará lentamente para garantir que o sistema funcione. Eles começarão com cerca de 90 caminhões por dia por via marítima e esse número logo aumentará para cerca de 150 por dia. Mas as agências humanitárias dizem que isto não é suficiente para evitar a fome em Gaza e deve fazer parte de um esforço mais amplo de Israel para abrir rotas terrestres.

O codiretor da Oxfam, Scott Paul, disse que a rota marítima e marítima construída pelos EUA é “uma solução para um problema que não existe” porque as rotas terrestres podem trazer toda a ajuda necessária se as autoridades israelenses permitirem. organização humanitária.

Ao abrigo da nova rota marítima, a ajuda humanitária é entregue em Chipre, onde será submetida a inspecções e controlos de segurança no porto de Larnaca. Em seguida, é carregado em navios e transportado por cerca de 320 quilómetros até uma grande barcaça flutuante construída pelos militares dos EUA ao largo da costa de Gaza.

Lá, os paletes são transferidos para caminhões, carregados em pequenas barcaças militares e depois enviados por vários quilômetros até uma ponte terrestre ancorada ao longo da costa. Caminhões existentes Operado por pessoal de outro paísDescendo a ponte até uma área segura em terra, eles deixam o socorro e imediatamente voltam para os barcos.

As equipes de ajuda coletarão suprimentos para distribuição em terra.

___

Os redatores da Associated Press, John Gambrell, em Dubai, Emirados Árabes Unidos, e Julia Frankel, em Tel Aviv, Israel, contribuíram para este relatório.